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Norris over Verstappen bij McLaren: "Hoop met Piastri jarenlang te werken"

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Norris over Verstappen bij McLaren: "Hoop met Piastri jarenlang te werken"

Lando Norris is ingegaan op een vermeende komst van Max Verstappen bij McLaren. De afgelopen tijd gonsde het gerucht in de Formule 1-paddock dat de Nederlander mogelijk in de toekomst overkomt van Red Bull Racing. Echter is de regerend wereldkampioen nog lang niet overtuigd van een entree van Verstappen bij het team uit Woking. 

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is hét gespreksonderwerp in de gehele autosport. Maandenlang suddert het gerucht dat de viervoudig wereldkampioen vertrekt bij Red Bull en wellicht aan de slag gaat bij Mercedes of McLaren. Laatstgenoemde lijkt momenteel de beste papieren te hebben om de 28-jarige over te nemen. 

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Norris gaat in op mogelijke komst Verstappen

Ook Norris werd geconfronteerd met de komst van Verstappen bij McLaren. Op de persconferentie voor de Grand Prix van Silverstone kwam de man uit Bristol met een veelzeggende reactie. "Ik en Oscar (Piastri) werken goed samen, en ik ben verheugd om nog vele jaren samen te werken", zo klonk het veelzeggend. 

Nadat bekend is geworden dat de race-engineer van Verstappen, Gianpiero Lambiase, mogelijk naar McLaren gaat is ook de Nederlander in verband gebracht met een transfer richting het team van Zak Brown en Andrea Stella. Hierbij kan Oscar Piastri mogelijk de omgekeerde weg maken richting Red Bull, wat de Australiër als waardige vervanger ziet van hun stercoureur van de afgelopen jaren.

Kans dat Verstappen in 2027 vertrekt is klein

De kans dat Verstappen na 2026 de Red Bull-deur achter zich dicht trekt, is echter klein. Afgelopen weekend in Spielberg tijdens de Grand Prix van Oostenrijk liet zowel Brown als Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dik tevreden te zijn over hun huidige rijdersduo. Daarnaast verlengde Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari en verkeert Lewis Hamilton in bloedvorm, waardoor er hoogstwaarschijnlijk ook in Maranello geen plek is voor de viervoudig wereldkampioen. 

In de komende weken zal duidelijk gaan worden waar Verstappen in 2027 rijdt. Zijn manager, Raymond Vermeulen, liet onlangs doorschemeren dat het het streven is om in de zomer een knoop door te hakken. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren

Reacties (1)

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  • skibeest

    Posts: 2.112

    Natuurlijk werkt hij liever naast Piastri, heeft ie nog enige kans om te shinen. Naast Verstappen zou het verschil wel eens op een pijnlijke manier duidelijk kunnen worden

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 15:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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