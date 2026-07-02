Lando Norris is ingegaan op een vermeende komst van Max Verstappen bij McLaren. De afgelopen tijd gonsde het gerucht in de Formule 1-paddock dat de Nederlander mogelijk in de toekomst overkomt van Red Bull Racing. Echter is de regerend wereldkampioen nog lang niet overtuigd van een entree van Verstappen bij het team uit Woking.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is hét gespreksonderwerp in de gehele autosport. Maandenlang suddert het gerucht dat de viervoudig wereldkampioen vertrekt bij Red Bull en wellicht aan de slag gaat bij Mercedes of McLaren. Laatstgenoemde lijkt momenteel de beste papieren te hebben om de 28-jarige over te nemen.

Norris gaat in op mogelijke komst Verstappen

Ook Norris werd geconfronteerd met de komst van Verstappen bij McLaren. Op de persconferentie voor de Grand Prix van Silverstone kwam de man uit Bristol met een veelzeggende reactie. "Ik en Oscar (Piastri) werken goed samen, en ik ben verheugd om nog vele jaren samen te werken", zo klonk het veelzeggend.

Nadat bekend is geworden dat de race-engineer van Verstappen, Gianpiero Lambiase, mogelijk naar McLaren gaat is ook de Nederlander in verband gebracht met een transfer richting het team van Zak Brown en Andrea Stella. Hierbij kan Oscar Piastri mogelijk de omgekeerde weg maken richting Red Bull, wat de Australiër als waardige vervanger ziet van hun stercoureur van de afgelopen jaren.

Kans dat Verstappen in 2027 vertrekt is klein

De kans dat Verstappen na 2026 de Red Bull-deur achter zich dicht trekt, is echter klein. Afgelopen weekend in Spielberg tijdens de Grand Prix van Oostenrijk liet zowel Brown als Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dik tevreden te zijn over hun huidige rijdersduo. Daarnaast verlengde Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari en verkeert Lewis Hamilton in bloedvorm, waardoor er hoogstwaarschijnlijk ook in Maranello geen plek is voor de viervoudig wereldkampioen.

In de komende weken zal duidelijk gaan worden waar Verstappen in 2027 rijdt. Zijn manager, Raymond Vermeulen, liet onlangs doorschemeren dat het het streven is om in de zomer een knoop door te hakken.