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McLaren gaat officieel in beroep tegen ingrijpend FIA-besluit

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McLaren gaat officieel in beroep tegen ingrijpend FIA-besluit

Het team van McLaren heeft formeel protest aangetekend tegen de beslissing van de FIA om de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien. Het feit dat de FIA het right to review van Alpine had goedgekeurd, zorgde voor veel verbazing. McLaren heeft nu een eerste stap gezet om de zaak weer terug te draaien.

De Grand Prix van Monaco werd gekenmerkt door de tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Dit zorgde voor veel verbazing, en bij het team van Alpine besloten ze actie te ondernemen. Gasly verloor daar zijn derde plaats door twee tijdstraffen, en Alpine tekende een right to review aan. In Barcelona bleek dat ze gelijk hadden gekregen, mede omdat de FOM had toegegeven dat er een fout was met hun meetsysteem. Al snel werd duidelijk dat Red Bull en McLaren hadden aangegeven dat ze de intentie hadden om in protest te gaan.

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Wat heeft McLaren besloten?

Het team van McLaren heeft nu de daad bij het woord gevoegd en ze zijn formeel in protest gegaan bij de FIA. McLaren heeft officieel een beroep aangetekend bij het Internationaal Hof van Beroep van de FIA. Ze wijzen naar de documenten 99, 100 en 101, die betrekking hebben op het Gasly-incident. 

In een statement benadrukt McLaren dat dit geen aanval is op het team van Alpine, maar dat het puur gaat om een principekwestie. Ze klinken opvallend fel: "Onze beslissing om een beroep aan te tekenen is niet gericht op één concurrent. Het weerspiegelt onze overtuiging dat het kampioenschap gebaat is bij de reglementen die consistent, transparant en eerlijk worden toegepast op alle deelnemers."

Nog meer klachten

Het team van McLaren werd door het besluit van de FIA-stewards zelf ook benadeeld. Oscar Piastri schoof door de straffen van Gasly door naar de vierde plaats, wat hem een paar extra WK-puntjes opleverde. Nu de straffen van Gasly weer zijn teruggedraaid, is Piastri dus weer teruggezet naar de vijfde plaats.

Eerder werd duidelijk dat ook Mercedes bezig was met het indienen van een protest, en dat ze dit al hadden aangegeven bij de FIA. Wat Red Bull nu gaat doen, is nog niet duidelijk. Vandaag vervalt de deadline voor het indienen van een protest.

F1 Nieuws McLaren Alpine GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • vosje1991

    Posts: 472

    Wat een shitshow

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 16:23
  • Polleken

    Posts: 1.022

    Kon je op wachten !
    Waarom doet RBR nog niks ?Hadjar is nu zijn 3e plaats ook kwijt

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 16:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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