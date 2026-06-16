Het team van McLaren heeft formeel protest aangetekend tegen de beslissing van de FIA om de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien. Het feit dat de FIA het right to review van Alpine had goedgekeurd, zorgde voor veel verbazing. McLaren heeft nu een eerste stap gezet om de zaak weer terug te draaien.

De Grand Prix van Monaco werd gekenmerkt door de tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Dit zorgde voor veel verbazing, en bij het team van Alpine besloten ze actie te ondernemen. Gasly verloor daar zijn derde plaats door twee tijdstraffen, en Alpine tekende een right to review aan. In Barcelona bleek dat ze gelijk hadden gekregen, mede omdat de FOM had toegegeven dat er een fout was met hun meetsysteem. Al snel werd duidelijk dat Red Bull en McLaren hadden aangegeven dat ze de intentie hadden om in protest te gaan.

Wat heeft McLaren besloten?

Het team van McLaren heeft nu de daad bij het woord gevoegd en ze zijn formeel in protest gegaan bij de FIA. McLaren heeft officieel een beroep aangetekend bij het Internationaal Hof van Beroep van de FIA. Ze wijzen naar de documenten 99, 100 en 101, die betrekking hebben op het Gasly-incident.

In een statement benadrukt McLaren dat dit geen aanval is op het team van Alpine, maar dat het puur gaat om een principekwestie. Ze klinken opvallend fel: "Onze beslissing om een beroep aan te tekenen is niet gericht op één concurrent. Het weerspiegelt onze overtuiging dat het kampioenschap gebaat is bij de reglementen die consistent, transparant en eerlijk worden toegepast op alle deelnemers."

Nog meer klachten

Het team van McLaren werd door het besluit van de FIA-stewards zelf ook benadeeld. Oscar Piastri schoof door de straffen van Gasly door naar de vierde plaats, wat hem een paar extra WK-puntjes opleverde. Nu de straffen van Gasly weer zijn teruggedraaid, is Piastri dus weer teruggezet naar de vijfde plaats.

Eerder werd duidelijk dat ook Mercedes bezig was met het indienen van een protest, en dat ze dit al hadden aangegeven bij de FIA. Wat Red Bull nu gaat doen, is nog niet duidelijk. Vandaag vervalt de deadline voor het indienen van een protest.