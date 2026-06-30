De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven rondzingen, maar Zak Brown heeft daar nu duidelijk op gereageerd. De CEO van de Britse renstal benadrukt dat er geen plannen zijn om de huidige rijdersbezetting te wijzigen en spreekt opnieuw zijn volledige vertrouwen uit in Lando Norris en Oscar Piastri.

De toekomst van Verstappen blijft een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. De Nederlander ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, maar dankzij verschillende prestatieclausules zou een vroegtijdig vertrek niet uitgesloten zijn. Daardoor wordt McLaren regelmatig genoemd als mogelijke bestemming.

'Norris en Piastri blijven nog jarenlang'

Brown maakte in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië bij The Chris Moyles Show op Radio X duidelijk dat een komst van Verstappen op dit moment niet aan de orde is. De Amerikaan ziet geen enkele reden om zijn succesvolle rijdersduo uit elkaar te halen. "We beschikken met Lando en Oscar over twee geweldige coureurs. Ik verwacht dat je hen nog heel lang in onze auto's zult zien rijden."

Ook in een tweede radio-interview bij Heart Breakfast herhaalde Brown zijn standpunt. Volgens de McLaren-CEO is het logisch dat de renstal aantrekkelijk is voor topcoureurs, maar dat betekent niet dat er veranderingen op komst zijn. "McLaren is een team waar veel mensen graag voor willen rijden. Dat is natuurlijk een mooi compliment, maar wij hebben twee fantastische coureurs en zijn absoluut niet van plan om onze line-up te veranderen."

'Verstappen is uitzonderlijk, maar ons plan staat vast'

Brown stak zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Amerikaan erkent dat de viervoudig wereldkampioen tot de absolute wereldtop behoort, maar benadrukt dat McLaren zijn toekomst al heeft uitgestippeld. "Max is een uitzonderlijk talent en het is alleen maar vleiend als zo'n coureur met je team wordt gelinkt. We zullen wel zien wat hij uiteindelijk besluit te doen."

Toch wil Brown geen ruimte laten voor speculatie. "In de Formule 1 houd je altijd in de gaten wat er op de rijdersmarkt gebeurt, dat doet iedereen. Maar dat betekent niet dat wij op zoek zijn naar een nieuwe coureur. Ons plan is duidelijk: we gaan verder met de line-up die we nu hebben."