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McLaren-CEO Brown gooit deur dicht voor komst Verstappen

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McLaren-CEO Brown gooit deur dicht voor komst Verstappen

De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven rondzingen, maar Zak Brown heeft daar nu duidelijk op gereageerd. De CEO van de Britse renstal benadrukt dat er geen plannen zijn om de huidige rijdersbezetting te wijzigen en spreekt opnieuw zijn volledige vertrouwen uit in Lando Norris en Oscar Piastri.

De toekomst van Verstappen blijft een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. De Nederlander ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, maar dankzij verschillende prestatieclausules zou een vroegtijdig vertrek niet uitgesloten zijn. Daardoor wordt McLaren regelmatig genoemd als mogelijke bestemming.

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Brown maakte in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië bij The Chris Moyles Show op Radio X duidelijk dat een komst van Verstappen op dit moment niet aan de orde is. De Amerikaan ziet geen enkele reden om zijn succesvolle rijdersduo uit elkaar te halen. "We beschikken met Lando en Oscar over twee geweldige coureurs. Ik verwacht dat je hen nog heel lang in onze auto's zult zien rijden."

Ook in een tweede radio-interview bij Heart Breakfast herhaalde Brown zijn standpunt. Volgens de McLaren-CEO is het logisch dat de renstal aantrekkelijk is voor topcoureurs, maar dat betekent niet dat er veranderingen op komst zijn. "McLaren is een team waar veel mensen graag voor willen rijden. Dat is natuurlijk een mooi compliment, maar wij hebben twee fantastische coureurs en zijn absoluut niet van plan om onze line-up te veranderen."

'Verstappen is uitzonderlijk, maar ons plan staat vast'

Brown stak zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Amerikaan erkent dat de viervoudig wereldkampioen tot de absolute wereldtop behoort, maar benadrukt dat McLaren zijn toekomst al heeft uitgestippeld. "Max is een uitzonderlijk talent en het is alleen maar vleiend als zo'n coureur met je team wordt gelinkt. We zullen wel zien wat hij uiteindelijk besluit te doen."

Toch wil Brown geen ruimte laten voor speculatie. "In de Formule 1 houd je altijd in de gaten wat er op de rijdersmarkt gebeurt, dat doet iedereen. Maar dat betekent niet dat wij op zoek zijn naar een nieuwe coureur. Ons plan is duidelijk: we gaan verder met de line-up die we nu hebben."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Zak Brown McLaren

Reacties (2)

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  • Sander

    Posts: 1.815

    De deur blijft net zolang dicht tot dat Max aanklopt. Dan gaat de deur wagenwijd open. Of op z'n minst op een kier. En dat is genoeg om er een breekijzer tussen te zetten. Of de knuppel van Jos.

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 15:47
    • The Wolf

      Posts: 1.122

      De Verstappens hebben Pieter Storms ingeschakeld

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 16:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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