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Fittipaldi: "Verstappen was kampioen geworden naast Norris bij McLaren"

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Fittipaldi: "Verstappen was kampioen geworden naast Norris bij McLaren"

Emerson Fittipaldi is van mening dat Max Verstappen vorig seizoen gewonnen had als hij de teamgenoot van Lando Norris was geweest. De wereldkampioen van 1972 en 1974 heeft een erg hoge pet op van de viervoudig wereldkampioen.

De Braziliaan laat weten dat Verstappen een vijfvoudig wereldkampioen was geweest als hij bij McLaren had gereden met Norris. De Red Bull-coureur had een zware periode bij zijn team, maar het begon weer te lopen vanaf de tweede seizoenshelft. 

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Fittipaldi is een grote fan van de viervoudig wereldkampioen en als de Nederlandse media vraagt wie zijn favoriete coureur is, is het geen lastig antwoord: "Max. Hoewel hij geen goede auto heeft, is hij er wel bij. Hij is een heel goede coureur. Zodra de vlag valt, is het gedaan met de onzin. Maar Lando is goed, Piastri is buitengewoon getalenteerd en Lewis Hamilton is erg sterk."

Verstappen en Norris waren vorig seizoen aan het strijden om de wereldtitel, maar wat nou als beide coureurs in hetzelfde team zouden zitten? "Het zou spannend worden, maar ik denk dat Max een klein voordeel zou hebben. Het zou in ieder geval heel mooi zijn."

Beste coureur aller tijden?

Fittipaldi heeft zelf met veel onwijs goede coureurs gereden zoals Niki Lauda, James Hunt, Jody Scheckter en Nelson Piquet. Maar wie is de allerbeste coureur ooit? "Het is moeilijk te vergelijken. Elke coureur is anders. Als je kijkt vanaf de tijd van Ascari en Fangio tot nu, heeft niemand in dezelfde auto gereden. Het kan vergelijkbaar zijn, maar nooit hetzelfde. Elke coureur heeft zijn eigen persoonlijkheid."

Fittipaldi ziet veel goede coureurs, maar Verstappen is absoluut een van de sterren die de F1 heeft gekend. "Het is heel moeilijk om te vergelijken wie de beste was. Voor Brazilianen is Senna de beste coureur ooit in de Formule 1. Maar voor de Argentijnen was het Fangio. Voor Nederland is het nu Verstappen. Voor Duitsland is het Schumacher. Voor Frankrijk is het Alain Prost. Engeland heeft zoveel geweldige coureurs gehad."

StevenQ

Posts: 10.553

Max was in die Molaren al races voor het einde van het seizoen kampioen geweest

  • 2
  • 21 jun 2026 - 16:37
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Emerson Fittipaldi Red Bull Racing McLaren

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 921

    Voormalig tweevoudig wereld kampioen

    • + 1
    • 21 jun 2026 - 13:17
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.100

      Ja, er schuilt wat talent achter dit platform, hoor!

      Overigens zullen niet veel mensen twijfel over de uitspraak van deze voormalig tweevoudig wereldkampioen...

      • + 1
      • 21 jun 2026 - 15:43
  • Jermaine

    Posts: 7.178

    duh

    • + 0
    • 21 jun 2026 - 15:27
  • StevenQ

    Posts: 10.553

    Max was in die Molaren al races voor het einde van het seizoen kampioen geweest

    • + 2
    • 21 jun 2026 - 16:37

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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