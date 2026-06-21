Emerson Fittipaldi is van mening dat Max Verstappen vorig seizoen gewonnen had als hij de teamgenoot van Lando Norris was geweest. De wereldkampioen van 1972 en 1974 heeft een erg hoge pet op van de viervoudig wereldkampioen.

De Braziliaan laat weten dat Verstappen een vijfvoudig wereldkampioen was geweest als hij bij McLaren had gereden met Norris. De Red Bull-coureur had een zware periode bij zijn team, maar het begon weer te lopen vanaf de tweede seizoenshelft.

Fittipaldi houdt van de stijl van Verstappen

Fittipaldi is een grote fan van de viervoudig wereldkampioen en als de Nederlandse media vraagt wie zijn favoriete coureur is, is het geen lastig antwoord: "Max. Hoewel hij geen goede auto heeft, is hij er wel bij. Hij is een heel goede coureur. Zodra de vlag valt, is het gedaan met de onzin. Maar Lando is goed, Piastri is buitengewoon getalenteerd en Lewis Hamilton is erg sterk."

Verstappen en Norris waren vorig seizoen aan het strijden om de wereldtitel, maar wat nou als beide coureurs in hetzelfde team zouden zitten? "Het zou spannend worden, maar ik denk dat Max een klein voordeel zou hebben. Het zou in ieder geval heel mooi zijn."

Beste coureur aller tijden?

Fittipaldi heeft zelf met veel onwijs goede coureurs gereden zoals Niki Lauda, James Hunt, Jody Scheckter en Nelson Piquet. Maar wie is de allerbeste coureur ooit? "Het is moeilijk te vergelijken. Elke coureur is anders. Als je kijkt vanaf de tijd van Ascari en Fangio tot nu, heeft niemand in dezelfde auto gereden. Het kan vergelijkbaar zijn, maar nooit hetzelfde. Elke coureur heeft zijn eigen persoonlijkheid."

Fittipaldi ziet veel goede coureurs, maar Verstappen is absoluut een van de sterren die de F1 heeft gekend. "Het is heel moeilijk om te vergelijken wie de beste was. Voor Brazilianen is Senna de beste coureur ooit in de Formule 1. Maar voor de Argentijnen was het Fangio. Voor Nederland is het nu Verstappen. Voor Duitsland is het Schumacher. Voor Frankrijk is het Alain Prost. Engeland heeft zoveel geweldige coureurs gehad."