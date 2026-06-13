Lando Norris is nog altijd trots op het feit dat hij vorig jaar wereldkampioen werd zonder een 'slechterik' te zijn. Norris kijkt dit weekend in Barcelona weer terug op zijn titel, en stelt dat hij blij is dat hij niet zo hard was als legendes zoals Max Verstappen en Michael Schumacher.

Norris loopt ook dit weekend weer trots door de paddock met het startnummer 1 op zijn teamkleding. De McLaren-coureur is de regerend wereldkampioen, maar hij weet dat het een helse taak is om die titel te verdedigen. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is groot, maar Norris barst van het zelfvertrouwen. Dat komt nog steeds door het feit dat hij vorig jaar op zijn eigen manier wereldkampioen werd.

Anders dan Verstappen

Norris wilde geen slechterik zijn, en probeerde alles zo netjes mogelijk te doen. In Barcelona kreeg hij in een interview met Mundo Deportivo de vraag of hij over twintig jaar op deze manier wil worden herinnerd: "Eerlijk gezegd maak ik me daar niet zo druk om. Het is fijn dat mensen je zullen herinneren. Ik vind het geweldig dat dat kan. Schumacher was de gemeenste man op de baan. Max was de gemeenste man op de baan. Ik denk niet dat Lewis per se de gemeenste man was. Ik denk dat Fernando best gemeen was. Er zijn dus best veel coureurs die in die categorie vallen."

Aardige kerel blijven

Het feit dat hij alles op zijn eigen manier deed, vervult hem ruim een halfjaar later nog steeds met trots: "Misschien zegt iemand ooit wel: 'Lando, je hoefde niet zo gemeen te zijn als die gasten.' Ik heb gewoon ooit gewonnen, terwijl ik een aardige kerel was! Dat is een mooie gedachte. Maar eerlijk gezegd heb ik niet het gevoel dat ik me bezighoud met dat mensen me blijven herinneren. Ik denk dat er nog veel meer dingen zijn die ik kan doen zodat ze me blijven herinneren. Ik probeer gewoon de mensen om me heen tevreden te stellen. Mijn team, mijn familie, mijn vrienden. Ik wil voor hen winnen."