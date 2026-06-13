user icon
icon

Norris blij dat hij geen 'slechterik' is zoals Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris blij dat hij geen 'slechterik' is zoals Verstappen

Lando Norris is nog altijd trots op het feit dat hij vorig jaar wereldkampioen werd zonder een 'slechterik' te zijn. Norris kijkt dit weekend in Barcelona weer terug op zijn titel, en stelt dat hij blij is dat hij niet zo hard was als legendes zoals Max Verstappen en Michael Schumacher.

Norris loopt ook dit weekend weer trots door de paddock met het startnummer 1 op zijn teamkleding. De McLaren-coureur is de regerend wereldkampioen, maar hij weet dat het een helse taak is om die titel te verdedigen. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is groot, maar Norris barst van het zelfvertrouwen. Dat komt nog steeds door het feit dat hij vorig jaar op zijn eigen manier wereldkampioen werd.

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Anders dan Verstappen

Norris wilde geen slechterik zijn, en probeerde alles zo netjes mogelijk te doen. In Barcelona kreeg hij in een interview met Mundo Deportivo de vraag of hij over twintig jaar op deze manier wil worden herinnerd: "Eerlijk gezegd maak ik me daar niet zo druk om. Het is fijn dat mensen je zullen herinneren. Ik vind het geweldig dat dat kan. Schumacher was de gemeenste man op de baan. Max was de gemeenste man op de baan. Ik denk niet dat Lewis per se de gemeenste man was. Ik denk dat Fernando best gemeen was. Er zijn dus best veel coureurs die in die categorie vallen."

Aardige kerel blijven

Het feit dat hij alles op zijn eigen manier deed, vervult hem ruim een halfjaar later nog steeds met trots: "Misschien zegt iemand ooit wel: 'Lando, je hoefde niet zo gemeen te zijn als die gasten.' Ik heb gewoon ooit gewonnen, terwijl ik een aardige kerel was! Dat is een mooie gedachte. Maar eerlijk gezegd heb ik niet het gevoel dat ik me bezighoud met dat mensen me blijven herinneren. Ik denk dat er nog veel meer dingen zijn die ik kan doen zodat ze me blijven herinneren. Ik probeer gewoon de mensen om me heen tevreden te stellen. Mijn team, mijn familie, mijn vrienden. Ik wil voor hen winnen."

Need5Speed

Posts: 3.954

Norris heeft geen strafpunten op zijn licentie dus hij heeft recht van spreken. Alleen niet over Verstappen want die heeft ook geen strafpunten op zijn licentie.

Norris mag trouwens heel blij zijn dat hij geen strafpunten kreeg voor Singapore 2025. Dat was toch wel behoorlijk lomp van die aardig... [Lees verder]

  • 1
  • 13 jun 2026 - 10:40
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.954

    Norris heeft geen strafpunten op zijn licentie dus hij heeft recht van spreken. Alleen niet over Verstappen want die heeft ook geen strafpunten op zijn licentie.

    Norris mag trouwens heel blij zijn dat hij geen strafpunten kreeg voor Singapore 2025. Dat was toch wel behoorlijk lomp van die aardige kerel.

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 10:40
  • De Vogel is Geland

    Posts: 936

    In een raketschip hoef je ook geen slechterik te zijn

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 11:02

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar