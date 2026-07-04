Oscar Piastri laat zich niet uit het veld slaan door de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren. De Australiër benadrukt dat hij zich volledig gesteund voelt door de Britse renstal en ziet geen enkele reden om aan zijn toekomst te twijfelen.

De speculaties staken opnieuw de kop op tijdens het raceweekend in Oostenrijk, waar werd gemeld dat het management van Verstappen gesprekken zou hebben gevoerd met McLaren. Toch lijkt de Britse topformatie niet van plan om afscheid te nemen van Piastri, die sinds zijn debuut in 2023 is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het team.

Piastri maakt zich geen zorgen

Piastri kreeg tijdens de persconferentie de vraag of de geruchten hem bezighouden, maar maakte meteen duidelijk dat hij zich daar niet druk om maakt. "Voor mij verandert er eigenlijk niets. Niemand hoeft nog uitgelegd te krijgen hoe goed Max is, maar ik heb een contract bij McLaren en meerdere keren te horen gekregen dat het team heel tevreden over mij is. Dat gevoel is wederzijds, want ik ben ontzettend blij waar ik nu zit."

De Australiër heeft een meerjarig contract bij McLaren en wil dat ook gewoon uitdienen. Samen met Lando Norris bezorgde hij het team de voorbije seizoenen opnieuw een plek aan de top van de Formule 1, waardoor CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella al meermaals hun vertrouwen uitspraken in het huidige rijdersduo.

Piastri ziet kansen op Silverstone

Met het oog op de Grand Prix van Groot-Brittannië verwacht Piastri opnieuw een spannend weekend, al vindt hij het moeilijk om de onderlinge krachtsverhoudingen in te schatten. "Op dit moment is Mercedes eigenlijk de enige ploeg die elk weekend constant vooraan meedoet. Achter hen wisselt het enorm van circuit tot circuit."

Volgens de McLaren-coureur kunnen de upgrades van de verschillende teams het verschil maken. "In Oostenrijk dachten we dat Ferrari sterker zou zijn op zondag, terwijl Verstappen juist sneller was dan we hadden verwacht. Het ligt allemaal ontzettend dicht bij elkaar. Ik verwacht dat wij opnieuw vooraan kunnen meestrijden. Of dat genoeg is voor een overwinning weet ik niet, maar als we alles goed uitvoeren, moeten podiumplaatsen zeker mogelijk zijn."