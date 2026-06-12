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Norris deelt eerlijke mening over snelheid van McLaren

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Norris deelt eerlijke mening over snelheid van McLaren

Lando Norris heeft een goed gevoel voor de rest van het raceweekend in Barcelona. De Brit noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training, en dat geeft de burger moed voor de kwalificatie en de Grand Prix. Hij wil echter niet te vroeg juichen.

Voorafgaand aan het raceweekend op het circuit van Barcelona wezen veel mensen het team van Mercedes als de favoriet aan. In de eerste vrije training was George Russell de snelste coureur, terwijl McLaren-coureur Norris in de tweede training de snelste man op de baan was. Norris was slechts 0,009 seconden sneller dan Russell, en dat levert een goed gevoel op.

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Hoe is het gevoel?

Het gevoel bij Norris is goed, zo liet hij weten aan F1 TV: "Ik denk dat het gevoel oké is, als je het bekijkt om je comfortabel te voelen. Het is ook geen makkelijk circuit, ook al is het waarschijnlijk het circuit dat ik beter ken dan welk ander circuit dan ook. Het is snel en duidelijk heel anders dan op de laatste paar circuits waar we geweest zijn in Monaco en Montreal."

Norris wil overigens niet te vroeg juichen: "Het is hier dus duidelijk een stukje sneller; je rijdt op een heel andere manier dan de afgelopen weken. Het lijkt ook gewoon beter te werken dan de afgelopen tijd. Ik denk dat het een redelijke vrijdag was, al valt er nog genoeg te verbeteren. Het was niet zo dat het geweldig aanvoelde en ik ben niet helemaal tevreden."

Dat ligt volgens de Britse McLaren-coureur aan meerdere zaken: "Het is echter warm en ik denk niet dat iemand echt tevreden zal zijn. Het is lastig met de wind en met de omstandigheden hier. Al lijkt het gewoon beter te werken dan de afgelopen weken, wat een goed teken is." 

Maakt het uit dat het warmer wordt?

Het is de verwachting dat het morgen warmer wordt, maar dat maakt Norris verder weinig uit: "We zitten bij de mensen waar we bij willen zitten. Het is moeilijk te zeggen hoeveel brandstof en welke vermogensstanden anderen gebruiken, maar we zijn gewoon blij dat we de afgelopen weken de goede kant op zijn gegaan."

"Het is duidelijk dat de auto beter presteert. Hij presteert waarschijnlijk nog steeds niet zo goed als we willen, en er zijn nog steeds dingen waar ik niet tevreden over ben. We moeten verbeteren, en ik wil zelf ook verbeteren. Al denk ik niet wat we te veel mogen klagen, gezien hoe de afgelopen maand is verlopen. We werken vanavond gewoon hard en we kijken wat we kunnen optimaliseren voor de zaterdag."

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • NicoS

    Posts: 20.837

    Ik denk dat we zondag veel pitstops gaan zien, de degradatie was behoorlijk heftig, en met nog hogere temperaturen voor de komende dagen zal dat een bepalende factor gaan worden.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 21:50
    • De Vogel is Geland

      Posts: 935

      Linksvoor in de gaten houden, die gaat strepen trekken

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 22:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
2
10
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1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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