Lando Norris heeft duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is om het voorbeeld van Lewis Hamilton te volgen en nog jarenlang actief te blijven in de Formule 1. De regerend wereldkampioen ziet zichzelf in de toekomst eerder een stap terugzetten om ruimte te maken voor een leven buiten de autosport.

De McLaren-coureur, inmiddels bezig aan zijn achtste seizoen in de koningsklasse, benadrukt dat hij nog altijd grote ambities heeft binnen de Formule 1. Toch staat voor hem vast dat hij niet zijn volledige volwassen leven wil wijden aan het racen.

Norris ziet andere toekomst dan Hamilton

De uitspraken van Norris kwamen nadat hij werd geconfronteerd met de indrukwekkende loopbaan van landgenoot Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur is inmiddels 41 jaar oud, heeft bijna vierhonderd Grands Prix achter zijn naam staan en jaagt nog altijd op een achtste wereldtitel.

Voor Norris is een dergelijke carrièreduur echter niet weggelegd. "Als je mij vraagt of ik op die leeftijd nog steeds in de Formule 1 zit, dan zeg ik vol overtuiging nee. Natuurlijk kan ik me vergissen, maar op dit moment zie ik dat absoluut niet gebeuren."

De Brit gaf daarbij aan dat hij ook andere dromen heeft buiten het circuit. "Ik wil op een bepaald moment een gezin stichten en andere dingen in het leven ervaren. Er komt een moment waarop ik de Formule 1 achter me wil laten en een nieuw hoofdstuk wil beginnen."

McLaren-kopman denkt al aan leven na de Formule 1

Dat betekent volgens Norris niet dat hij volledig uit de paddock zal verdwijnen. De wereldkampioen sluit niet uit dat hij in een andere rol betrokken blijft bij de sport die hem groot maakte.

"Racen zal altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven blijven. Misschien lopen mijn kinderen later wel rond in de Formule 1 en ben ik daardoor nog steeds aanwezig in de paddock. Die passie zal nooit verdwijnen."

Voorlopig hoeven McLaren-fans zich echter geen zorgen te maken over een vroegtijdig afscheid. Norris beschikt nog over een meerjarige overeenkomst en heeft nog voldoende doelen die hij wil bereiken.

"Ik ben zeker niet van plan om binnenkort te stoppen. Ik heb nog een lang contract en er zijn nog veel dingen die ik wil realiseren in deze sport. Maar ik zie mezelf niet doorgaan tot mijn veertigste. Het leven is meer dan alleen racen en ik wil op een bepaald moment ook andere ervaringen opdoen. Het leven duurt nu eenmaal niet eeuwig."

Met die woorden schetst Norris een opvallend andere toekomstvisie dan Hamilton en Fernando Alonso, die op respectievelijk 41- en 44-jarige leeftijd nog altijd actief zijn op het hoogste niveau van de autosport.