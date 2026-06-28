user icon
icon

Norris spreekt zich uit over F1-toekomst: "Ga zeker niet door tot mijn veertigste"

<< Naar nieuwsoverzicht
Norris spreekt zich uit over F1-toekomst: "Ga zeker niet door tot mijn veertigste"

Lando Norris heeft duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is om het voorbeeld van Lewis Hamilton te volgen en nog jarenlang actief te blijven in de Formule 1. De regerend wereldkampioen ziet zichzelf in de toekomst eerder een stap terugzetten om ruimte te maken voor een leven buiten de autosport.

De McLaren-coureur, inmiddels bezig aan zijn achtste seizoen in de koningsklasse, benadrukt dat hij nog altijd grote ambities heeft binnen de Formule 1. Toch staat voor hem vast dat hij niet zijn volledige volwassen leven wil wijden aan het racen.

Meer over F1 Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 'Red Bull zet alles op alles en doet Verstappen astronomische aanbieding'

'Red Bull zet alles op alles en doet Verstappen astronomische aanbieding'

22 jun

Norris ziet andere toekomst dan Hamilton

De uitspraken van Norris kwamen nadat hij werd geconfronteerd met de indrukwekkende loopbaan van landgenoot Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur is inmiddels 41 jaar oud, heeft bijna vierhonderd Grands Prix achter zijn naam staan en jaagt nog altijd op een achtste wereldtitel.

Voor Norris is een dergelijke carrièreduur echter niet weggelegd. "Als je mij vraagt of ik op die leeftijd nog steeds in de Formule 1 zit, dan zeg ik vol overtuiging nee. Natuurlijk kan ik me vergissen, maar op dit moment zie ik dat absoluut niet gebeuren."

De Brit gaf daarbij aan dat hij ook andere dromen heeft buiten het circuit. "Ik wil op een bepaald moment een gezin stichten en andere dingen in het leven ervaren. Er komt een moment waarop ik de Formule 1 achter me wil laten en een nieuw hoofdstuk wil beginnen."

McLaren-kopman denkt al aan leven na de Formule 1

Dat betekent volgens Norris niet dat hij volledig uit de paddock zal verdwijnen. De wereldkampioen sluit niet uit dat hij in een andere rol betrokken blijft bij de sport die hem groot maakte.

"Racen zal altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven blijven. Misschien lopen mijn kinderen later wel rond in de Formule 1 en ben ik daardoor nog steeds aanwezig in de paddock. Die passie zal nooit verdwijnen."

Voorlopig hoeven McLaren-fans zich echter geen zorgen te maken over een vroegtijdig afscheid. Norris beschikt nog over een meerjarige overeenkomst en heeft nog voldoende doelen die hij wil bereiken.

"Ik ben zeker niet van plan om binnenkort te stoppen. Ik heb nog een lang contract en er zijn nog veel dingen die ik wil realiseren in deze sport. Maar ik zie mezelf niet doorgaan tot mijn veertigste. Het leven is meer dan alleen racen en ik wil op een bepaald moment ook andere ervaringen opdoen. Het leven duurt nu eenmaal niet eeuwig."

Met die woorden schetst Norris een opvallend andere toekomstvisie dan Hamilton en Fernando Alonso, die op respectievelijk 41- en 44-jarige leeftijd nog altijd actief zijn op het hoogste niveau van de autosport.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.871

    Ik denk ook niet dat iemand dat had verwacht Norris... Ik voorzie een 1 malige wk kampioen, welke langzaam aan maar de achtergrond verdwijnt en dan uiteindelijk via achterhoede teams uit de f1 verdwijnt.

    Leuke rijder, terecht wk, maar in mijn beleving voegt ie weinig toe aan de F1 kwa karakter.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 11:45

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar