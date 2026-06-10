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McLaren diep in de problemen: zelfs Aston Martin doet het beter

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McLaren diep in de problemen: zelfs Aston Martin doet het beter

Het team van McLaren heeft een pijnlijke start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal kampt met veel problemen, en dat zorgt ervoor dat ze van alle teams momenteel de minste racerondjes hebben afgelegd. Zelfs het door motorische problemen geplaagde Aston Martin doet het op dit gebied beter dan McLaren.

Regerend constructeurskampioen McLaren hoopte dit jaar weer mee te kunnen vechten om de zeges in de Formule 1. De Britse renstal heeft echter een te grote achterstand op Mercedes, en daarnaast kampen ze met de nodige problemen. Afgelopen weekend in Monaco was regerend wereldkampioen Lando Norris de pechvogel van dienst. In de tweede vrije training viel hij stil met motorproblemen, terwijl hij in de race moest opgeven met soortgelijke problemen.

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Wat is er aan de hand met McLaren?

Het was zeker niet de eerste keer dit jaar dat Norris en McLaren tegen problemen aanliepen. McLaren heeft dit seizoen 'slechts' 503 racerondjes afgelegd, en daarmee zijn ze het team met de minste rondjes. Zelfs Aston Martin doet het beter, terwijl men bij dit team elk weekend twijfelt of ze überhaupt kunnen rijden. Aston Martin heeft tot nu toe 520 racerondjes gereden, en doet het daarmee veel beter dan de McLarens.

Norris viel afgelopen weekend in Monaco voor de tweede race op rij uit. De Brit moest twee weken geleden in Canada zijn auto ook al aan de kant parkeren met motorproblemen, terwijl dit soort problemen er in China al voor hadden gezorgd dat hij niet kon starten. In China werd ook zijn teamgenoot Oscar Piastri van de grid gehaald, terwijl hij daarvoor in Australië al was gecrasht op weg naar de grid. McLaren heeft hierdoor dus al drie volledige race-afstanden gemist.

Hoe gaat het met Red Bull?

Ook het team van Red Bull Racing scoort niet heel hoog in dit lijstje. De Oostenrijkse renstal van Max Verstappen heeft tot nu toe 549 rondjes geracet, en daarmee staan ze in de achterhoede. Verstappen viel afgelopen weekend uit na de eerste ronde, nadat hij eerder in China ook de finish niet had gehaald. Zijn teamgenoot Isack Hadjar viel tijdens de seizoensopener in Australië uit.

Alle teams hebben het zwaar

Er is geen team in de Formule 1 dat dit jaar alle rondes heeft gereden. Elke renstal zag dit jaar tijdens een race één van hun coureurs uitvallen, en er zijn slechts twee coureurs die momenteel een honderd procent-score hebben: Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Het team van Ferrari is met 726 het team met de meeste afgelegde rondjes tot nu toe.

Need5Speed

Posts: 3.926

McLaren kan er toch niks aan doen dat de Mercedes motor een paar keer de geest geeft?

  • 1
  • 10 jun 2026 - 08:47
F1 Nieuws Aston Martin McLaren GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.926

    McLaren kan er toch niks aan doen dat de Mercedes motor een paar keer de geest geeft?

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 08:47
    • f(1)orum

      Posts: 10.113

      Volgens mij ligt e.e.a. wel wat gecompliceerder. Ja, Benz levert de krachtbron en een standaard 'handleiding', maar McLaren moet dit verder zelf in/afstellen op basis van o.a. andere (eigen) versnellingsbak, andere rijdynamiek van de auto, etc. Benz levert de verplichte data aan klantenteams, maar de verdere uitwerking/uitdieping ervan (m.a.w. welke settings werkt voor ons het beste, etc.) is aan het team zelf. Daarom had Mclaren bijvoorbeeld de eerste paar races nog meer moeite met de krachtbron, omdat ze, itt Benz, weinig tijd hadden om dit soort zaken mbt hun eigen auto goed te kunnen doorgronden. Dus uitval/storing van krachtbron gerelateerde zaken kunnen ook door McLaren zelf veroorzaakt zijn.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 11:46
  • hupholland

    Posts: 9.971

    wat zou je dan krijgen als je McLaren en Honda zou combineren? dat wordt dan helemaal een ramp. Iemand een idee?

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 10:45
  • gridiron

    Posts: 3.501

    Degene die het artikel heeft uitgevonden weet waarschijnlijk niet dat het de punten op het einde van een race zijn die tellen en niet het aantal ronden die je rijdt.

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 12:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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