Het team van McLaren heeft een pijnlijke start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal kampt met veel problemen, en dat zorgt ervoor dat ze van alle teams momenteel de minste racerondjes hebben afgelegd. Zelfs het door motorische problemen geplaagde Aston Martin doet het op dit gebied beter dan McLaren.

Regerend constructeurskampioen McLaren hoopte dit jaar weer mee te kunnen vechten om de zeges in de Formule 1. De Britse renstal heeft echter een te grote achterstand op Mercedes, en daarnaast kampen ze met de nodige problemen. Afgelopen weekend in Monaco was regerend wereldkampioen Lando Norris de pechvogel van dienst. In de tweede vrije training viel hij stil met motorproblemen, terwijl hij in de race moest opgeven met soortgelijke problemen.

Wat is er aan de hand met McLaren?

Het was zeker niet de eerste keer dit jaar dat Norris en McLaren tegen problemen aanliepen. McLaren heeft dit seizoen 'slechts' 503 racerondjes afgelegd, en daarmee zijn ze het team met de minste rondjes. Zelfs Aston Martin doet het beter, terwijl men bij dit team elk weekend twijfelt of ze überhaupt kunnen rijden. Aston Martin heeft tot nu toe 520 racerondjes gereden, en doet het daarmee veel beter dan de McLarens.

Norris viel afgelopen weekend in Monaco voor de tweede race op rij uit. De Brit moest twee weken geleden in Canada zijn auto ook al aan de kant parkeren met motorproblemen, terwijl dit soort problemen er in China al voor hadden gezorgd dat hij niet kon starten. In China werd ook zijn teamgenoot Oscar Piastri van de grid gehaald, terwijl hij daarvoor in Australië al was gecrasht op weg naar de grid. McLaren heeft hierdoor dus al drie volledige race-afstanden gemist.

Hoe gaat het met Red Bull?

Ook het team van Red Bull Racing scoort niet heel hoog in dit lijstje. De Oostenrijkse renstal van Max Verstappen heeft tot nu toe 549 rondjes geracet, en daarmee staan ze in de achterhoede. Verstappen viel afgelopen weekend uit na de eerste ronde, nadat hij eerder in China ook de finish niet had gehaald. Zijn teamgenoot Isack Hadjar viel tijdens de seizoensopener in Australië uit.

Alle teams hebben het zwaar

Er is geen team in de Formule 1 dat dit jaar alle rondes heeft gereden. Elke renstal zag dit jaar tijdens een race één van hun coureurs uitvallen, en er zijn slechts twee coureurs die momenteel een honderd procent-score hebben: Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Het team van Ferrari is met 726 het team met de meeste afgelegde rondjes tot nu toe.