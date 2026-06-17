Lewis Hamilton heeft met zijn eerste Grand Prix-overwinning voor Ferrari niet alleen een sportieve mijlpaal bereikt, maar ook een krachtig antwoord gegeven aan zijn critici. Lando Norris sprong na de race in Barcelona in de bres voor zijn landgenoot en stelde dat de zevenvoudig wereldkampioen eindelijk kan afrekenen met alle twijfels over zijn kunnen.

Hamilton beleefde in 2025 een moeizaam debuutseizoen bij Ferrari. De Brit bleef zonder Grand Prix-podium en kreeg regelmatig kritiek te verduren na tegenvallende resultaten en vroege uitschakelingen in de kwalificatie. Vooral op sociale media werd openlijk getwijfeld of de 41-jarige coureur nog mee kon op het hoogste niveau.

Norris geniet van historische Britse podiumdag

In Barcelona viel alles op zijn plaats voor Hamilton. Met een sterke kwalificatie en een overtuigende race pakte hij zijn 105e Grand Prix-zege uit zijn carrière. Norris eindigde als derde achter Hamilton en George Russell, waardoor voor het eerst sinds 1968 drie Britse coureurs samen op het podium stonden.

"Dit is een bijzonder moment voor ons allemaal", vertelde Norris na afloop aan onder meer RacingNews365. "Om met drie Britten op het podium te staan, is iets speciaals. Maar vooral de prestatie van Lewis springt eruit. De voorbije raceweekends heeft hij opnieuw laten zien wat hij in huis heeft."

De McLaren-coureur gaf toe dat hij nog altijd bewondering heeft voor Hamilton. "Ik ben opgegroeid terwijl ik naar hem keek. Hij is zevenvoudig wereldkampioen en het blijft mooi om hem succesvol te zien. Dat hij dit nu met Ferrari voor elkaar krijgt, maakt het alleen maar indrukwekkender."

'Hamilton kan nu de critici beantwoorden'

Volgens Norris is de zege in Barcelona het perfecte antwoord op alle kritiek die Hamilton de voorbije maanden kreeg. De Brit zag van dichtbij hoe zijn landgenoot onder vuur lag na zijn moeilijke eerste seizoen in het rood.

"Ik ben vooral blij voor hem. Je kon aan alles zien hoeveel deze overwinning voor hem betekent", aldus Norris. "Natuurlijk hoop ik niet dat hij elke race zo snel is, want dan krijgen we het nog lastig, maar hij verdient dit moment absoluut."

Vervolgens richtte Norris zich op de online critici van Hamilton. "Hij heeft het afgelopen jaar enorm veel negatieve reacties gekregen. Veel mensen schreven hem af en haalden hem online onderuit. Dan is het mooi dat hij nu kan laten zien dat ze ongelijk hadden."

De overwinning van Hamilton betekent ook een belangrijke opsteker voor Ferrari. Dankzij een omvangrijk updatepakket in Barcelona lijkt de Italiaanse renstal eindelijk de juiste ontwikkelingsrichting te hebben gevonden. Met Hamilton in topvorm en de achterstand in het kampioenschap verder verkleind, lijkt Ferrari klaar om de strijd met Mercedes in de tweede seizoenshelft aan te gaan.