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McLaren kiest kant van Verstappen in motordiscussie

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McLaren kiest kant van Verstappen in motordiscussie

McLaren-CEO Zak Brown kiest de kant van Max Verstappen in de discussie over het aanpassen van de motorregels. De FIA wil voor volgend jaar af van de eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor, en Verstappen is een groot voorstander daarvan. Ook Brown wil dat deze aanpassingen worden doorgevoerd.

Sinds dit jaar geldt er een nieuwe motorformule in de Formule 1, maar dat heeft niet voor positieve reacties gezorgd. De kritiek is niet mals, en Verstappen dreigde zelfs al meerdere keren met een F1-pensioen. Bij de FIA hebben ze door dat er iets moet veranderen, en ze willen voor volgend jaar een 60/40-verdeling invoeren. Er was al een principeakkoord bereikt, maar in de afgelopen weken werd duidelijk dat er meerdere fabrikanten dwarsliggen.

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Hoe kijkt Brown naar deze discussie?

Verstappen is een groot voorstander van de 60/40-verdeling, en Brown liet in Monaco weten dat hij ook een voorstander is: "We denken dat er nog steeds veranderingen nodig zijn om deze regels verder te kunnen verbeteren."

Het probleem is dat McLaren zelf geen motorleverancier is, en dat ze daarom niet kunnen stemmen. Toch ziet Brown weinig beren op de weg: "Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we nog wat aanpassingen kunnen doorvoeren om de sport verder te kunnen verbeteren. Ik denk, en dat weten jullie allemaal ook wel, dat mensen hun persoonlijke belangen over wat hen wel of niet competitiever maakt opzij moeten zetten en moeten samenwerken."

Komt het allemaal goed?

Brown wil dat de kritische fabrikanten meer aan de sport gaan denken: "Volgens mij is er een brede consensus dat er nog dingen moeten veranderen. Het stemt me positief dat die veranderingen er gaan komen, al zal iedereen ongetwijfeld gaan armpje drukken over hoe die mogelijke veranderingen er precies uit moeten komen te zien."

Volgens de CEO van McLaren zal alles uiteindelijk goedkomen, en dat is dus positief nieuws voor de toekomst van Verstappen: "Ik ben wel optimistisch dat de verandering erdoor gaat komen. Het zou echt doodzonde zijn als we de sport niet verder zouden verbeteren, terwijl we daar nu juist de kans voor hebben."

Larry Perkins

Posts: 65.625

Off-topic:

Wat is er toch aan de hand? Het is al dinsdag en de hele week is er nog geen bericht geweest dat Verstappen naar Mercedes gaat...

  • 4
  • 9 jun 2026 - 16:41
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • shakedown

    Posts: 1.840

    Ik zou zelf voor 100/0 gaan...

    • + 2
    • 9 jun 2026 - 16:39
  • Larry Perkins

    Posts: 65.630

    Off-topic:

    Wat is er toch aan de hand? Het is al dinsdag en de hele week is er nog geen bericht geweest dat Verstappen naar Mercedes gaat...

    • + 4
    • 9 jun 2026 - 16:41
    • iOosterbaan

      Posts: 2.176

      Ok volgens AIS is Raymond's boot bij die van Toto en Stroll in de buurt gezien...dus de grote zomer tombola kan van start gaan...Mercedes vs Aston Martin!!

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 17:33
    • gridiron

      Posts: 3.495

      Door de kant van Verstappen proberen ze hem te overtuigen om bij McLaren te gaan rijden.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 18:33
  • meister

    Posts: 4.291

    De accu moet groter zodat ze meer rondes volle bak electro power hebben zonder te moeten harvesten met clipping ten gevolge.
    Maar ja en F1 auto die 1000kg gaat wegen gaat niemand accepteren.

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 17:33
    • iOosterbaan

      Posts: 2.176

      Virtueel is dat wat er gebeurt natuurlijk als je de ICE meer vermogen laat gebruiken...er is dan meer om de accu op te laden en minder nodig om volledig rondje rond te komen...de ICE meer vermogen is natuurlijk niet te doen zonder fuel flow te verhogen en voor een race ook niet zonder de brandstoftank te vergroten.

      • + 2
      • 9 jun 2026 - 17:35

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Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
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118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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