McLaren-CEO Zak Brown kiest de kant van Max Verstappen in de discussie over het aanpassen van de motorregels. De FIA wil voor volgend jaar af van de eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor, en Verstappen is een groot voorstander daarvan. Ook Brown wil dat deze aanpassingen worden doorgevoerd.

Sinds dit jaar geldt er een nieuwe motorformule in de Formule 1, maar dat heeft niet voor positieve reacties gezorgd. De kritiek is niet mals, en Verstappen dreigde zelfs al meerdere keren met een F1-pensioen. Bij de FIA hebben ze door dat er iets moet veranderen, en ze willen voor volgend jaar een 60/40-verdeling invoeren. Er was al een principeakkoord bereikt, maar in de afgelopen weken werd duidelijk dat er meerdere fabrikanten dwarsliggen.

Hoe kijkt Brown naar deze discussie?

Verstappen is een groot voorstander van de 60/40-verdeling, en Brown liet in Monaco weten dat hij ook een voorstander is: "We denken dat er nog steeds veranderingen nodig zijn om deze regels verder te kunnen verbeteren."

Het probleem is dat McLaren zelf geen motorleverancier is, en dat ze daarom niet kunnen stemmen. Toch ziet Brown weinig beren op de weg: "Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we nog wat aanpassingen kunnen doorvoeren om de sport verder te kunnen verbeteren. Ik denk, en dat weten jullie allemaal ook wel, dat mensen hun persoonlijke belangen over wat hen wel of niet competitiever maakt opzij moeten zetten en moeten samenwerken."

Komt het allemaal goed?

Brown wil dat de kritische fabrikanten meer aan de sport gaan denken: "Volgens mij is er een brede consensus dat er nog dingen moeten veranderen. Het stemt me positief dat die veranderingen er gaan komen, al zal iedereen ongetwijfeld gaan armpje drukken over hoe die mogelijke veranderingen er precies uit moeten komen te zien."

Volgens de CEO van McLaren zal alles uiteindelijk goedkomen, en dat is dus positief nieuws voor de toekomst van Verstappen: "Ik ben wel optimistisch dat de verandering erdoor gaat komen. Het zou echt doodzonde zijn als we de sport niet verder zouden verbeteren, terwijl we daar nu juist de kans voor hebben."