Zak Brown heeft weer gereageerd op de geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar McLaren. Volgens de Amerikaanse CEO klopt er helemaal niets van, en zijn ze bij McLaren nu heel erg tevreden met de prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri.

Verstappens toekomst is nog altijd één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-wereld. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar de kans is aanwezig dat hij zijn exitclausules gaat gebruiken. Verstappen werd vorige week voor het eerst in verband gebracht met een overstap naar McLaren, en beide partijen zouden met elkaar om tafel hebben gezeten. Bij McLaren stelden ze al snel dat ze blij zijn met hun coureurs, maar de geruchten bleven rond zoemen.

Hoe reageert Brown op de vragen?

In Silverstone moest Brown zich na de eerste vrije training op de FIA-persconferentie melden. Toen hij daar naar de verhalen werd gevraagd, reageerde hij kort: "Het zijn geruchten..."

De aanwezige media vraagt daarna door, en Brown besluit er met een grapje omheen te praten: "Nou, normaal gesproken praat ik nooit over mijn etentjes, maar gisteravond heb ik wel gedineerd met Nigel Mansell, wat echt heel erg gaaf was. Hij heeft deze Grand Prix vaak gewonnen!"

Géén rijderswissel op komst

Brown wijst daarna weer naar zijn huidige coureurs, die volgens hem naar wens fungeren: "Verder ben ik echt ontzettend blij met mijn twee coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri. Ik denk dat zodra er een naam zoals die van Max valt, iedereen meteen heel erg enthousiast wordt. Hij is tenslotte een viervoudig wereldkampioen in onze sport, maar we zijn echt heel erg tevreden met onze huidige coureurs."

Brown kreeg daarna weer een vraag over de situatie. De Amerikaan werd gevraagd of er op korte termijn dus geen rijderswissel aan zit te komen. Hij antwoordde kort en bondig op deze vraag: "Dat is correct."