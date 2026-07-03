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Brown probeert einde te maken aan Verstappen-geruchten

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Brown probeert einde te maken aan Verstappen-geruchten

Zak Brown heeft weer gereageerd op de geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar McLaren. Volgens de Amerikaanse CEO klopt er helemaal niets van, en zijn ze bij McLaren nu heel erg tevreden met de prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri.

Verstappens toekomst is nog altijd één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-wereld. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar de kans is aanwezig dat hij zijn exitclausules gaat gebruiken. Verstappen werd vorige week voor het eerst in verband gebracht met een overstap naar McLaren, en beide partijen zouden met elkaar om tafel hebben gezeten. Bij McLaren stelden ze al snel dat ze blij zijn met hun coureurs, maar de geruchten bleven rond zoemen.

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Hoe reageert Brown op de vragen?

In Silverstone moest Brown zich na de eerste vrije training op de FIA-persconferentie melden. Toen hij daar naar de verhalen werd gevraagd, reageerde hij kort: "Het zijn geruchten..."

De aanwezige media vraagt daarna door, en Brown besluit er met een grapje omheen te praten: "Nou, normaal gesproken praat ik nooit over mijn etentjes, maar gisteravond heb ik wel gedineerd met Nigel Mansell, wat echt heel erg gaaf was. Hij heeft deze Grand Prix vaak gewonnen!"

Géén rijderswissel op komst

Brown wijst daarna weer naar zijn huidige coureurs, die volgens hem naar wens fungeren: "Verder ben ik echt ontzettend blij met mijn twee coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri. Ik denk dat zodra er een naam zoals die van Max valt, iedereen meteen heel erg enthousiast wordt. Hij is tenslotte een viervoudig wereldkampioen in onze sport, maar we zijn echt heel erg tevreden met onze huidige coureurs."

Brown kreeg daarna weer een vraag over de situatie. De Amerikaan werd gevraagd of er op korte termijn dus geen rijderswissel aan zit te komen. Hij antwoordde kort en bondig op deze vraag: "Dat is correct."

F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (1)

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  • Flexwing

    Posts: 438

    Was ook maar een gerucht zak.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 16:51

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

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  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    13:00 - 14:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    17:00 - 18:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
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21
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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