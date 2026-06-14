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Geluksvogel Norris wil meer zien van McLaren

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Geluksvogel Norris wil meer zien van McLaren

Lando Norris was de grootste geluksvogel van de Grand Prix van Spanje. Rondenlang reed hij achter de Mercedessen aan, en leek een podiumplaats onhaalbaar te zijn. Norris profiteerde van de problemen van Antonelli, en was na afloop heel erg tevreden met zijn resultaat.

Norris leek te moeten leven met een vierde plaats, want het leek er op geen enkel moment echt op dat hij de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli echt onder druk kon zetten. Toen Antonelli uiteindelijk stilviel met motorproblemen, hield Norris zijn hoofd koel in de chaos die ontstond. Achter racewinnaar Lewis Hamilton en Russell kwam hij als derde over de streep, en daarmee was het eerste volledige Britse podium sinds 1968 een feit.

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Hoe is het gevoel bij Norris?

In de schaduw van Hamilton en Russell zwaaide Norris tevreden naar de fans. Nadat hij complimenten had uitgedeeld aan Hamilton, besprak hij zijn race met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het was echt een zware race. Ik deed mijn best om deze gasten bij te houden, maar ze waren te snel, dus we bleven hier hangen."

Norris moest geen fouten maken, want dan kon een gelukje hem nog altijd helpen. Dit lukte, en dat stemde Norris tevreden: "We gaven onszelf een kans, zodat als er iets zou gebeuren, we konden profiteren. We hadden het geluk dat Antonelli uitviel, maar ik ben alsnog heel erg blij voor het team en ik ben heel erg blij dat ik weer op het podium mag staan."

Door blijven werken

Al met al was het een goede dag voor Norris, die hoopt dat er in de komende races nog meer mogelijk is: "We leveren goed werk als een team. Ik denk dat we goede progressie boeken, maar de andere jongens leveren nog net iets beter werk. We moeten ze dus complimenten geven en we moeten hard doorwerken. Het hele team doet dat, dus ik ben heel erg blij met hen. We moeten ons hoofd koel houden, blijven doorwerken en dan zijn we er snel."

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • hupholland

    Posts: 9.987

    Norris heeft gewoon een hele goede race gereden en hield de koplopers goed in het vizier. Er vallen in dit stadium van de regelgeving gewoon nog best veel auto's uit, Norris heeft daar zelf ook al een paar keer mee te maken gehad, nu zat hij een keer aan de goede kant.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 17:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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