Lando Norris was de grootste geluksvogel van de Grand Prix van Spanje. Rondenlang reed hij achter de Mercedessen aan, en leek een podiumplaats onhaalbaar te zijn. Norris profiteerde van de problemen van Antonelli, en was na afloop heel erg tevreden met zijn resultaat.

Norris leek te moeten leven met een vierde plaats, want het leek er op geen enkel moment echt op dat hij de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli echt onder druk kon zetten. Toen Antonelli uiteindelijk stilviel met motorproblemen, hield Norris zijn hoofd koel in de chaos die ontstond. Achter racewinnaar Lewis Hamilton en Russell kwam hij als derde over de streep, en daarmee was het eerste volledige Britse podium sinds 1968 een feit.

Hoe is het gevoel bij Norris?

In de schaduw van Hamilton en Russell zwaaide Norris tevreden naar de fans. Nadat hij complimenten had uitgedeeld aan Hamilton, besprak hij zijn race met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het was echt een zware race. Ik deed mijn best om deze gasten bij te houden, maar ze waren te snel, dus we bleven hier hangen."

Norris moest geen fouten maken, want dan kon een gelukje hem nog altijd helpen. Dit lukte, en dat stemde Norris tevreden: "We gaven onszelf een kans, zodat als er iets zou gebeuren, we konden profiteren. We hadden het geluk dat Antonelli uitviel, maar ik ben alsnog heel erg blij voor het team en ik ben heel erg blij dat ik weer op het podium mag staan."

Door blijven werken

Al met al was het een goede dag voor Norris, die hoopt dat er in de komende races nog meer mogelijk is: "We leveren goed werk als een team. Ik denk dat we goede progressie boeken, maar de andere jongens leveren nog net iets beter werk. We moeten ze dus complimenten geven en we moeten hard doorwerken. Het hele team doet dat, dus ik ben heel erg blij met hen. We moeten ons hoofd koel houden, blijven doorwerken en dan zijn we er snel."