Door grote verschillen in energiemanagement is er een jojo-effect ontstaan bij de openingsronden van de sprintrace op Silverstone. Voor de Grand Prix van Groot-Brittannië van vandaag verwacht Oscar Piastri ook weinig goed nieuws. De McLaren-coureur noemt het chaotisch.

Het weekend van de Australiër kent absoluut niet zijn sterkste prestaties. Hij eindigde in de sprintrace als zevende en start de Grand Prix, die vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd start, als achtste. Dat is zijn slechtste kwalificatie tot nu toe dit jaar.

Chaos op Silverstone

De sprintrace was zo chaotisch dat Piastri zich alvast hard maakt voor de Grand Prix zelf. "De eerste ronde was pure chaos door verschillen in het energiemanagement. Op sommige momenten was het eerlijk gezegd behoorlijk gevaarlijk, maar dit is nu eenmaal wat we hebben..."

Het jojo-effect betekent dat coureurs elkaar steeds inhalen en dus als een jojo constant van positie verwisselen, maar er niets mee opschieten. Piastri merkt dat dat tijdens de sprintrace op Groot-Brittannië erg lastig was. "Daarna was het volgen van andere auto's vooral heel erg lastig. Er zijn zeker dingen om naar te kijken, maar we weten in ieder geval wat we morgen kunnen verwachten – en dat is chaos."

Lay-out van Silverstone zit niet mee

Dat de allereerste race op Silverstone dit seizoen lastig zou worden, wisten de coureurs al twee jaar. De nieuwe reglementen en de lay-out van het circuit passen niet helemaal bij elkaar, waardoor het vrij lastig is om met deze auto's hier voor de allereerste keer te racen. Teams wilden de sprintrace daarom met verschillende strategieën wat betreft batterijenergie starten, maar daardoor kwam er veel chaos.

Piastri verwacht dus dat dat niet anders zal zijn op zondagmiddag. Voor de fans is dit spektakel, maar voor de coureurs erg lastig. De lay-out van Silverstone bestaat uit veel rechte stukken en snelle bochten, waardoor de batterij nooit optimaal bespaard kan worden. Of de Grand Prix net zo chaotisch als de openingsfase van de sprintrace zal worden, is nog even afwachten.