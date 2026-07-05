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Vrees voor jojo-effect op Silverstone: "Behoorlijk gevaarlijk..."

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Vrees voor jojo-effect op Silverstone: "Behoorlijk gevaarlijk..."

Door grote verschillen in energiemanagement is er een jojo-effect ontstaan bij de openingsronden van de sprintrace op Silverstone. Voor de Grand Prix van Groot-Brittannië van vandaag verwacht Oscar Piastri ook weinig goed nieuws. De McLaren-coureur noemt het chaotisch. 

Het weekend van de Australiër kent absoluut niet zijn sterkste prestaties. Hij eindigde in de sprintrace als zevende en start de Grand Prix, die vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd start, als achtste. Dat is zijn slechtste kwalificatie tot nu toe dit jaar. 

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Chaos op Silverstone

De sprintrace was zo chaotisch dat Piastri zich alvast hard maakt voor de Grand Prix zelf. "De eerste ronde was pure chaos door verschillen in het energiemanagement. Op sommige momenten was het eerlijk gezegd behoorlijk gevaarlijk, maar dit is nu eenmaal wat we hebben..."

Het jojo-effect betekent dat coureurs elkaar steeds inhalen en dus als een jojo constant van positie verwisselen, maar er niets mee opschieten. Piastri merkt dat dat tijdens de sprintrace op Groot-Brittannië erg lastig was. "Daarna was het volgen van andere auto's vooral heel erg lastig. Er zijn zeker dingen om naar te kijken, maar we weten in ieder geval wat we morgen kunnen verwachten – en dat is chaos."

Lay-out van Silverstone zit niet mee

Dat de allereerste race op Silverstone dit seizoen lastig zou worden, wisten de coureurs al twee jaar. De nieuwe reglementen en de lay-out van het circuit passen niet helemaal bij elkaar, waardoor het vrij lastig is om met deze auto's hier voor de allereerste keer te racen. Teams wilden de sprintrace daarom met verschillende strategieën wat betreft batterijenergie starten, maar daardoor kwam er veel chaos. 

Piastri verwacht dus dat dat niet anders zal zijn op zondagmiddag. Voor de fans is dit spektakel, maar voor de coureurs erg lastig. De lay-out van Silverstone bestaat uit veel rechte stukken en snelle bochten, waardoor de batterij nooit optimaal bespaard kan worden. Of de Grand Prix net zo chaotisch als de openingsfase van de sprintrace zal worden, is nog even afwachten. 

919

Posts: 4.437

'Voor de fans is dit spektakel’

Spektakel mijn reet, shitshow (pun intended)

  • 7
  • 5 jul 2026 - 14:08
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • 919

    Posts: 4.437

    'Voor de fans is dit spektakel’

    Spektakel mijn reet, shitshow (pun intended)

    • + 7
    • 5 jul 2026 - 14:08
  • HarryLam

    Posts: 5.570

    Wat mij betreft rijdt het hele zooitje zich gigantisch op een hoop, misschien dat die klimaatwappies bij de Fia en de Fom dan eens wakker worden

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 14:30
  • Joeppp

    Posts: 8.695

    Als het je niet zint dan rij je toch niet, je hoeft geen F1 te rijden! Zo....

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 14:30
  • Hagueian

    Posts: 8.825

    De eerste ronden moet iedereen even uitrazen en hun energie kwijt en daarna rijdt iedereen in een gat van 2 seconden omdat je niet meer kan volgen. De vraag is hoeveel de strategie goed maakt. Als het op Ferrari aankomt heb ik geen geweldige ervaringen.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 14:36
  • mordor

    Posts: 2.177

    Ze hebben stoere lego races. Dat dan weer wel. (Je zal maar een kaartje hebben gekocht hiervoor)

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 14:36
  • NicoS

    Posts: 20.932

    Het haasje over zal in het begin wat chaotisch worden, nadat iedereen gesetteld is volgt een lange zit naar het einde.
    De uitslag is al bekend 1 en 2 Mercedes en gevolgd door Ferrari. Daarachter gaan RBR en McLaren uitmaken wie Best of the rest wordt….
    Ik heb er eigenlijk geen zin in, maar F1 is iets waar ik al ruim 40 jaar naar kijk, en zal dus nu ook “gewoon” weer kijken.
    Het is niet anders, hopelijk wat chaos met saftycar momenten, misschien dat dat nog een beetje leuk gaat maken, maar ik vrees een saaie optocht.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 14:53

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 879
  • Podiums 28
  • Grand Prix 78
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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