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Piastri duidelijk: "Verstappen de beste waar ik tegen geracet heb"

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Piastri duidelijk: "Verstappen de beste waar ik tegen geracet heb"

Oscar Piastri heeft zich bijzonder lovend uitgelaten over Max Verstappen. De McLaren-coureur kreeg de vraag wie de beste tegenstander is waartegen hij ooit heeft geracet in de Formule 1 en kwam uit bij de viervoudig wereldkampioen. Daarmee verkiest de Australiër Verstappen zelfs boven Lewis Hamilton.

Piastri kreeg de vraag voorgeschoteld in een video van The Athletic en hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord. Volgens de McLaren-coureur is Verstappen al jarenlang de referentie voor de rest van het veld.

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Piastri ziet Verstappen als dé benchmark

De Australiër nam het de voorbije seizoenen meermaals op tegen Verstappen in directe gevechten aan de kop van het veld. Vooral tijdens de spannende titelstrijd van 2025 kreeg hij van dichtbij te zien wat de Nederlander zo bijzonder maakt.

"Als ik één naam moet noemen, dan kom ik uit bij Verstappen. Hij is al een aantal jaar de benchmark in de Formule 1 en iemand waar iedereen zich aan spiegelt", aldus Piastri.

De woorden van de McLaren-coureur zullen ongetwijfeld goed vallen bij Verstappen. Ondanks het feit dat McLaren de voorbije jaren vaak over een sterkere auto beschikte, wist de Nederlander zich voortdurend in de titelstrijd te mengen dankzij zijn constante prestaties en race-intelligentie.

Spa favoriet, Bakoe meest intense overwinning

Naast zijn bewondering voor Verstappen kreeg Piastri ook vragen over andere aspecten van zijn Formule 1-carrière. Zo noemde hij Spa-Francorchamps als zijn favoriete circuit op de kalender.

"Spa blijft voor mij een van de mooiste circuits. De hoogteverschillen, de snelle bochten en het karakter van de baan maken het een unieke plek om te racen", vertelde de Australiër.

Ook werd hem gevraagd welke eigenschap hem volgens zichzelf het meest heeft geholpen in de Formule 1. Piastri wees daarbij naar zijn vermogen om onder druk rustig te blijven en constant te presteren.

Als hoogtepunt uit zijn carrière koos hij zijn overwinning in Azerbeidzjan. "Die race in Bakoe springt er voor mij nog altijd uit. Ik moest Charles Leclerc bijna een halve wedstrijd achter me houden en stond voortdurend onder druk. Dat maakte het een van de meest intense races die ik ooit heb gereden."

Leclerc vertrok destijds vanaf poleposition, maar zag Piastri later in de race voorbijgaan. Ondanks zware bandenslijtage en de aanhoudende dreiging van de Ferrari-coureur hield de McLaren-man stand en pakte hij een van de meest indrukwekkende zeges uit zijn loopbaan.

F1jos

Posts: 5.374

Ik heb nog steeds een broertje dood aan het reglement.

  • 1
  • 15 jun 2026 - 09:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.774

    Mijn broer is de beste waar ik tegen geracet heb, maar ik was wel altijd beter...

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 09:19
    • F1jos

      Posts: 5.373

      Ik heb nog steeds een broertje dood aan het reglement.

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 09:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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McLaren
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