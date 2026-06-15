Oscar Piastri heeft zich bijzonder lovend uitgelaten over Max Verstappen. De McLaren-coureur kreeg de vraag wie de beste tegenstander is waartegen hij ooit heeft geracet in de Formule 1 en kwam uit bij de viervoudig wereldkampioen. Daarmee verkiest de Australiër Verstappen zelfs boven Lewis Hamilton.

Piastri kreeg de vraag voorgeschoteld in een video van The Athletic en hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord. Volgens de McLaren-coureur is Verstappen al jarenlang de referentie voor de rest van het veld.

Piastri ziet Verstappen als dé benchmark

De Australiër nam het de voorbije seizoenen meermaals op tegen Verstappen in directe gevechten aan de kop van het veld. Vooral tijdens de spannende titelstrijd van 2025 kreeg hij van dichtbij te zien wat de Nederlander zo bijzonder maakt.

"Als ik één naam moet noemen, dan kom ik uit bij Verstappen. Hij is al een aantal jaar de benchmark in de Formule 1 en iemand waar iedereen zich aan spiegelt", aldus Piastri.

De woorden van de McLaren-coureur zullen ongetwijfeld goed vallen bij Verstappen. Ondanks het feit dat McLaren de voorbije jaren vaak over een sterkere auto beschikte, wist de Nederlander zich voortdurend in de titelstrijd te mengen dankzij zijn constante prestaties en race-intelligentie.

Spa favoriet, Bakoe meest intense overwinning

Naast zijn bewondering voor Verstappen kreeg Piastri ook vragen over andere aspecten van zijn Formule 1-carrière. Zo noemde hij Spa-Francorchamps als zijn favoriete circuit op de kalender.

"Spa blijft voor mij een van de mooiste circuits. De hoogteverschillen, de snelle bochten en het karakter van de baan maken het een unieke plek om te racen", vertelde de Australiër.

Ook werd hem gevraagd welke eigenschap hem volgens zichzelf het meest heeft geholpen in de Formule 1. Piastri wees daarbij naar zijn vermogen om onder druk rustig te blijven en constant te presteren.

Als hoogtepunt uit zijn carrière koos hij zijn overwinning in Azerbeidzjan. "Die race in Bakoe springt er voor mij nog altijd uit. Ik moest Charles Leclerc bijna een halve wedstrijd achter me houden en stond voortdurend onder druk. Dat maakte het een van de meest intense races die ik ooit heb gereden."

Leclerc vertrok destijds vanaf poleposition, maar zag Piastri later in de race voorbijgaan. Ondanks zware bandenslijtage en de aanhoudende dreiging van de Ferrari-coureur hield de McLaren-man stand en pakte hij een van de meest indrukwekkende zeges uit zijn loopbaan.