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'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

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'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

Oscar Piastri lijkt volgens de laatste geruchten op weg naar de uitgang te zijn bij McLaren. Als de Australiër zou vertrekken bij het team, dan zou dit de deur openen voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar McLaren en is samen met zijn manager in gesprek geweest met het Britse team.

Het gonst van de geruchten op de rijdersmarkt van de Formule 1. Alle ogen zijn vooral gericht op Max Verstappen, die momenteel ontevreden is over de situatie bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend uit in de Britse Grand Prix, en na afloop kwam de stoom uit zijn oren. Verstappen was niet blij met zijn team Red Bull, die niet hadden geluisterd naar zijn verzoek om de motor te wisselen en de set-up aan te passen.

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Wat heeft Piastri besloten?

Verstappen werd al in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar dan moet er wel een plekje vrijkomen bij het team uit Woking. Volgens het Braziliaanse medium Grande Premio gaat dit nu mogelijk gebeuren. Oscar Piastri zou ontevreden zijn en wil het team aan het einde van 2026 verlaten, en dat zou dus de deur openen voor Verstappen.

Volgens Grande Premio zou Piastri overwegen om zijn exitclausule bij McLaren te activeren, en daardoor kan hij eind dit seizoen vertrekken. Als hij echt weggaat, staat de deur voor Verstappen dus wagenwijd open. Piastri werd op zijn beurt al in verband gebracht met een overstap naar Red Bull, waar bij een eventueel vertrek van Verstappen een plekje vrij zou komen.

Nasleep van de titelstrijd

Waarom Piastri nu zou willen vertrekken, is niet helemaal duidelijk. Wel stelt Grande Premio dat de relatie tussen Piastri en McLaren vanaf het begin af aan nogal turbulent is. Ze wijzen naar de veelbesproken manier waarop hij naar het team kwam, en de titelstrijd van vorig jaar. Piastri was tot en met de zomerstop ijzersterk, maar zakte daarna door zijn hoeven. Zijn prestaties vielen tegen, en McLaren leek zijn teamgenoot Lando Norris voor te trekken.

Achter de schermen zouden er spanningen zijn ontstaan tussen Piastri's manager Mark Webber en de leiding van McLaren. Grande Premio stelt dat Webber sindsdien achter de schermen bezig zou zijn met het vinden van een nieuwe plek voor zijn protegé. Bij McLaren zou Piastri nooit de eerste coureur kunnen worden, en Webber weet uit eigen ervaring wat dit met een coureur kan doen.

De exitclausule van Verstappen

Het mogelijke vertrek van Piastri zou alle seinen op groen zetten voor de komst van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een frustrerend seizoen, en lijkt ook niet tevreden te zijn met de gang van zaken bij Red Bull. Daarnaast kan hij nu zijn exitclausules activeren, omdat hij voor de zomerstop niet meer in de top twee van het wereldkampioenschap kan staan. Hij staat nu op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.

Over de toekomst van Verstappen gaan zeer veel verhalen rond. In de afgelopen 24 uur wemelde het van de geruchten, en werd er ook gesteld dat Verstappen in zijn gaan op een aanbod van Red Bull om eigenaar van Racing Bulls te worden, wat omgedoopt wordt tot Verstappen Racing, en dan ook zelf voor dit team zou gaan rijden. Deze verhalen lijken echter uit een hoek te komen die belang hebben bij deze geruchten. Daarnaast gaf Verstappen al aan geen haast te hebben met het nemen van een besluit over zijn toekomst, wat voor frustratie zorgt bij de Red Bull-top.

MrStef85

Posts: 6.585

Ik snap Piastri dan ook wel. Was niet chique wat er destijds gebeurde.

  • 11
  • 7 jul 2026 - 10:06
F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (24)

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  • The Wolf

    Posts: 1.182

    Toto Wolff heeft de deur bij Mercedes zó hard dicht gemieterd dat door de luchtverplaatsing de deur bij McLaren weer open schiet

    • + 9
    • 7 jul 2026 - 09:55
    • Sander

      Posts: 1.875

      Bij Ferrari staat het wc-raampje open, dat neemt de druk weer een beetje weg.

      • + 6
      • 7 jul 2026 - 10:11
    • The Wolf

      Posts: 1.182

      Nou nee want Vasseur zit toevallig net op de pot

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 10:20
    • Sander

      Posts: 1.875

      Ik ben een beelddenker.....thanks.....

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 13:59
    • Snork

      Posts: 22.739

      Dus Vasseur werpt een rookgordijn op? Ook verdacht hoor. Ik voel een nieuw artikel eraan komen.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 15:19
    • The Wolf

      Posts: 1.182

      Hij zat zo hard te knallen dat door de druk de deur bij Mercedes weer opent, recht in Toto's snuit. Voel nu ook een nieuw artikel aankomen..
      "Knallende Vasseur opent Mercedes deur voor Verstappen"

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 15:54
    • Sander

      Posts: 1.875

      Max tekent bij Mercedes, maar er zit een reukje aan de hele zaak.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 15:59
    • Snork

      Posts: 22.739

      Niet alleen de Ferrari rookt, ook Vasseur! En met een meur van hier tot Maranello.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:39
  • MrStef85

    Posts: 6.585

    Ik snap Piastri dan ook wel. Was niet chique wat er destijds gebeurde.

    • + 11
    • 7 jul 2026 - 10:06
    • Sander

      Posts: 1.875

      Als Max overstapt dan zullen er nog wel meer minder chique dingen gebeuren.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 10:12
    • Tra893SDk

      Posts: 134

      Wat is hier de onderbouwing voor? Hij is op een turbulente manier bij het team gekomen, maar hij heeft dat geïnitieerd samen met Webber door bij Renault weg te gaan.

      Verder is het niet zo dat ze bij McLaren hem niet gewoon een eerlijke kans gaven om te knokken met Norris. Ik dacht zelfs dat hij en niet Norris het zou klaren aan het begin. Vervolgens kwam er een bepaalde update die voor Norris beter viel en viel Piastri compleet weg.

      En nu in deze auto's gaat Norris ook beter, maar ze staan maar 5 punten van elkaar.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 12:14
  • dutchiceman

    Posts: 5.650

    Verstappen met een eigen team?
    Hij heeft zat geld, daar zal het niet aan liggen,
    Maar hij wil er niet perse vanaf denk ik.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 10:22
    • TylaHunter

      Posts: 10.811

      1 april is vroeg. Tony Fernández, Richard Branson en Vijay Mallya konden dit niet eens met hun vermogen.

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 11:01
    • little-nightmare

      Posts: 2.326

      Ik dacht dat je iets van 2miljard nodig hebt voor een team. Ik denk niet dat Verstappen zover al is.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 11:10
    • dumdumdum

      Posts: 2.790

      Max zou in plaats van salaris aandelen kunnen nemen in VCarb. Zodra hij 25% heeft, kan hij dat als onderpand gebruiken om geld te lenen voor de overige 25%. Gezien zijn relatie met Honda zou hij er zo maar een fabrieksteam van kunnen maken. Voor de lange termijn lijkt me dit de beste oplossing, maar Max wil wk's winnen.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 11:17
    • Tra893SDk

      Posts: 134

      @dumdumdum Je hebt duidelijk geen idee van hoeveel een team kost. Vcarb uitbouwen kost al een miljard minimaal. En Honda is verbonden aan Aston Martin als fabriekspartner. Verder heeft Honda momenteel het sowieso moeilijk in financieel opzicht.

      En behalve geld heb je ook andere middelen nodig (mensen) die een team op niveau kunnen brengen.

      Vcarb is sowieso niet interessant omdat de fabriek in Italië zit en de ontwerpafdeling in het VK.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 12:18
  • Larry Perkins

    Posts: 66.114

    Zak is ook dol op Bearman...

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 11:06
  • Nomar

    Posts: 894

    Piastri naar RedBull, Russell naar Mclaren want die word door het Italiaanse wonderkind tot snot gereden en dan kan Wolff Max omarmen bij Mercedes. Het is maar een gedachte ;)

    • + 8
    • 7 jul 2026 - 11:24
  • Flexwing

    Posts: 447

    Max mooi in het oranje.
    En ook nog mercedes motor er in wat wil je nog meer.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 12:30
    • koppie toe

      Posts: 5.444

      Dat is al teveel van het goede.
      Max lekker bij Rbr laten uitzingen.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 12:58
  • Schumi86

    Posts: 636

    Fake news.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 13:09
    • misstappen

      Posts: 3.605

      Nee hoor, Trump heeft zijn goede vriend Zak al gebeld

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 13:51
  • Beri

    Posts: 6.964

    Artikel 8

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 13:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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