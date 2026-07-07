Oscar Piastri lijkt volgens de laatste geruchten op weg naar de uitgang te zijn bij McLaren. Als de Australiër zou vertrekken bij het team, dan zou dit de deur openen voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar McLaren en is samen met zijn manager in gesprek geweest met het Britse team.

Het gonst van de geruchten op de rijdersmarkt van de Formule 1. Alle ogen zijn vooral gericht op Max Verstappen, die momenteel ontevreden is over de situatie bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend uit in de Britse Grand Prix, en na afloop kwam de stoom uit zijn oren. Verstappen was niet blij met zijn team Red Bull, die niet hadden geluisterd naar zijn verzoek om de motor te wisselen en de set-up aan te passen.

Wat heeft Piastri besloten?

Verstappen werd al in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar dan moet er wel een plekje vrijkomen bij het team uit Woking. Volgens het Braziliaanse medium Grande Premio gaat dit nu mogelijk gebeuren. Oscar Piastri zou ontevreden zijn en wil het team aan het einde van 2026 verlaten, en dat zou dus de deur openen voor Verstappen.

Volgens Grande Premio zou Piastri overwegen om zijn exitclausule bij McLaren te activeren, en daardoor kan hij eind dit seizoen vertrekken. Als hij echt weggaat, staat de deur voor Verstappen dus wagenwijd open. Piastri werd op zijn beurt al in verband gebracht met een overstap naar Red Bull, waar bij een eventueel vertrek van Verstappen een plekje vrij zou komen.

Nasleep van de titelstrijd

Waarom Piastri nu zou willen vertrekken, is niet helemaal duidelijk. Wel stelt Grande Premio dat de relatie tussen Piastri en McLaren vanaf het begin af aan nogal turbulent is. Ze wijzen naar de veelbesproken manier waarop hij naar het team kwam, en de titelstrijd van vorig jaar. Piastri was tot en met de zomerstop ijzersterk, maar zakte daarna door zijn hoeven. Zijn prestaties vielen tegen, en McLaren leek zijn teamgenoot Lando Norris voor te trekken.

Achter de schermen zouden er spanningen zijn ontstaan tussen Piastri's manager Mark Webber en de leiding van McLaren. Grande Premio stelt dat Webber sindsdien achter de schermen bezig zou zijn met het vinden van een nieuwe plek voor zijn protegé. Bij McLaren zou Piastri nooit de eerste coureur kunnen worden, en Webber weet uit eigen ervaring wat dit met een coureur kan doen.

De exitclausule van Verstappen

Het mogelijke vertrek van Piastri zou alle seinen op groen zetten voor de komst van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een frustrerend seizoen, en lijkt ook niet tevreden te zijn met de gang van zaken bij Red Bull. Daarnaast kan hij nu zijn exitclausules activeren, omdat hij voor de zomerstop niet meer in de top twee van het wereldkampioenschap kan staan. Hij staat nu op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.

Over de toekomst van Verstappen gaan zeer veel verhalen rond. In de afgelopen 24 uur wemelde het van de geruchten, en werd er ook gesteld dat Verstappen in zijn gaan op een aanbod van Red Bull om eigenaar van Racing Bulls te worden, wat omgedoopt wordt tot Verstappen Racing, en dan ook zelf voor dit team zou gaan rijden. Deze verhalen lijken echter uit een hoek te komen die belang hebben bij deze geruchten. Daarnaast gaf Verstappen al aan geen haast te hebben met het nemen van een besluit over zijn toekomst, wat voor frustratie zorgt bij de Red Bull-top.