Lando Norris is van mening dat hij niet kan worden vergeleken met George Russell. De regerend wereldkampioen ziet dat er grote verschillen zijn, en stelt zelfs dat Russell meer sneaky is dan hijzelf. Norris laat wel weten veel respect te hebben voor zijn landgenoot en concurrent.

Russell lijkt zich nu in hetzelfde schuitje te bevinden als Norris vorig jaar. Net als Norris won Russell dit jaar de eerste race van het seizoen, waarna hij voortdurend werd verslagen door zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Norris werd vorig jaar in de eerste seizoenshelft ook verslagen door zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar door een inzinking van de Australiër in de tweede helft van het jaar wist hij toch de titel te grijpen.

'George is meer sneaky'

Voorafgaand aan de Britse Grand Prix van dit weekend bespreekt Norris in een uitgebreid interview met BBC Sport de verschillen: "George en ik zijn anders qua persoonlijkheid. Ja, hij is meestal meer sneaky met dingen. Ik denk dat ik wat opener ben. Kimi doet het ook geweldig. Je moet soms je pet afnemen voor je teamgenoot als hij het goed doet."

Norris wijst naar zijn eigen situatie van vorig jaar: "Oscar deed het vorig jaar ook geweldig toen hij me versloeg. Ik dacht toen van: 'Ik heb slecht werk geleverd, en hij doet het goed.' Ik ben er niet bang voor om te zeggen dat iemand het goed doet. Kimi levert dit jaar geweldig werk af. Hij is nog maar negentien jaar oud en zit in zijn tweede seizoen in de Formule 1, dus het is heel indrukwekkend wat hij doet. Hij zit ook in de Formule 1 voor een reden, dus ik denk niet dat dit een verrassing is."

Kan Russell het tij keren?

Norris ziet dan ook dat Russell het nu lastig heeft: "Hij neemt het op tegen George, en George heeft overduidelijk wat ups en downs gehad. Hij heeft zeker meer problemen en tegenslagen dan Kimi gehad. Het is soms lastig om daar weer bovenop te komen, vooral wanneer je het gevoel hebt dat je op weg bent naar een zege of een pole."

Norris denkt dat zijn landgenoot kan terugslaan: "Hij is een slim persoon. Ik denk dat hij begrijpt wat er nodig is vanuit zijn kant. En daarom weet ik zeker dat hij kan terugslaan als dat nodig is."