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Norris wijst naar Russell: "Hij is meer sneaky"

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Norris wijst naar Russell: "Hij is meer sneaky"

Lando Norris is van mening dat hij niet kan worden vergeleken met George Russell. De regerend wereldkampioen ziet dat er grote verschillen zijn, en stelt zelfs dat Russell meer sneaky is dan hijzelf. Norris laat wel weten veel respect te hebben voor zijn landgenoot en concurrent.

Russell lijkt zich nu in hetzelfde schuitje te bevinden als Norris vorig jaar. Net als Norris won Russell dit jaar de eerste race van het seizoen, waarna hij voortdurend werd verslagen door zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Norris werd vorig jaar in de eerste seizoenshelft ook verslagen door zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar door een inzinking van de Australiër in de tweede helft van het jaar wist hij toch de titel te grijpen.

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'George is meer sneaky'

Voorafgaand aan de Britse Grand Prix van dit weekend bespreekt Norris in een uitgebreid interview met BBC Sport de verschillen: "George en ik zijn anders qua persoonlijkheid. Ja, hij is meestal meer sneaky met dingen. Ik denk dat ik wat opener ben. Kimi doet het ook geweldig. Je moet soms je pet afnemen voor je teamgenoot als hij het goed doet."

Norris wijst naar zijn eigen situatie van vorig jaar: "Oscar deed het vorig jaar ook geweldig toen hij me versloeg. Ik dacht toen van: 'Ik heb slecht werk geleverd, en hij doet het goed.' Ik ben er niet bang voor om te zeggen dat iemand het goed doet. Kimi levert dit jaar geweldig werk af. Hij is nog maar negentien jaar oud en zit in zijn tweede seizoen in de Formule 1, dus het is heel indrukwekkend wat hij doet. Hij zit ook in de Formule 1 voor een reden, dus ik denk niet dat dit een verrassing is."

Kan Russell het tij keren?

Norris ziet dan ook dat Russell het nu lastig heeft: "Hij neemt het op tegen George, en George heeft overduidelijk wat ups en downs gehad. Hij heeft zeker meer problemen en tegenslagen dan Kimi gehad. Het is soms lastig om daar weer bovenop te komen, vooral wanneer je het gevoel hebt dat je op weg bent naar een zege of een pole."

Norris denkt dat zijn landgenoot kan terugslaan: "Hij is een slim persoon. Ik denk dat hij begrijpt wat er nodig is vanuit zijn kant. En daarom weet ik zeker dat hij kan terugslaan als dat nodig is."

Snorremans

Posts: 304

Sneaky...? Zeg maar gewiin achterbaks.

  • 7
  • 3 jul 2026 - 11:38
F1 Nieuws George Russell Lando Norris Mercedes McLaren GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • jd2000

    Posts: 7.794

    Het is een gluiperd, maar ik heb wel respect voor hem. Ha,ha,ha.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 11:35
  • Snorremans

    Posts: 304

    Sneaky...? Zeg maar gewiin achterbaks.

    • + 7
    • 3 jul 2026 - 11:38
  • gridiron

    Posts: 3.579

    Wat verwacht men, het is een miljoenen/miljarden business, geen koffiekransje

    • + 2
    • 3 jul 2026 - 12:06
  • Joeppp

    Posts: 8.688

    Hier het bewijs dat Norris gelijk heeft. Heerlijk om je even te ergeren youtube.com/watch?v=qs333MgOeHk

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 12:46
  • SennaS

    Posts: 12.301

    Of slim en geslepen in deze harde wereld.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 13:11

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

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  • Sprint / Sprint startgrid

    13:00 - 14:00

    Race / Startgrid

    16:00 - 18:00

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

    Kwalificatie

    17:00 - 18:00

    Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    13:00 - 14:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    17:00 - 18:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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