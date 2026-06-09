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Norris sneert naar Mercedes na wéér een uitvalbeurt met McLaren

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Norris sneert naar Mercedes na wéér een uitvalbeurt met McLaren

Lando Norris heeft na de Grand Prix van Monaco zijn frustratie geuit over de aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen bij McLaren. De Brit viel opnieuw uit met technische problemen en ziet zijn seizoen steeds verder ontsporen. Volgens Norris moet er snel iets veranderen, want de huidige situatie begint zorgwekkende vormen aan te nemen.

De McLaren-coureur kende opnieuw een teleurstellend raceweekend. Na eerdere problemen tijdens de vrije trainingen viel Norris ook tijdens de race uit. Daarmee stapelen de technische mankementen zich op voor de Brit, die eerder dit seizoen ook al punten verloor door problemen in Canada.

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Na afloop kreeg Norris de vraag waarom McLaren zoveel problemen lijkt te hebben met de Mercedes-powerunits. De Brit wees er echter op dat ook andere teams met dezelfde motor niet volledig gespaard blijven.

"Ik hoor veel mensen praten over onze problemen, maar George Russell beleeft ook niet bepaald zijn beste seizoen ooit. Mercedes heeft eveneens de nodige pech gehad. Bij ons lijkt Oscar wat minder getroffen te worden dan ik, net zoals Kimi minder problemen heeft gehad dan George. Soms loopt het gewoon zo in de autosport", stelde Norris.

De Brit benadrukte dat hij zelf weinig invloed heeft op de situatie. "Ik kan alleen instappen, rijden en proberen het maximale eruit te halen. Meer kan ik niet doen. Het frustrerende is dat ik inmiddels al aan mijn derde power unit zit en ook mijn derde batterij heb gebruikt. Dat betekent dat straffen steeds dichterbij komen. Hopelijk kunnen we die vermijden."

McLaren moet volgens Norris snel ingrijpen

Norris maakte duidelijk dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. Volgens hem moeten McLaren en Mercedes High Performance Powertrains gezamenlijk op zoek naar oplossingen om de betrouwbaarheid te verbeteren.

"Eerlijk gezegd weet ik tegenwoordig niet meer wat ik elk weekend moet verwachten. Het lijkt alsof er telkens wel iets gebeurt. Dat geldt niet alleen voor McLaren, maar ook voor Mercedes. Samen moeten we dit beter aanpakken, want op dit moment is het simpelweg niet goed genoeg", klonk het kritisch.

De zorgen van Norris zijn begrijpelijk. In Canada viel hij al uit met een technisch defect dat later werd toegeschreven aan de versnellingsbak. Tijdens de tweede vrije training in Monaco kwam hij opnieuw stil te staan door batterijproblemen. De uitvalbeurt tijdens de race was daardoor alweer het zoveelste hoofdstuk in een seizoen dat voorlopig vooral wordt gekenmerkt door technische tegenslagen.

Larry Perkins

Posts: 65.599

[i] "Dat geldt niet alleen voor McLaren, maar ook voor Mercedes. Samen moeten we dit beter aanpakken." [/i]

Kijk nou uit Lando, straks krijg je een boze brief vol met sneren en waarin je wordt gehekeld van een woedende Zak Brown dat teams beslist niet mogen samenwerken...

  • 2
  • 9 jun 2026 - 09:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Mercedes McLaren

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.599

    "Dat geldt niet alleen voor McLaren, maar ook voor Mercedes. Samen moeten we dit beter aanpakken."

    Kijk nou uit Lando, straks krijg je een boze brief vol met sneren en waarin je wordt gehekeld van een woedende Zak Brown dat teams beslist niet mogen samenwerken...

    • + 2
    • 9 jun 2026 - 09:05
    • Politik

      Posts: 9.974

      Kijk, jij werd vanmorgen wakker en dacht bij jezelf: 'laat ik eens heeeel goedkoop gaan scoren met een hele domme vergelijking'

      Nou, dat is je opnieuw prima gelukt Larry!🙈

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 10:14
  • NicoS

    Posts: 20.800

    De kansen op voor Norris zijn hierdoor nagenoeg nihil om z’n titel te prolongeren. Kimi heeft geluk dat hem pech bespaard is gebleven….
    Twee uitval beurten in de laatste twee races, en zelfs één race niet kunnen starten door motor problemen is zuur….

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 09:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.383

      Je gaat bijna denken aan sabotage door Toto.
      Alles gaat fout bij Mercedes en motor-afnemers ....en bij Kimi loopt alles gesmeerd.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 10:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
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1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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