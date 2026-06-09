Lando Norris heeft na de Grand Prix van Monaco zijn frustratie geuit over de aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen bij McLaren. De Brit viel opnieuw uit met technische problemen en ziet zijn seizoen steeds verder ontsporen. Volgens Norris moet er snel iets veranderen, want de huidige situatie begint zorgwekkende vormen aan te nemen.

De McLaren-coureur kende opnieuw een teleurstellend raceweekend. Na eerdere problemen tijdens de vrije trainingen viel Norris ook tijdens de race uit. Daarmee stapelen de technische mankementen zich op voor de Brit, die eerder dit seizoen ook al punten verloor door problemen in Canada.

Norris wijst naar bredere motorproblemen

Na afloop kreeg Norris de vraag waarom McLaren zoveel problemen lijkt te hebben met de Mercedes-powerunits. De Brit wees er echter op dat ook andere teams met dezelfde motor niet volledig gespaard blijven.

"Ik hoor veel mensen praten over onze problemen, maar George Russell beleeft ook niet bepaald zijn beste seizoen ooit. Mercedes heeft eveneens de nodige pech gehad. Bij ons lijkt Oscar wat minder getroffen te worden dan ik, net zoals Kimi minder problemen heeft gehad dan George. Soms loopt het gewoon zo in de autosport", stelde Norris.

De Brit benadrukte dat hij zelf weinig invloed heeft op de situatie. "Ik kan alleen instappen, rijden en proberen het maximale eruit te halen. Meer kan ik niet doen. Het frustrerende is dat ik inmiddels al aan mijn derde power unit zit en ook mijn derde batterij heb gebruikt. Dat betekent dat straffen steeds dichterbij komen. Hopelijk kunnen we die vermijden."

McLaren moet volgens Norris snel ingrijpen

Norris maakte duidelijk dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. Volgens hem moeten McLaren en Mercedes High Performance Powertrains gezamenlijk op zoek naar oplossingen om de betrouwbaarheid te verbeteren.

"Eerlijk gezegd weet ik tegenwoordig niet meer wat ik elk weekend moet verwachten. Het lijkt alsof er telkens wel iets gebeurt. Dat geldt niet alleen voor McLaren, maar ook voor Mercedes. Samen moeten we dit beter aanpakken, want op dit moment is het simpelweg niet goed genoeg", klonk het kritisch.

De zorgen van Norris zijn begrijpelijk. In Canada viel hij al uit met een technisch defect dat later werd toegeschreven aan de versnellingsbak. Tijdens de tweede vrije training in Monaco kwam hij opnieuw stil te staan door batterijproblemen. De uitvalbeurt tijdens de race was daardoor alweer het zoveelste hoofdstuk in een seizoen dat voorlopig vooral wordt gekenmerkt door technische tegenslagen.