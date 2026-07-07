Een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt dichterbij dan ooit. Volgens verschillende geluiden vanuit de Formule 1-paddock, nadert de Nederlander een akkoord met McLaren. Hiermee lijkt een einde te komen aan maandenlange speculatie over de viervoudig wereldkampioen, waar maar geen einde aan leek te komen.

De afgelopen maanden ging het in de koningsklasse van de autosport bijna nergens anders over dan de toekomst van Verstappen. Met name de entree van de nieuwe reglementen en het feit dat Red Bull niet in staat is een competitieve auto te bouwen, zouden de 28-jarige Nederlander hebben laten twijfelen over zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal. Een dramatische race op Silverstone, waar hij de finish niet haalde door een crash, zou de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen.

'Verstappen en McLaren naderen akkoord'

Het is duidelijk dat elk topteam de nodige interesse heeft getoond in Verstappen. Zo zou de entourage van de Limburger, bestaande uit vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen, gesprekken hebben gevoerd met Mercedes en McLaren. Laatstgenoemde lijkt daarmee aan het langste eind te trekken, ook omdat de Duitse fabrikant het volste vertrouwen heeft in Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Volgens informatie van PlanetF1 is het een kwestie van tijd voordat Verstappen zijn opwachting gaat maken bij de regerend contructeurskampioen. "Meerdere bronnen hebben gesuggereerd dat McLaren en Max Verstappen zich in de laatste fase bevinden van een langdurige onderhandeling voor de Nederlandse coureur om van Red Bull te wisselen", zo schrijft het platform.

Verstappen-transfer verrast de paddock

De aanstaande transfer van Verstappen richting McLaren zal voor veel gefronste wenkbrauwen zorgen in de paddock. CEO Zak Brown zei begin dit seizoen dat hij verwachtte dat de Nederlander zijn geluk bij Mercedes ging zoeken en ook afgelopen weekend leek hij de stercoureur uit te sluiten.

"Ik heb daar helemaal niet over nagedacht, aangezien ik al twee coureurs heb", zo zei Brown op de persconferentie op het circuit van Silverstone. Hiermee insinueerde hij dat McLaren dolgelukkig is met zowel Lando Norris als Oscar Piastri, al is het ook logisch dat hij deze positie aanneemt door zijn woorden zorgvuldig te kiezen.

Wie gaat er plaats maken voor Verstappen?

De komst van Verstappen bij McLaren zal consequenties hebben voor Piastri. De Australiër, waarvan eerder deze week gesuggereerd werd dat hij wil vertrekken bij het team uit Woking, zal naar alle waarschijnlijkheid zijn stoeltje verliezen. Hiermee komt een einde aan vier seizoenen van de 25-jarige bij McLaren, waar hij in totaal negen Grands Prix wist te winnen.

Piastri zal zich naar alle waarschijnlijkheid geen zorgen hoeven te maken over zijn toekomst in de Formule 1. De pupil van voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is bij de Oostenrijkse renstal juist genoemd om Verstappen te vervangen. In dat geval zal er een zogeheten drivers-swap plaatsvinden.

Verstappen en Lambiase gaan lekker door

Verstappen zou door de overstap de nieuwe teamgenoot worden van Norris bij McLaren. Beide wereldkampioenen, die de afgelopen twee seizoenen om de wereldtitel vochten, hebben altijd al een goede relatie gehad. Bij McLaren zal Verstappen gezelschap krijgen van zijn steun en toeverlaat in de Formule 1. Race-engineer Gianpiero Lambiase, dé rechterhand van de Nederlander, zal in 2028 eveneens de stap naar de Britse renstal maken.