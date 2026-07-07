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'Red Bull-exit lonkt: Verstappen nadert akkoord met McLaren'

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'Red Bull-exit lonkt: Verstappen nadert akkoord met McLaren'

Een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt dichterbij dan ooit. Volgens verschillende geluiden vanuit de Formule 1-paddock, nadert de Nederlander een akkoord met McLaren. Hiermee lijkt een einde te komen aan maandenlange speculatie over de viervoudig wereldkampioen, waar maar geen einde aan leek te komen. 

De afgelopen maanden ging het in de koningsklasse van de autosport bijna nergens anders over dan de toekomst van Verstappen. Met name de entree van de nieuwe reglementen en het feit dat Red Bull niet in staat is een competitieve auto te bouwen, zouden de 28-jarige Nederlander hebben laten twijfelen over zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal. Een dramatische race op Silverstone, waar hij de finish niet haalde door een crash, zou de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen.

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'Verstappen en McLaren naderen akkoord'

Het is duidelijk dat elk topteam de nodige interesse heeft getoond in Verstappen. Zo zou de entourage van de Limburger, bestaande uit vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen, gesprekken hebben gevoerd met Mercedes en McLaren. Laatstgenoemde lijkt daarmee aan het langste eind te trekken, ook omdat de Duitse fabrikant het volste vertrouwen heeft in Andrea Kimi Antonelli en George Russell

Volgens informatie van PlanetF1 is het een kwestie van tijd voordat Verstappen zijn opwachting gaat maken bij de regerend contructeurskampioen. "Meerdere bronnen hebben gesuggereerd dat McLaren en Max Verstappen zich in de laatste fase bevinden van een langdurige onderhandeling voor de Nederlandse coureur om van Red Bull te wisselen", zo schrijft het platform. 

Verstappen-transfer verrast de paddock 

De aanstaande transfer van Verstappen richting McLaren zal voor veel gefronste wenkbrauwen zorgen in de paddock. CEO Zak Brown zei begin dit seizoen dat hij verwachtte dat de Nederlander zijn geluk bij Mercedes ging zoeken en ook afgelopen weekend leek hij de stercoureur uit te sluiten. 

"Ik heb daar helemaal niet over nagedacht, aangezien ik al twee coureurs heb", zo zei Brown op de persconferentie op het circuit van Silverstone. Hiermee insinueerde hij dat McLaren dolgelukkig is met zowel Lando Norris als Oscar Piastri, al is het ook logisch dat hij deze positie aanneemt door zijn woorden zorgvuldig te kiezen.

Wie gaat er plaats maken voor Verstappen?

De komst van Verstappen bij McLaren zal consequenties hebben voor Piastri. De Australiër, waarvan eerder deze week gesuggereerd werd dat hij wil vertrekken bij het team uit Woking, zal naar alle waarschijnlijkheid zijn stoeltje verliezen. Hiermee komt een einde aan vier seizoenen van de 25-jarige bij McLaren, waar hij in totaal negen Grands Prix wist te winnen. 

Piastri zal zich naar alle waarschijnlijkheid geen zorgen hoeven te maken over zijn toekomst in de Formule 1. De pupil van voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is bij de Oostenrijkse renstal juist genoemd om Verstappen te vervangen. In dat geval zal er een zogeheten drivers-swap plaatsvinden.

Verstappen en Lambiase gaan lekker door 

Verstappen zou door de overstap de nieuwe teamgenoot worden van Norris bij McLaren. Beide wereldkampioenen, die de afgelopen twee seizoenen om de wereldtitel vochten, hebben altijd al een goede relatie gehad. Bij McLaren zal Verstappen gezelschap krijgen van zijn steun en toeverlaat in de Formule 1. Race-engineer Gianpiero Lambiase, dé rechterhand van de Nederlander, zal in 2028 eveneens de stap naar de Britse renstal maken.

Pietje Bell

Posts: 35.659

Bovenstaand verhaal komt van Thomas Maher 14:15h, [b]werkend voor PlanetF1, editor.[/b]

Onderstaand verhaal komt van Mat Coch [b]werkend voor hetzelfde Planet F1, editor !![/b]

Mat Coch
@matcoch

Vertaald uit het Engels
Veel geruchten over Oscar Piastri die McLaren zou verlaten. Ik heb gister... [Lees verder]

  • 5
  • 7 jul 2026 - 22:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (30)

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  • nr 76

    Posts: 7.561

    Verstappen weg bij RedBull?
    Hoezo dat, en hij heeft toch gewoon een contract? Waarom zou ie überhaupt weg willen eigenlijk?

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 21:40
    • Tazman

      Posts: 79

      Contracten in de F1 zijn niet meer waard dan het velletje papier waar ze op gedrukt zijn.
      Dat is in het verleden al vaak genoeg gebleken.
      Ik zeg maar zo, er is niets zeker totdat de mensen in kwestie het zelf bevestigd hebben

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 22:05
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.061

      Ik geloof het pas als Rimmer het bevestigd

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 22:12
    • da_bartman

      Posts: 6.732

      En als je gaat, waarom naar McLaren? Zou echt een grote fout zijn. Zou een Alonso-achtige move worden.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 22:16
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.061

      Enige wat ik kan verzinnen is de aanwezigheid van de keyplayers uit ‘22 - ‘23. Een Rob Marshall begrijpt het spelletje aantoonbaar beter dan figuren als Wache

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 22:36
  • Q3FI

    Posts: 831

    Naar een klantenteam? Dat lijkt me nou sterk.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 21:48
    • WickieDeViking

      Posts: 1.275

      Want RBR is nooit klanten team geweest?

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 22:52
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.061

      4x wereldkampioen geworden bij een klantenteam. De regerend wereldkampioen idem

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 23:22
    • SEN1

      Posts: 2.787

      RBR had natuurlijk geen gewone klantenstatus bij Honda. 😅

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 23:49
    • WickieDeViking

      Posts: 1.275

      Want RBR heeft alleen met Honda gereden?

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 23:56
    • SEN1

      Posts: 2.787

      Ook de eerste 4 kampioenschappen met Vettel, reed RBR welliswaar met Renault... en ook daar hadden ze een soort van fabrieksstatus. Dat veranderde pas toen Renault in 2014 met een eigen team op de grid kwam.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 00:14
    • SEN1

      Posts: 2.787

      Excuses, moet natuurlijk 2016 zijn (dat Renault zelf als team weer meedeed)

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 00:17
    • WickieDeViking

      Posts: 1.275

      En sinds wanneer rijdt Verstappen bij RBR, en was RBR toen klanten team of niet? Ah ja, precies. ;)

      Dus Q3FI zijn stelling wordt niet gestaafd door de feiten.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 00:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.758

    Eind goed al goed.

    McLaren is denk ik de enige die naast de f1 voor hem klaar wil staan in andere klasses. Die GT Mercedes kan die gewoon blijven sturen maar dan met andere stickers.

    Ook IndyCar is een optie en veel meer. 1 brok historie en mogelijkheden. Dat zal de de tijd gekost hebben die men in het artikel omschreef.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 21:52
  • Schumi86

    Posts: 637

    Denk eerder Ferrari in 2028.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 21:53
  • Snork

    Posts: 22.747

    Even naar het artikel op PlanetFI gegaan.
    “ Multiple paddock sources” is wat als bron wordt aangegeven. Vaag dus.
    We horen het tzt wel.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 22:00
  • The Wolf

    Posts: 1.190

    Weljaaaaaa

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 22:02
  • The Wolf

    Posts: 1.190

    McStappen

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 22:03
  • Pietje Bell

    Posts: 35.659

    Bovenstaand verhaal komt van Thomas Maher 14:15h, werkend voor PlanetF1, editor.

    Onderstaand verhaal komt van Mat Coch werkend voor hetzelfde Planet F1, editor !!

    Mat Coch
    @matcoch

    Vertaald uit het Engels
    Veel geruchten over Oscar Piastri die McLaren zou verlaten. Ik heb gisteren meerdere
    keren met het team en verschillende goed geïnformeerde bronnen gesproken, en
    het lijkt allemaal loze praat te zijn. Zou er in de toekomst iets kunnen gebeuren? Zeker.
    Maar op dit moment lijkt het veel ophef om niets. #F1
    10:25 a.m. · 7 jul. 2026


    Zak zal Norris nooit de #2 coureur maken. (Dat zit Piastri ook dwars.)
    Max zal al die vrijheden die hij bij RBR heeft nooit bij McLaren krijgen.
    Max wordt buiten de F1 veel door RB gesponsord. Zal bij McLaren niet gebeuren.
    Mercedes wil een klantenteam afstoten. Rara, wie zou dat zijn?!
    McLaren heeft een mindere wagen dan RBR op dit moment.
    En zo zijn er nog veel meer redenen te bedenken waarom Max daar niet naar toe zou
    willen, maar hé, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

    • + 5
    • 7 jul 2026 - 22:03
    • Pietje Bell

      Posts: 35.659

      Het artikel begint met:

      "Multiple paddock sources have suggested that McLaren and Max Verstappen are in the closing stages of a lengthy negotiation for the Dutch driver to swap from Red Bull, despite the apparent shutdown of the rumours by CEO Zak Brown."

      en vervolgens allemaal aannames en gespeculeer. Het wordt afgesloten met:

      "Should the rumours play out as accurate and Verstappen does end up signing for McLaren, the most likely outcome for Piastri would be that of a straight swap as the Red Bull seat becomes available."

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 22:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.518

      Goede nuance inderdaad. Daar bovenop wilt Verstappen (terecht overigens) geen "gelijke" als coureur, dat werkt simpelweg niet goed als het om een WK gaat. Dus zou Zak inderdaad Norris tot 2e coureur moeten bombarderen, zowel Norris als Zak willen dat niet. Zouden ze het toch doen, dan heb je meteen herrie in de tent.

      Totaal uitgesloten dus lijkt me.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 22:18
    • Mick34

      Posts: 1.319

      Het kan bij het eisenpakket van Max horen dat hij net zoveel mag doen buiten de F1 als nu bij RBR. Verder kan ik me voorstellen dat er best wel sponsors van McLaren zijn die extra exposure willen hebben op de GT-auto. Dat hoeft dus niet echt een probleem te zijn.

      Het klopt dat McLaren niet perse een verbetering is op dit moment, maar de vraag is hoe erg dat is. Het is een stabiel team waarbij de updates wel iedere keer lijken te werken. Verder is het een professioneel team met veel oude bekenden.

      Als ik het goed zie, denk ik dat Max op dit moment vooral baalt van de vele slordigheden. Zelfs zaken waar wij niets van meekrijgen. Daarnaast zal het vertrouwen in het designteam compleet weg zijn. Als ze vervolgens ook niet meer lijken te luisteren naar de input en wensen van Max dan is het snel einde verhaal.

      De McLaren geruchten worden sinds vandaag wel echt heel groot. Het zou me niets verbazen dat hier bewust wordt gelekt naar de media door belanghebbenden. Wellicht is het zelfs een afleiding voor onderhandelingen met een ander team. Ik hoop zo op Ferrari....

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 22:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.518

      Ik zie niet in waarom Ferrari Verstappen zou willen hebben eerlijk gezegd.

      Kijk je puur naar coureurskwaliteiten, dan is dat natuurlijk een volmondig ja, geen discussie over mogelijk. Maar dat is niet het enige wat meespeelt natuurlijk. Past Verstappen bij het merk Ferrari etc. Misschien dat Italianen daar beter antwoord op kunnen geven dan ik.

      Verstappen is op het oog een vrij cynisch, soms nors en directe (zowel in als extern) persoonlijkheid. Je kunt het leuk of niet leuk vinden, dat is verder niet relevant. Is dat iets wat Ferrari zou willen? Ik doel dus niet op het feit dat iemand boos kan zijn etc, want dat gebeurd. Ik heb het over de exposure naar buiten toe.

      Wat dat betreft zijn Hamilton en Leclerc namelijk echt het tegenovergestelde. Het zal vast kunnen werken op de een of andere manier, maar ik zie niet zo 1,2,3 hoe.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 22:48
    • Mick34

      Posts: 1.319

      Zoals jij weet paste Michael Schumacher ook totaal niet bij Ferrari toen hij in 1996 de overstap maakte. En het duurde ook even voor de tifosi hem accepteerden. Ik zie paralellen tussen Michael en Max. Alleen heeft Max nu dubbel zoveel titels als Michael destijds.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 23:06
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.518

      Dat ben ik niet helemaal met je eens, deels. Toen Schumacher kwam werd zo ongeveer alles overhoop gegooid, een heel project startte en alles werd zo ongeveer omgevormd.

      Dus als zoiets zou gebeuren dan moet Ferrari dus bereid zijn om eenzelfde te doen en alles overboord te gooien om Verstappen als centraal punt neer te zetten. Dat zie ik niet gebeuren. Al zou bijvoorbeeld anno 2026 Hamilton nu bewegingen maken intern wat ten goede komt, dan is dat nog steeds niet hetzelfde als Verstappen en ook niet Schumacher.

      Ik zal wellicht iets overdrijven nu maar, Schumacher en Hamilton (als we het over waterdragers hebben qua categorie, en ook Charles) schromen het uiteraard niet kritiek te leveren. Het gaat om het hoe.

      Verstappens stijl, welke perfect bij Red Bull past als merk, past niet bij Ferrari lijkt me. Schumacher was ook direct, intern. Maar hij hield zover ik mij kan heugen de romantiek van Ferrari veelal wel levend naar buiten toe. Dat zelfde geldt voor Hamilton en Leclerc. Geen "F* this shit, F* this car". Vettel kon ook schelden over de radio, maar veelal over gebeurtenissen op de baan en niet richting het materiaal etc. Ik denk dat dat de nuance is.

      Maar, Schumacher zou een voorbeeld kunnen waarom het eventueel wel zou kunnen. Ik zie het alleen nog steeds niet helemaal.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 23:17
    • elflitso

      Posts: 1.942

      @Pietje, het kan ook een zet zijn van Toto.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 23:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.659

      Wat bedoel je @Elflitso?

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 23:47
  • Beri

    Posts: 6.970

    15!

    • + 3
    • 7 jul 2026 - 22:43
    • Kampsie

      Posts: 1.695

      En daar blijft het vast niet bij.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 22:54
  • NicoS

    Posts: 20.966

    Ach, vorig seizoen was het haast zeker dat Max naar Mercedes zou gaan volgens de kenners, maar daar bleek ook niets van waar te zijn.
    Ik vind het allemaal maar vaag, waarom zou Max überhaupt naar McLaren willen? Ik kan mij eigenlijk niet een reden verzinnen waarom hij dat zou doen.
    Er is misschien één reden die mogelijk is, en dat is Lambiase, maar voor de rest…..
    Ik wacht het wel af, maar zou het vreemd vinden, of er moet achter de schermen bij RBR toch onenigheid zijn ontstaan.
    Dat Piastri weg zou willen bij McLaren klinkt mij dan weer niet zo vreemd in de oren, hij weet dat Norris de voorkeur boven hem heeft.
    Ik zie Max liever bij RBR blijven.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 23:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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