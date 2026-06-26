Oscar Piastri heeft in Oostenrijk uitgelegd waarom zijn werkgever McLaren in beroep is gegaan tegen de Gasly-zaak. Alpine-coureur Pierre Gasly kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat de stewards zijn tijdstraffen hadden kwijtgescholden. Dit zorgde voor veel verbazing, en McLaren en Red Bull gingen in beroep.

De Grand Prix van Monaco werd begin deze maand gekenmerkt door de vele tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Bij Alpine waren ze het niet eens met de straffen van Gasly, en ze gingen in protest. Tot verbazing van velen kregen ze gelijk, en bleek dat de FOM een fout had gemaakt met het meetsysteem. Dit zorgde voor extra verbazing, en de teams van McLaren en Red Bull besloten daarop naar de FIA International Court of Appeal te stappen.

'Ik reed ook niet te hard'

McLaren-coureur Oscar Piastri verloor door het terugdraaien van de straffen van Gasly een positie. In Oostenrijk werd hij naar de zaak gevraagd, en gaf hij tekst en uitleg: "Ik heb nog nooit een race gezien met zoveel straffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pits, en in mijn geval wist ik ook dat ik niet te hard reed."

Toch kreeg Piastri een tijdstraf, maar die van hem werden niet teruggedraaid: "Het is altijd zo dat je een straf hebt, en dat je in veel gevallen niet echt de strijd aan kan gaan. En ik denk dat dat in 99 procent van de gevallen ook een goed ding is."

Wat is nu het probleem?

Nu is er echter een probleem ontstaan, en Piastri geeft ook aan dat dit het punt is waar McLaren mee bezig is: "Het risico dat we nu hebben, is dat elke keer als een team of een coureur het geval heeft dat een tijdstraf mogelijk verkeerd is, ze de kans hebben om het te veranderen. Dan ga je weer door deze cyclus heen waarbij we de uitslag van een race een maand later nog steeds niet weten, en dat is hier het hele punt."