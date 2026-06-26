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Piastri verklaart spraakmakend protest van McLaren

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Piastri verklaart spraakmakend protest van McLaren

Oscar Piastri heeft in Oostenrijk uitgelegd waarom zijn werkgever McLaren in beroep is gegaan tegen de Gasly-zaak. Alpine-coureur Pierre Gasly kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat de stewards zijn tijdstraffen hadden kwijtgescholden. Dit zorgde voor veel verbazing, en McLaren en Red Bull gingen in beroep.

De Grand Prix van Monaco werd begin deze maand gekenmerkt door de vele tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Bij Alpine waren ze het niet eens met de straffen van Gasly, en ze gingen in protest. Tot verbazing van velen kregen ze gelijk, en bleek dat de FOM een fout had gemaakt met het meetsysteem. Dit zorgde voor extra verbazing, en de teams van McLaren en Red Bull besloten daarop naar de FIA International Court of Appeal te stappen.

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'Ik reed ook niet te hard'

McLaren-coureur Oscar Piastri verloor door het terugdraaien van de straffen van Gasly een positie. In Oostenrijk werd hij naar de zaak gevraagd, en gaf hij tekst en uitleg: "Ik heb nog nooit een race gezien met zoveel straffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pits, en in mijn geval wist ik ook dat ik niet te hard reed."

Toch kreeg Piastri een tijdstraf, maar die van hem werden niet teruggedraaid: "Het is altijd zo dat je een straf hebt, en dat je in veel gevallen niet echt de strijd aan kan gaan. En ik denk dat dat in 99 procent van de gevallen ook een goed ding is."

Wat is nu het probleem?

Nu is er echter een probleem ontstaan, en Piastri geeft ook aan dat dit het punt is waar McLaren mee bezig is: "Het risico dat we nu hebben, is dat elke keer als een team of een coureur het geval heeft dat een tijdstraf mogelijk verkeerd is, ze de kans hebben om het te veranderen. Dan ga je weer door deze cyclus heen waarbij we de uitslag van een race een maand later nog steeds niet weten, en dat is hier het hele punt."

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Oostenrijk 2026

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ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 867
  • Podiums 28
  • Grand Prix 77
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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