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Spel op de wagen: 'Red Bull én McLaren dienen protest aan na Monaco-beslissing'

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Spel op de wagen: 'Red Bull én McLaren dienen protest aan na Monaco-beslissing'

De nasleep van de Grand Prix van Monaco krijgt mogelijk nog een opmerkelijk staartje. Red Bull Racing en McLaren hebben officieel aangegeven in beroep te willen gaan tegen de beslissing om Pierre Gasly alsnog op het podium te plaatsen. Daardoor dreigt de einduitslag van de race opnieuw op de schop te gaan.

Na de race in Monte Carlo stond Isack Hadjar aanvankelijk als derde geklasseerd, met Oscar Piastri op de vierde plaats. Na een herziening van de uitslag schoof Gasly echter op naar P3, waardoor zowel Hadjar als Piastri een positie verloren. Die beslissing wordt nu aangevochten door respectievelijk Red Bull en McLaren.

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Red Bull en McLaren zetten volgende stap

Beide teams hebben inmiddels een officiële intentie tot beroep ingediend. Dat is de eerste noodzakelijke stap in het proces, die binnen een uur na de uitspraak moet worden gezet. De teams krijgen nu vier dagen de tijd om alle beschikbare informatie opnieuw te analyseren en te beslissen of ze hun zaak daadwerkelijk verderzetten.

Tijdens de eerdere hoorzitting waren zowel Red Bull als McLaren vertegenwoordigd. Daar maakten beide formaties al duidelijk dat ze ernstige vraagtekens plaatsten bij de argumentatie achter de beslissing om Gasly terug naar de derde plaats te promoveren. Die bezwaren zullen vermoedelijk ook de basis vormen van een formeel beroep.

Racing Bulls houdt zich voorlopig afzijdig

Opvallend genoeg kiest Racing Bulls ervoor om niet deel te nemen aan de beroepsprocedure. Nochtans verloor ook het zusterteam van Red Bull posities door de aangepaste uitslag. Zowel Liam Lawson als Hadjar moesten immers een plaats inleveren na de promotie van Gasly.

Toch volgt Racing Bulls de ontwikkelingen ongetwijfeld met belangstelling. Mocht het beroep van Red Bull en McLaren succesvol blijken en Gasly opnieuw terugvallen naar de zevende plaats, dan zou ook het team uit Faenza daarvan profiteren. Voorlopig blijft het echter afwachten of beide topteams hun aangekondigde beroep daadwerkelijk doorzetten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • WickieDeViking

    Posts: 1.164

    Logisch.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 14:31
  • Politik

    Posts: 9.977

    Ik ben benieuwd op welke gronden ze dit aan willen vechten.
    Wat ik begrepen heb, is dat Alpine een fout in het meet-systeem heeft aangetoond.

    Als RB en Mclaren beroep aantekenen om het beroep aantekenen en de komende 4 dagen tot de conclusie komen dat ze geen bewijs tegen Alpine hebben, dan vind ik dat behoorlijk kansloos, maar we zullen zien.

    Mclaren wint er twee punten mee.....
    Ze kunnen hun energie beter steken in het verbeteren van de vele onnodige fouten die ze de afgelopen anderhalf jaar gemaakt hebben.
    Dat levert veel meer op dan twee punten winst.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 14:56
  • NicoS

    Posts: 20.833

    Kansloos….;)

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 15:08

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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Ferrari
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5
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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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