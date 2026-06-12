De nasleep van de Grand Prix van Monaco krijgt mogelijk nog een opmerkelijk staartje. Red Bull Racing en McLaren hebben officieel aangegeven in beroep te willen gaan tegen de beslissing om Pierre Gasly alsnog op het podium te plaatsen. Daardoor dreigt de einduitslag van de race opnieuw op de schop te gaan.

Na de race in Monte Carlo stond Isack Hadjar aanvankelijk als derde geklasseerd, met Oscar Piastri op de vierde plaats. Na een herziening van de uitslag schoof Gasly echter op naar P3, waardoor zowel Hadjar als Piastri een positie verloren. Die beslissing wordt nu aangevochten door respectievelijk Red Bull en McLaren.

BREAKING: Pierre Gasly has been reinstated into P3 for the Monaco Grand Prix



The Stewards have rescinded the two five-second penalties imposed on Pierre Gasly during the race for speeding in the pit lane#F1 pic.twitter.com/kUU6epxy3i — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Red Bull en McLaren zetten volgende stap

Beide teams hebben inmiddels een officiële intentie tot beroep ingediend. Dat is de eerste noodzakelijke stap in het proces, die binnen een uur na de uitspraak moet worden gezet. De teams krijgen nu vier dagen de tijd om alle beschikbare informatie opnieuw te analyseren en te beslissen of ze hun zaak daadwerkelijk verderzetten.

Tijdens de eerdere hoorzitting waren zowel Red Bull als McLaren vertegenwoordigd. Daar maakten beide formaties al duidelijk dat ze ernstige vraagtekens plaatsten bij de argumentatie achter de beslissing om Gasly terug naar de derde plaats te promoveren. Die bezwaren zullen vermoedelijk ook de basis vormen van een formeel beroep.

Racing Bulls houdt zich voorlopig afzijdig

Opvallend genoeg kiest Racing Bulls ervoor om niet deel te nemen aan de beroepsprocedure. Nochtans verloor ook het zusterteam van Red Bull posities door de aangepaste uitslag. Zowel Liam Lawson als Hadjar moesten immers een plaats inleveren na de promotie van Gasly.

Toch volgt Racing Bulls de ontwikkelingen ongetwijfeld met belangstelling. Mocht het beroep van Red Bull en McLaren succesvol blijken en Gasly opnieuw terugvallen naar de zevende plaats, dan zou ook het team uit Faenza daarvan profiteren. Voorlopig blijft het echter afwachten of beide topteams hun aangekondigde beroep daadwerkelijk doorzetten.