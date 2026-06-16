Het team van McLaren lijkt een grote rol te hebben gespeeld bij de tijdstraf die Andrea Kimi Antonelli heeft ontvangen in de Grand Prix van Barcelona. De Italiaanse Mercedes-coureur viel in de absolute slotfase stil, maar kreeg alsnog een tijdstraf aan zijn broek. De FIA leek een fout te hebben gemaakt met de straffen, maar bij McLaren lette men wel op.

Antonelli werd al vroeg in de Grand Prix door zijn race-engineer Peter Bonnington gewaarschuwd voor de track limits. De Mercedes-coureur had een aantal keren buiten de lijntjes gekleurd, en als een coureur vier keer over de streep gaat, volgt er standaard een tijdstraf van vijf seconden. In de eerste drie kwartier van de race had Antonelli al drie waarschuwingen voor track limits ontvangen, maar de bijbehorende zwart/witte-vlag bleef uit.

Antonelli bleef vechten voor de tweede plaats, en in de slotfase haalde hij zijn teamgenoot George Russell in. Vlak na deze inhaalactie viel de auto van Antonelli uit het niets stil, en moest hij opgeven. Aangezien hij wel werd geklasseerd, werd de tijdstraf die hij na de race ontving, bij zijn racetijd opgeteld. Antonelli kon hierdoor opgelucht ademhalen, want als hij wel officieel was uitgevallen, dan was zijn tijdstraf omgezet in een gridstraf voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Waarom liet de tijdstraf zo lang op zich wachten?

Het feit dat de FIA-stewards alsnog besloten een straf uit te delen zorgde voor verbazing, maar die verbazing werd alleen maar groter toen de details bekend werden. Antonelli overschreed namelijk na een kwartier racen voor het eerst de track limits, maar deze telde de FIA niet mee toen hij door Bonnington werd gewaarschuwd over de boordradio. Wat er aan de hand was? Deze overschrijding was in eerste instantie over het hoofd gezien door de stewards, en ze werden erop geattendeerd door de wedstrijdleider.

Wat is de rol van McLaren?

Volgens The Race belandde deze overschrijding op een opvallende manier bij de wedstrijdleider en de stewards. Het medium stelt namelijk dat Mercedes-concurrent McLaren zag dat Antonelli buiten de lijntjes kleurde, en dat ze dit daarna hebben aangegeven bij de FIA. Dit was dan ook de tijdstraf die uiteindelijk werd uitgedeeld.

Het feit dat McLaren goed zat op te letten had uiteindelijk geen grote gevolgen, want Antonelli was toch al uitgevallen. Het feit dat McLaren een overschrijding van de track limits aankaartte bij de FIA, is ook niet bijzonder. Tijdens de races klagen de coureurs regelmatig over het gedrag van hun concullega's, en wordt dit met enige regelmaat aangekaart. Het komt echter zelden aan het licht dat hier wat mee gedaan wordt.