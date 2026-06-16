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Klacht McLaren leidde tot tijdstraf Antonelli

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Klacht McLaren leidde tot tijdstraf Antonelli

Het team van McLaren lijkt een grote rol te hebben gespeeld bij de tijdstraf die Andrea Kimi Antonelli heeft ontvangen in de Grand Prix van Barcelona. De Italiaanse Mercedes-coureur viel in de absolute slotfase stil, maar kreeg alsnog een tijdstraf aan zijn broek. De FIA leek een fout te hebben gemaakt met de straffen, maar bij McLaren lette men wel op.

Antonelli werd al vroeg in de Grand Prix door zijn race-engineer Peter Bonnington gewaarschuwd voor de track limits. De Mercedes-coureur had een aantal keren buiten de lijntjes gekleurd, en als een coureur vier keer over de streep gaat, volgt er standaard een tijdstraf van vijf seconden. In de eerste drie kwartier van de race had Antonelli al drie waarschuwingen voor track limits ontvangen, maar de bijbehorende zwart/witte-vlag bleef uit.

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Antonelli bleef vechten voor de tweede plaats, en in de slotfase haalde hij zijn teamgenoot George Russell in. Vlak na deze inhaalactie viel de auto van Antonelli uit het niets stil, en moest hij opgeven. Aangezien hij wel werd geklasseerd, werd de tijdstraf die hij na de race ontving, bij zijn racetijd opgeteld. Antonelli kon hierdoor opgelucht ademhalen, want als hij wel officieel was uitgevallen, dan was zijn tijdstraf omgezet in een gridstraf voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Waarom liet de tijdstraf zo lang op zich wachten?

Het feit dat de FIA-stewards alsnog besloten een straf uit te delen zorgde voor verbazing, maar die verbazing werd alleen maar groter toen de details bekend werden. Antonelli overschreed namelijk na een kwartier racen voor het eerst de track limits, maar deze telde de FIA niet mee toen hij door Bonnington werd gewaarschuwd over de boordradio. Wat er aan de hand was? Deze overschrijding was in eerste instantie over het hoofd gezien door de stewards, en ze werden erop geattendeerd door de wedstrijdleider.

Wat is de rol van McLaren?

Volgens The Race belandde deze overschrijding op een opvallende manier bij de wedstrijdleider en de stewards. Het medium stelt namelijk dat Mercedes-concurrent McLaren zag dat Antonelli buiten de lijntjes kleurde, en dat ze dit daarna hebben aangegeven bij de FIA. Dit was dan ook de tijdstraf die uiteindelijk werd uitgedeeld.

Het feit dat McLaren goed zat op te letten had uiteindelijk geen grote gevolgen, want Antonelli was toch al uitgevallen. Het feit dat McLaren een overschrijding van de track limits aankaartte bij de FIA, is ook niet bijzonder. Tijdens de races klagen de coureurs regelmatig over het gedrag van hun concullega's, en wordt dit met enige regelmaat aangekaart. Het komt echter zelden aan het licht dat hier wat mee gedaan wordt.

The Wolf

Posts: 1.028

McKlikspaan

  • 1
  • 16 jun 2026 - 11:24
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli McLaren Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.341

    Renger vertelt hier het verschil tussen Russell en Kimi:

    x.com/ZS_Racing/status/2066615965186462139

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 11:23
  • The Wolf

    Posts: 1.028

    McKlikspaan

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 11:24
    • snailer

      Posts: 33.419

      Dat klinkt niet als goede Schotse whisky.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:32
  • gridiron

    Posts: 3.521

    Tonen ze nu dat ze niet slaafs naar Toto luisteren is het nut weer niet goed 😊

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 12:06
  • markos

    Posts: 1.039

    Wat een aanfluiting dit. Antonelli ging zo vaak wijd in die bocht, dat is toch niet te missen of op zijn minst even beter te bekijken?

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 13:49
    • Maximo

      Posts: 9.889

      Ja hij zat er na die waarschuwing nog talloze keren naast, geheel terecht dat McLaren dit aankaartte

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 14:07
  • Maximo

    Posts: 9.889

    Dat is nou precies het verschil tussen de beginjaren voor Max en Kimi. Max zou na amper de baan limieten te veel hebben overschreden al meteen een tijdstraf hebben gehad en Kimi “mag” blijkbaar nog 39 ronden met nog 4 x een extra overschrijding door blijven rijden.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 14:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 31
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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