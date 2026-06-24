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McLaren introduceert eigen macarena-vleugel in Oostenrijk

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McLaren introduceert eigen macarena-vleugel in Oostenrijk

Het team van McLaren lijkt aankomend weekend in Oostenrijk voor het eerst met een eigen macarena-vleugel te gaan rijden. In de eerste races van het seizoen verrasten Ferrari en McLaren al met een volledig roterende vleugel, en McLaren gaat nu dus ook experimenteren met deze innovatie.

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Het is voor veel teams een plek waar ze grote updatepakketten introduceren; Red Bull komt met de grootste updates van het jaar en ook nieuwkomer Cadillac heeft ingrijpende veranderingen aangekondigd. McLaren wil de strijd aan kunnen gaan met Mercedes en Ferrari, en het lijkt er dan ook op dat ze de aanval willen openen in Spielberg.

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Experimentele achtervleugel

 Technisch directeur Neil Houdley laat in de preview van McLaren weten dat ze in Oostenrijk vooral een aantal kleine updates gaan doorvoeren aan de achterzijde van de auto. Houdley spreekt ook over een experimentele achtervleugel, waarmee ze gaan rijden tijdens de vrije trainingen op vrijdag.

Wat is McLaren van plan?

Volgens The Race gaat het om een eigen variant op de macarena-vleugel, die we eerder dus ook zagen bij Ferrari en Red Bull. Het lijkt er vooralsnog op dat McLaren alleen op de vrijdag in Oostenrijk gaat rijden met de experimentele achtervleugel. Volgens The Race is het de verwachting dat de vleugel later in het jaar zijn competitieve debuut gaat maken, en dat deze zich nu nog echt in de experimentele fase bevindt. McLaren zal dus vooral gaan kijken hoe het onderdeel zich gedraagt. Daarnaast kunnen ze hem vergelijken met de gewone achtervleugel.

Wat is de macarena-vleugel?

In de Formule 1 gelden dit jaar nieuwe aerodynamische regels, en dat betekent ook dat de teams mogen rijden met actieve voor- en achtervleugels. Ze hebben veel vrijheden gekregen bij het ontwerpen van de vleugels, en dat zorgde al voor de nodige variatie in designs. Waar sommige teams rijden met een systeem dat nog heel erg lijkt op het oude DRS-systeem, verraste Ferrari tijdens de wintertests met het macarena-systeem.

Bij deze vleugel is het het geval dat de bovenste flap van de achtervleugel volledig roteert. De flap staat hierdoor volledig ondersteboven als de Straight Mode wordt geactiveerd. Het team van Red Bull introduceerde in Miami een eigen variant op deze achtervleugel, maar het verschil was dat de roterende flap bij Red Bull net iets meer uitstak. Hoe het systeem van McLaren er precies uit komt te zien, blijft vooralsnog onduidelijk.

Edgar

Posts: 1.768

Het team van McLaren lijkt aankomend weekend in Oostenrijk voor het eerst met een eigen macarena-vleugel te gaan rijden. In de eerste races van het seizoen verrasten Ferrari en McLaren al met een volledig roterende vleugel, en McLaren gaat nu dus ook experimenteren met deze innovatie.


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  • 5
  • 24 jun 2026 - 11:20
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Reacties (6)

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  • shakedown

    Posts: 1.864

    ik denk een vleugel die nog verder open klapt dan di van red bull. Dat wordt de nieuwe trent. hoe groter het gat, hoe beter...

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 10:56
  • Pietje Bell

    Posts: 35.434

    Het wassen beeld van Lando is na bijna 2 jaar voltooid.
    Lando ging een kijkje nemen bij Madame Tussauds in Londen.

    M. Tussauds: www.instagram.com/p/DZ9TWzUFPEq/

    Van Lando's IG: www.instagram.com/p/DZ9hBLrDBt8/?img_index=1

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 10:59
  • racepace1

    Posts: 804

    Ben benieuwd als we straks naar de lange rechte stukken circuits gaan en er lang in de 8ste versnelling wordt gereden, hoe zich dat vertaald in topsnelheid..... ooow wacht clipping :(

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 11:12
  • Edgar

    Posts: 1.768

    Het team van McLaren lijkt aankomend weekend in Oostenrijk voor het eerst met een eigen macarena-vleugel te gaan rijden. In de eerste races van het seizoen verrasten Ferrari en McLaren al met een volledig roterende vleugel, en McLaren gaat nu dus ook experimenteren met deze innovatie.


    Lees gewoon ff jouw eigen tekst na, voordat je op "enter" drukt....

    • + 5
    • 24 jun 2026 - 11:20
  • racepace1

    Posts: 804

    Jij ook Edgar tegen wie zeg je dit?
    Voordat je op enter drukt.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 12:05
  • gridiron

    Posts: 3.537

    Dus omdat het een experimentele vleugel is is het automatisch een "Macarena" vleugel, iemand die eigenlijk hoe dat ding "officieel" noemt.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 12:24

AT Grand Prix van Oostenrijk

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    Race / Startgrid

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    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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