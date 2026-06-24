Het team van McLaren lijkt aankomend weekend in Oostenrijk voor het eerst met een eigen macarena-vleugel te gaan rijden. In de eerste races van het seizoen verrasten Ferrari en McLaren al met een volledig roterende vleugel, en McLaren gaat nu dus ook experimenteren met deze innovatie.

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Het is voor veel teams een plek waar ze grote updatepakketten introduceren; Red Bull komt met de grootste updates van het jaar en ook nieuwkomer Cadillac heeft ingrijpende veranderingen aangekondigd. McLaren wil de strijd aan kunnen gaan met Mercedes en Ferrari, en het lijkt er dan ook op dat ze de aanval willen openen in Spielberg.

Experimentele achtervleugel

Technisch directeur Neil Houdley laat in de preview van McLaren weten dat ze in Oostenrijk vooral een aantal kleine updates gaan doorvoeren aan de achterzijde van de auto. Houdley spreekt ook over een experimentele achtervleugel, waarmee ze gaan rijden tijdens de vrije trainingen op vrijdag.

Wat is McLaren van plan?

Volgens The Race gaat het om een eigen variant op de macarena-vleugel, die we eerder dus ook zagen bij Ferrari en Red Bull. Het lijkt er vooralsnog op dat McLaren alleen op de vrijdag in Oostenrijk gaat rijden met de experimentele achtervleugel. Volgens The Race is het de verwachting dat de vleugel later in het jaar zijn competitieve debuut gaat maken, en dat deze zich nu nog echt in de experimentele fase bevindt. McLaren zal dus vooral gaan kijken hoe het onderdeel zich gedraagt. Daarnaast kunnen ze hem vergelijken met de gewone achtervleugel.

Wat is de macarena-vleugel?

In de Formule 1 gelden dit jaar nieuwe aerodynamische regels, en dat betekent ook dat de teams mogen rijden met actieve voor- en achtervleugels. Ze hebben veel vrijheden gekregen bij het ontwerpen van de vleugels, en dat zorgde al voor de nodige variatie in designs. Waar sommige teams rijden met een systeem dat nog heel erg lijkt op het oude DRS-systeem, verraste Ferrari tijdens de wintertests met het macarena-systeem.

Bij deze vleugel is het het geval dat de bovenste flap van de achtervleugel volledig roteert. De flap staat hierdoor volledig ondersteboven als de Straight Mode wordt geactiveerd. Het team van Red Bull introduceerde in Miami een eigen variant op deze achtervleugel, maar het verschil was dat de roterende flap bij Red Bull net iets meer uitstak. Hoe het systeem van McLaren er precies uit komt te zien, blijft vooralsnog onduidelijk.