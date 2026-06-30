Zak Brown hint erop dat Lando Norris en Oscar Piastri voorlopig niet weggaan bij McLaren. De Amerikaan is heel tevreden met zijn twee coureurs, en het feit dat het momenteel wat minder gaat, doet daar niets van af. Brown stelt dat hij Norris en Piastri 'voor altijd' wil behouden.

Het team van McLaren veroverde in de afgelopen twee seizoenen de constructeurstitel, en ze werden vorig jaar wereldkampioen met Norris. Dit jaar hebben ze een flinke achterstand op Mercedes, terwijl ze ook moeten vechten met Red Bull en Ferrari. Daarnaast gonst het van de geruchten over hun coureurs; vooral Piastri werd in verband gebracht met een vertrek. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen werd met zijn zitje in verband gebracht, al wuifde Brown die geruchten weg.

De kijk van Brown

McLaren-CEO Brown is heel erg tevreden met zijn rijdersduo. De Amerikaan wil het liefst zijn coureurs uit de klauwen van de concurrentie houden. In een interview met GQ Magazine wordt Brown gevraagd is of hij een fan is van de stoelendans in de sport, of dat hij liever continuïteit ziet: "Ik ben een beetje een romanticus bij sport, ik wil continuïteit. Eén van mijn beste vrienden, Anze Kopitar, was de captain van Los Angeles Kings, hij ging laatste met pensioen. Hij heeft maar twintig jaar voor de Kings gespeeld. Zo hoort het te zijn, maar nu vertrekken sporters de hele tijd."

Blijven Norris en Piastri?

Brown wil zijn topcoureurs het liefst binnenboord houden. Het feit dat ze vorig jaar met elkaar clashten, maar voor hem weinig uit. De Amerikaan gaat verder met zijn verhaal en wijst naar zijn twee coureurs: "Ik ben een groot fan van continuïteit in relaties. Ik zou het geweldig vinden als Lando hier zijn loopbaan afsluit, en hetzelfde geldt ook voor Oscar. En dat ze dat teamgenoten blijven... Dat vind ik wel mooi. Dat is de romantische kant van de sport, maar het moet wel werken."

Wat is de stand van zaken bij McLaren?

Norris en Piastri beschikken allebei over langlopende contracten bij McLaren. Van beide coureurs is het niet precies bekend over hoeveel jaren het gaat, maar het lijkt erop dat ze in ieder geval tot en met 2027 voor de Britse renstal rijden.

Het team van McLaren staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap met 159 punten. De achterstand op kampioenschapsleider Mercedes is groot, want de Duitse renstal heeft in de eerste fase van het seizoen 302 punten bij elkaar gereden.