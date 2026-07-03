Lando Norris is ervan overtuigd dat hij Max Verstappen in een rechtstreeks teamduel kan kloppen. De McLaren-coureur heeft veel respect voor de viervoudig wereldkampioen, maar benadrukt dat hij zichzelf de voorbije twaalf maanden sterk heeft ontwikkeld. Mocht Verstappen ooit de overstap naar McLaren maken, dan ziet Norris die uitdaging met vertrouwen tegemoet.

De geruchten rond een mogelijke toekomst van Verstappen buiten Red Bull Racing blijven aanhouden. Een overstap naar McLaren lijkt voorlopig niet aan de orde, maar Norris zou een samenwerking met de Nederlander allesbehalve uit de weg gaan. De Brit ziet een intern duel met Verstappen juist als een ultieme test van zijn eigen kwaliteiten.

Norris ziet zichzelf als completere coureur

Tijdens de mediadag in Silverstone maakte Norris duidelijk dat hij veel meer vertrouwen heeft dan een jaar geleden. Volgens de Brit heeft hij grote stappen gezet, mede doordat hij heeft leren omgaan met de lastige eigenschappen van de huidige McLaren.

"Ik heb het gevoel dat ik een completere coureur ben geworden. Ik pas me beter aan verschillende omstandigheden aan, begrijp sneller wat een auto nodig heeft en kan mijn rijstijl daarop afstemmen. Daarom geloof ik oprecht dat ik iedere coureur op de grid kan verslaan", aldus Norris. "Dat geldt ook als Max mijn teamgenoot zou worden."

'Wat Verstappen doet, kan bijna niemand'

Toch spaart Norris zijn bewondering voor Verstappen niet. Volgens de Brit onderscheidt de Nederlander zich niet zozeer met één spectaculaire ronde, maar vooral door zijn ongekende constante niveau gedurende een volledig seizoen.

"Veel coureurs kunnen een poleposition pakken of een briljante ronde rijden. Maar Max levert dat niveau ieder raceweekend opnieuw af, in elke training, kwalificatie en race. Dat is wat hem zo bijzonder maakt en waarschijnlijk doet hij dat beter dan bijna iedereen."

Mocht Verstappen ooit niet zijn toekomstige teamgenoot worden, dan hoopt Norris zich alsnog te kunnen meten met andere grootheden uit de Formule 1. "Of dat nu Max is, Lewis Hamilton of Fernando Alonso, het zijn allemaal coureurs die tot de absolute top behoren. Tegen zulke namen racen is precies het soort uitdaging waar ik naar uitkijk."