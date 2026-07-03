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Norris weet het zeker: "Ik kan iedereen verslaan, ook Verstappen"

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Norris weet het zeker: "Ik kan iedereen verslaan, ook Verstappen"

Lando Norris is ervan overtuigd dat hij Max Verstappen in een rechtstreeks teamduel kan kloppen. De McLaren-coureur heeft veel respect voor de viervoudig wereldkampioen, maar benadrukt dat hij zichzelf de voorbije twaalf maanden sterk heeft ontwikkeld. Mocht Verstappen ooit de overstap naar McLaren maken, dan ziet Norris die uitdaging met vertrouwen tegemoet.

De geruchten rond een mogelijke toekomst van Verstappen buiten Red Bull Racing blijven aanhouden. Een overstap naar McLaren lijkt voorlopig niet aan de orde, maar Norris zou een samenwerking met de Nederlander allesbehalve uit de weg gaan. De Brit ziet een intern duel met Verstappen juist als een ultieme test van zijn eigen kwaliteiten.

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Norris ziet zichzelf als completere coureur

Tijdens de mediadag in Silverstone maakte Norris duidelijk dat hij veel meer vertrouwen heeft dan een jaar geleden. Volgens de Brit heeft hij grote stappen gezet, mede doordat hij heeft leren omgaan met de lastige eigenschappen van de huidige McLaren.

"Ik heb het gevoel dat ik een completere coureur ben geworden. Ik pas me beter aan verschillende omstandigheden aan, begrijp sneller wat een auto nodig heeft en kan mijn rijstijl daarop afstemmen. Daarom geloof ik oprecht dat ik iedere coureur op de grid kan verslaan", aldus Norris. "Dat geldt ook als Max mijn teamgenoot zou worden."

'Wat Verstappen doet, kan bijna niemand'

Toch spaart Norris zijn bewondering voor Verstappen niet. Volgens de Brit onderscheidt de Nederlander zich niet zozeer met één spectaculaire ronde, maar vooral door zijn ongekende constante niveau gedurende een volledig seizoen.

"Veel coureurs kunnen een poleposition pakken of een briljante ronde rijden. Maar Max levert dat niveau ieder raceweekend opnieuw af, in elke training, kwalificatie en race. Dat is wat hem zo bijzonder maakt en waarschijnlijk doet hij dat beter dan bijna iedereen."

Mocht Verstappen ooit niet zijn toekomstige teamgenoot worden, dan hoopt Norris zich alsnog te kunnen meten met andere grootheden uit de Formule 1. "Of dat nu Max is, Lewis Hamilton of Fernando Alonso, het zijn allemaal coureurs die tot de absolute top behoren. Tegen zulke namen racen is precies het soort uitdaging waar ik naar uitkijk."

f(1)orum

Posts: 10.188

Zelfvertrouwen is goed; realisme is beter ;-)

  • 4
  • 3 jul 2026 - 09:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren

Reacties (10)

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  • red slow

    Posts: 3.345

    Zonder piastri in Monza had je geen titel gehad. Dus nee.

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 09:07
    • Regenrace

      Posts: 2.750

      Je kunt oneindig wauwelen over wie beter is - zolang ze niet in dezelfde car rijden (voor een substantieel aantal races), weet je niks.
      De enige zekerheid op voorhand is dat Verstappen mentaal de sterkste is. Dat lijkt me wel aantoonbaar. Toen Hamilton de laatste race het kampioenschap verloor was ie een jaar depressief. Toen verstappen dit vorig jaar overkwam gaf hij de winnaar met een glimlach een hand en ging over tot de orde van de dag.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 10:55
  • MustFeed

    Posts: 10.548

    Tegelijkertijd is er geen coureur die beweert dat die "iedereen kan verslaan, ook Norris". Coureurs proberen zich toch te meten met Verstappen. Norris mag dan wel de titel hebben gewonnen vorig jaar, maar vrijwel iedereen beseft zich dat Verstappen beter is.

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 09:07
  • f(1)orum

    Posts: 10.188

    Zelfvertrouwen is goed; realisme is beter ;-)

    • + 4
    • 3 jul 2026 - 09:07
  • monzaron

    Posts: 1.061

    Politiek gel*l voor een nieuw verbeterd contract 😊

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 09:13
  • jd2000

    Posts: 7.790

    Grappig, hij benoemd de eigenschappen op die hij nu beheerst waarmee hij Verstappen kan verslaan. Verstappen had die al ruimschoots voordat hij kampioen werd. Norris is een sympathieke kerel en een goed coureur maar niet van het niveau Verstappen.

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 09:24
  • Astfgl

    Posts: 1.005

    Norris is heus wel terecht de kampioen van 2025, maar hij heeft niet veel indruk achter gelaten. Wat ik me vooral van 2025 herinner is: 1) de dominantie van Piastri aan het begin van het seizoen, en 2) de onwaarschijnlijke comeback van Verstappen tegen het einde van het seizoen. Ergens daar tussenin heeft Norris consistent genoeg gereden om de titel te veroveren, maar ik kan me nou niet echt iets voor de geest halen wat er uit sprong.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 10:09
  • F1jos

    Posts: 5.422

    Lando wordt door Mighty Max vernietigd, net als al zijn teamgenoten die de bewering hebben om hem te verslaan.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 10:11
  • Flexwing

    Posts: 437

    Geef ze allemaal de zelfde de auto dan kunnen we het zien wie de beste is.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 10:42
    • Smock

      Posts: 346

      Verstappen. Maar ik denk dat er dan wel spannende races tussen zitten.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 10:56

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Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
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Oostenrijk
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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