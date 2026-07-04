Het team van McLaren heeft dit weekend nog niet de beschikking over de nieuwste specificatie van de Mercedes-motoren. De Britse renstal hoopt volgend raceweekend wel over de nieuwe krachtbronnen te beschikken, maar of ze hier nu nadelen van ondervinden, is niet helemaal duidelijk.

McLaren is één van de klantenteams van Mercedes in de Formule 1. De Britse regerend constructeurskampioen is naast Alpine en Williams één van de teams die met Mercedes-motoren rijdt, maar ze hebben wel duidelijke afspraken gemaakt met de Duitse fabrikant. In Silverstone rijden Alpine-coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto dit weekend met een nieuwe ICE en turbo, terwijl bij Williams ook Carlos Sainz met een nieuwe ICE rijdt. Bij McLaren rijden Lando Norris en Oscar Piastri echter nog niet met nieuwe krachtbronnen.

Wat is de situatie?

Vorige week in Oostenrijk introduceerde Mercedes de nieuwste specificatie van hun krachtbron. Alhoewel ze volgens de ADUO-regels performance-updates mogen doorvoeren, hebben ze dat nog niet gedaan. Wel hebben ze een aantal updates doorgevoerd met het oog op de betrouwbaarheid. De klantenteams horen ook de beschikking te krijgen over de nieuwe specificatie, maar McLaren rijdt dit weekend dus nog met een 'oude' krachtbron.

Wat is de reden hierachter?

Volgens The Race heeft McLaren geen specifieke reden opgegeven voor het feit dat ze met een oude specificatie rijden, maar het zou gaan om het feit dat ze nog wat meters in de motor hebben zitten. McLaren-CEO Zak Brown had het liefst zo snel mogelijk met de nieuwe specificaties gereden, maar zou zijn lot hebben geaccepteerd.

De Amerikaanse CEO legt de situatie uit bij The Race: "Je wil het zo snel als je kan tot je beschikking hebben, maar je moet ook door de cyclus van de krachtbron heen zien te komen. Natuurlijk kan je er dingen in- en uithalen. Maar we zullen het snel tot onze beschikking hebben. Hopelijk is het zo bij de volgende race."

Hoe gaat het tot nu toe?

In de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone hadden Lando Norris en Oscar Piastri gisteren een flinke achterstand op de concurrentie. Norris kwam tot de zesde tijd, terwijl zijn teamgenoot Piastri het lastiger had en tot de zevende tijd kwam.