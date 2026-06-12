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Piastri beschikt over McLaren-clausule: Red Bull kijkt naar Verstappen-vervanger

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Piastri beschikt over McLaren-clausule: Red Bull kijkt naar Verstappen-vervanger

De toekomst van Max Verstappen blijft een van de grootste gespreksonderwerpen in de Formule 1. Hoewel de Nederlander nog tot eind 2028 vastligt bij Red Bull Racing, groeit de onzekerheid over zijn toekomst. Achter de schermen zou de renstal uit Milton Keynes daarom al nadenken over mogelijke alternatieven, waarbij Oscar Piastri nadrukkelijk in beeld komt.

Verstappen liet de voorbije maanden meermaals verstaan dat hij niet overtuigd is van de nieuwe motorreglementen die sinds 2026 van kracht zijn. Bovendien bevat zijn contract naar verluidt een clausule die hem tussen augustus en oktober de mogelijkheid geeft om te vertrekken, indien hij tijdens de zomerstop niet bij de top twee van het kampioenschap staat.

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Red Bull vreest afscheid van Verstappen

Volgens Duitse media wil Red Bull koste wat het kost verder met Verstappen, maar heerst er tegelijk bezorgdheid dat de viervoudige wereldkampioen toch voor een vertrek kiest. Daarom volgt de renstal de situatie van Piastri nauwgezet.

De Australiër ligt eveneens tot 2028 vast, maar zou volgens de berichten over een ontsnappingsclausule beschikken. Als Piastri tijdens de zomerstop buiten de top vijf van het wereldkampioenschap valt, zou hij zijn overeenkomst met McLaren voortijdig kunnen beëindigen. Momenteel bezet hij de vijfde plaats, maar zijn marge is bijzonder klein. Teamgenoot Lando Norris volgt op amper twee punten, terwijl Verstappen na zes raceweekends slechts zeventien punten achterstand telt.

Ook onvrede bij McLaren kan rol spelen

De vermeende clausule rond de kampioenschapspositie is niet het enige element dat Red Bull hoop geeft. Eerder werd al gesuggereerd dat Piastri eveneens een uitweg heeft indien hij het gevoel krijgt dat McLaren zijn teamgenoot Norris voortrekt.

Die geruchten ontstonden nadat McLaren in 2025 meermaals beschuldigd werd van een voorkeursbehandeling voor Norris in de titelstrijd. Mocht Verstappen uiteindelijk besluiten Red Bull te verlaten, dan zou Piastri daardoor een bijzonder interessante optie worden voor het team. Voorlopig blijft alles speculatief, maar duidelijk is wel dat Red Bull zich achter de schermen voorbereidt op alle mogelijke scenario's rond de toekomst van zijn stercoureur.

Verstappen heeft de sleutel in handen 

Vooralsnog is het Verstappen die de volledige macht heeft over de rijdersmarkt voor het komende F1-seizoen. De viervoudig wereldkampioen is naar verluidt op de radar verschenen van Mercedes, McLaren en ook Ferrari, waarvan eerstgenoemde de meest reeële optie lijkt. Afgelopen week gonsde het gerucht dat Toto Wolff, mits Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen wordt, George Russell eruit kan gooien. 

Het is geen geheim dat Wolff dolgraag Verstappen in zijn auto wil hebben. In de afgelopen twee seizoenen in de koningsklasse van de autosport, waagde de teambaas van Mercedes meerdere pogingen om de Nederlander in te lijven. Vooralsnog ving hij een bot, maar valt het te bezien of de Oostenrijker in de komende weken een poging gaat ondernemen. 

Larry Perkins

Posts: 65.699

[i] "Afgelopen week gonsde het gerucht dat Toto Wolff, mits Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen wordt, George Russell eruit kan gooien." [/i]

Blijf het vreemd vinden dat media denken dat teambaasjes met coureurs lopen te gooien.
Wolff beseft heus wel dat hij zelfs met gluiperige George op een... [Lees verder]

  • 2
  • 12 jun 2026 - 09:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.699

    "Afgelopen week gonsde het gerucht dat Toto Wolff, mits Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen wordt, George Russell eruit kan gooien."

    Blijf het vreemd vinden dat media denken dat teambaasjes met coureurs lopen te gooien.
    Wolff beseft heus wel dat hij zelfs met gluiperige George op een menselijke manier moet omgaan...

    • + 2
    • 12 jun 2026 - 09:50
  • fdorp

    Posts: 121

    Nieuws en fictie liggen wel heel dicht bij elkaar tegenwoordig. Webber zeker weer een kopje koffie gedronken bij RBR?

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 10:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
2
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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