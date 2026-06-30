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'Kamp Verstappen zat achter McLaren-gesprekken'

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'Kamp Verstappen zat achter McLaren-gesprekken'

Het lijkt erop dat het kamp Verstappen zelf de gesprekken met McLaren heeft geïnitieerd. Max Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en afgelopen weekend werd duidelijk dat McLaren een optie is. Of het echt van een overstap komt, blijft echter afwachten.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug, en de verhalen over een vertrek worden steeds luider. De viervoudig wereldkampioen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar kan door exitclausules makkelijker vertrekken. Verstappen werd veelvuldig aan Mercedes gelinkt, maar daar lijkt men de deur dicht te hebben gegooid. Afgelopen week viel zijn naam voor het eerst bij het team van McLaren, waar hij de teamgenoot van Lando Norris kan worden.

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Wie zit er achter deze gesprekken?

Het was een bijzonder verhaal, maar opvallend genoeg werd het door niemand echt ontkend. De vraag blijft wat er achter deze geruchten zit, en inmiddels lijkt het erop dat ze met elkaar hebben gesproken. Volgens Sky Sports News nam de entourage van Verstappen het initiatief. De Britse zender stelt dat de bal meer bij hen lag dan bij McLaren. De twee partijen zouden recent met elkaar hebben gesproken, maar het is niet duidelijk of er vervolggesprekken aan zitten te komen of dat er iets gaat veranderen.

Volgens Sky Sports is het niet vreemd dat teams en coureurs in deze periode van het seizoen met elkaar om tafel gaan, aangezien dit het moment van het jaar is dat er over contracten en transfers wordt gesproken. Het opvallendste is volgens de Britse zender dat McLaren eerder nooit een serieuze optie is geweest voor Verstappen. Hij zou er echter vertrouwen in hebben dat de regerend wereldkampioen succesvol kan blijven.

Wat wil Verstappen?

In Oostenrijk werd afgelopen weekend nogmaals duidelijk dat Verstappen bij Red Bull wil blijven, maar dat hij wel een winnende auto nodig heeft. Uitgerekend in het weekend dat het meer dan ooit over zijn toekomst ging, begon Red Bull weer goed te presteren. De renstal introduceerde een groot updatepakket, en dat leek te werken. Verstappen crashte fors in de kwalificatie, maar wist zich in de race te herstellen en kwam als tweede over de streep.

Het was Verstappens beste prestatie van het seizoen tot nu toe. De viervoudig wereldkampioen staat echter nog altijd op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 73 WK-punten achter zijn naam.

fdorp

Posts: 130

Kan me zo voorstellen dat kamp Verstappen gesprekken houdt voor de bühne en daarmee zowel RBR als Mercedes scherp willen houden. Wolff is volgens mij er wel gevoelig voor dat wanneer hij ziet dat Max met een ander team gaat flirten hij ineens weer wakker wordt. Hij kan het niet permitteren in di... [Lees verder]

  • 6
  • 30 jun 2026 - 10:47
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Snorremans

    Posts: 301

    Aha Sky...nou dat verklaar een hoop. Die zijn de beroerdste niet om een berg olie op het vuur te gooien.

    • + 4
    • 30 jun 2026 - 10:28
    • Regenrace

      Posts: 2.747

      Mercedes is opnieuw the place to be, maar Max heeft zijn kans voorbij laten gaan.

      'Solliciteren' bij een p3 team is toch niet helemaal wat ze voor ogen hadden, maar veel meer opties zijn er momenteel niet. Het door menig sufkop aangehangen idee dat ie kan gaan en staan waar ie wil, wanneer ie wil, is gewoon niet waar. Het moet van beide kanten passen; het gaat om timing, het gaat om dollars. Voor een team is een coureur op de eerste plaats een puzzelstukje.
      Enne... Zak Brown heeft wel vaker om Verstappens salariseisen gelachen. Die doet wat rekenwerk en vraagt zich heel nuchter af op welke manieren nog meer hij 0,15 sec tijdwinst kan kopen.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 14:22
  • fdorp

    Posts: 130

    Kan me zo voorstellen dat kamp Verstappen gesprekken houdt voor de bühne en daarmee zowel RBR als Mercedes scherp willen houden. Wolff is volgens mij er wel gevoelig voor dat wanneer hij ziet dat Max met een ander team gaat flirten hij ineens weer wakker wordt. Hij kan het niet permitteren in dit spelletje Max weer mis te lopen.

    Voor kamp Verstappen zal dit eerder een spelletje zijn om de druk er vol op te houden bij RBR en hier te blijven, maar dat wel met goede vooruitzichten.

    Ik zie hem dus nog steeds niet snel ergens anders rijden.

    • + 6
    • 30 jun 2026 - 10:47
    • Politik

      Posts: 9.987

      Wolff is hier helemaal niet gevoelig voor want die heeft inmiddels zijn eigen wonderkind.

      Een wonderkind dat alleen nog maar beter, sneller en completer zal gaan worden.

      • + 3
      • 30 jun 2026 - 11:30
    • shakedown

      Posts: 1.876

      Antonelli is erg goed. dat is gebleken. Maar heel eerlijk: Is het van het niveau van Hamilton of Verstappen? Heel eerlijk: Nee. Meer potentie dan Russel, Norris of Piastri. Maar of hij het in zich heeft om op het niveau van Verstappen of Hamilton te komen? Ik ben erg benieuwd!

      • + 4
      • 30 jun 2026 - 11:50
    • Tifoso-01

      Posts: 3.863

      Toto heeft een toptalent voor jaren en wil de jonge carriere niet laten beschadigen door Max zoiets vermoed ik en Kimi heeft al laten zien Russell aan te kunnen dus die vormt voor hem geen gevaar.

      • + 4
      • 30 jun 2026 - 11:59
    • Ribo89

      Posts: 214

      Wolff wil gewoon titels pakken. Met wie dat maakt hem echt niet uit. Het seizoen is nog lang en het valt nog maar te bezien of (1) de Mercedes auto zo dominant blijft en (2) of Russell en Antonelli zullen blijven presteren onder druk. De afgelopen twee jaar is wel gebleken dat dit allerminst een vanzelfsprekendheid is. Zeker bij coureurs die nog nooit een wereldkampioenschap in de Formule 1 hebben gewonnen. Met Verstappen heb je een coureur die zichzelf al bewezen heeft. Maargoed, dat kost een paar knaken.

      • + 2
      • 30 jun 2026 - 12:07
    • Rimmer

      Posts: 13.348

      Kimi doet het goed maar het feit is dat hij de afgelopen twee weekenden niet het maximale eruit gehaald heeft en Russell alweer is ingelopen.
      Daarnaast is Kimi heel snel omdat hij de jeugdige overmoed heeft en risico’s neemt.
      Een keer een harde klapper of belangrijk punten verlies door een crash en hij zal meer gaan nadenken en volwassen worden. Dat kost gewoon een of twee tiende op pure snelheid wat je daarna goedmaakt over een seizoen door ervaring. en punten pakken. Maar met iets meer rust en marge zakt hij wel 1 a 2 tiende in pace en dan is hij net zo snel als Russell.
      Hij is dus nog geen Max

      • + 4
      • 30 jun 2026 - 12:17
    • F1jos

      Posts: 5.414

      Toto is niet vies van politiek spelletjes

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 14:10
    • Politik

      Posts: 9.987

      Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat Antonelli nu al van het niveau Verstappen is.

      Maar ik zie een pas 19 jarige coureur, die t.o.v. vorig jaar enorme stappen heeft gezet en de gedoodverfde favoriet voor het WDC 2026 al een aantal keer heeft afgetroefd.

      En ja, hij zal af en toe best wat wisselvallig zijn. Dat was Max toch ook op zijn 19e?

      Hoe dan ook; Antonelli is i.m.o. de reden dat Toto Verstappen niet meer nodig heeft.

      • + 2
      • 30 jun 2026 - 14:50
    • HarryLam

      Posts: 5.559

      Het gaat niet eens zo zeer erom dat Toto Max heeft, maar dat elk ander team hem niet heeft.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 16:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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