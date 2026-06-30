Het lijkt erop dat het kamp Verstappen zelf de gesprekken met McLaren heeft geïnitieerd. Max Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en afgelopen weekend werd duidelijk dat McLaren een optie is. Of het echt van een overstap komt, blijft echter afwachten.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug, en de verhalen over een vertrek worden steeds luider. De viervoudig wereldkampioen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar kan door exitclausules makkelijker vertrekken. Verstappen werd veelvuldig aan Mercedes gelinkt, maar daar lijkt men de deur dicht te hebben gegooid. Afgelopen week viel zijn naam voor het eerst bij het team van McLaren, waar hij de teamgenoot van Lando Norris kan worden.

Wie zit er achter deze gesprekken?

Het was een bijzonder verhaal, maar opvallend genoeg werd het door niemand echt ontkend. De vraag blijft wat er achter deze geruchten zit, en inmiddels lijkt het erop dat ze met elkaar hebben gesproken. Volgens Sky Sports News nam de entourage van Verstappen het initiatief. De Britse zender stelt dat de bal meer bij hen lag dan bij McLaren. De twee partijen zouden recent met elkaar hebben gesproken, maar het is niet duidelijk of er vervolggesprekken aan zitten te komen of dat er iets gaat veranderen.

Volgens Sky Sports is het niet vreemd dat teams en coureurs in deze periode van het seizoen met elkaar om tafel gaan, aangezien dit het moment van het jaar is dat er over contracten en transfers wordt gesproken. Het opvallendste is volgens de Britse zender dat McLaren eerder nooit een serieuze optie is geweest voor Verstappen. Hij zou er echter vertrouwen in hebben dat de regerend wereldkampioen succesvol kan blijven.

Wat wil Verstappen?

In Oostenrijk werd afgelopen weekend nogmaals duidelijk dat Verstappen bij Red Bull wil blijven, maar dat hij wel een winnende auto nodig heeft. Uitgerekend in het weekend dat het meer dan ooit over zijn toekomst ging, begon Red Bull weer goed te presteren. De renstal introduceerde een groot updatepakket, en dat leek te werken. Verstappen crashte fors in de kwalificatie, maar wist zich in de race te herstellen en kwam als tweede over de streep.

Het was Verstappens beste prestatie van het seizoen tot nu toe. De viervoudig wereldkampioen staat echter nog altijd op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 73 WK-punten achter zijn naam.