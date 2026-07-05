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'Verstappen gebruikt McLaren-geruchten als drukmiddel: toekomst lijkt al vast te liggen'

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'Verstappen gebruikt McLaren-geruchten als drukmiddel: toekomst lijkt al vast te liggen'

De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren lijken vooral onderdeel te zijn van een bekende onderhandelingsstrategie. Dat stelt Motorsport Italia, dat schrijft dat de viervoudig wereldkampioen zijn sterke positie opnieuw gebruikt om betere voorwaarden bij Red Bull Racing af te dwingen. Ondertussen zouden ook de toekomst van Lewis Hamilton en George Russell al achter de schermen zijn veiliggesteld.

Volgens het Italiaanse medium hoeft de Formule 1 niet te rekenen op officiële aankondigingen over de contracten van Hamilton en Russell. Beide coureurs beschikten namelijk al over een optie in hun huidige overeenkomst, waardoor hun verbintenis automatisch werd verlengd zodra aan de afgesproken voorwaarden was voldaan.

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Hamilton en Russell liggen al vast, Verstappen blijft gesprek van de dag

Hamilton zou dankzij prestatieclausules automatisch een derde seizoen bij Ferrari hebben afgedwongen. Ook Mercedes heeft inmiddels de optie in het contract van George Russell gelicht, waardoor de Brit ook in 2027 voor de Duitse renstal uitkomt. Russell vormt dan opnieuw een duo met Kimi Antonelli.

Opvallend is dat Mercedes deze keer niet langer wachtte op de situatie rond Verstappen. Waar Toto Wolff de Nederlander jarenlang probeerde binnen te halen, zou de teambaas nu bewust hebben gekozen voor stabiliteit met Russell en Antonelli. Daarmee verdwenen de laatste serieuze Mercedes-geruchten rond Verstappen naar de achtergrond.

McLaren-geruchten versterken positie van Verstappen bij Red Bull

Dat juist nu verhalen opduiken over interesse van McLaren, noemt Motorsport Italia allesbehalve toeval. Volgens het medium ontstaat ieder jaar rond dezelfde periode speculatie over een mogelijke overstap van Verstappen, precies op het moment dat bepaalde clausules in zijn Red Bull-contract relevant worden. Eerdere verhalen over Mercedes zouden op dezelfde manier zijn gebruikt om de onderhandelingspositie van Verstappen en manager Raymond Vermeulen te versterken.

Red Bull kan zich volgens het Italiaanse medium bovendien nauwelijks veroorloven om Verstappen kwijt te raken. Na het vertrek van sleutelfiguren als Christian Horner, Adrian Newey en Helmut Marko is de Nederlander uitgegroeid tot het absolute gezicht van het team. Een vertrek zou een enorme klap betekenen voor de geloofwaardigheid van het nieuwe project. Daardoor lijkt een nieuw akkoord tussen Verstappen en Red Bull slechts een kwestie van tijd, waarbij de Nederlander opnieuw voorwaarden kan bedingen die voor geen enkele andere coureur in de Formule 1 haalbaar zijn.

Erwinnaar

Posts: 5.752

Die pakt meer poen dan punten als het zo doorgaat.

Maar Verstappen wil uiteraard andersom dus wegwezen mits McLaren en Mercedes een endurance carrière willen ondersteunen en het rally avontuur van zijn vader etc. Die RedBull plakkers zitten er niet voor niets op.

Hangt allemaal samen vermoed... [Lees verder]

  • 3
  • 5 jul 2026 - 10:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing McLaren

Reacties (6)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.023

    Die pakt volgend seizoen dus minimaal 100 mio per jaar en in 2028 gaan we endurance racen

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 10:01
    • Erwinnaar

      Posts: 5.751

      Die pakt meer poen dan punten als het zo doorgaat.

      Maar Verstappen wil uiteraard andersom dus wegwezen mits McLaren en Mercedes een endurance carrière willen ondersteunen en het rally avontuur van zijn vader etc. Die RedBull plakkers zitten er niet voor niets op.

      Hangt allemaal samen vermoedelijk, f1, gt, rally. etc.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 10:10
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.023

      Zou Redbull onderaan de streep niet gewoon de beste keuze zijn voor de bv Verstappen? De sportvisie van het overkoepelende Redbull concern, de interne sfeer, brede activiteiten etc. In combinatie met de vrijheid die Max krijgt. Bij andere fabrieksteams zal dat onmogelijk zijn.

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 10:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.072

      @dvig waar heb je meer aan een prettige sfeer of een competitieve wagen? Denk maar niet dat de sfeer zo prettig was tijdens de Schumacher dominante bij Ferrari

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:31
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.023

      Het één hoeft het andere niet uit te sluiten

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:39
  • meister

    Posts: 4.314

    Als die nog jaren blijft zeik dan niet zo je hebt er dan zelf voor gekozen.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 11:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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