De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren lijken vooral onderdeel te zijn van een bekende onderhandelingsstrategie. Dat stelt Motorsport Italia, dat schrijft dat de viervoudig wereldkampioen zijn sterke positie opnieuw gebruikt om betere voorwaarden bij Red Bull Racing af te dwingen. Ondertussen zouden ook de toekomst van Lewis Hamilton en George Russell al achter de schermen zijn veiliggesteld.

Volgens het Italiaanse medium hoeft de Formule 1 niet te rekenen op officiële aankondigingen over de contracten van Hamilton en Russell. Beide coureurs beschikten namelijk al over een optie in hun huidige overeenkomst, waardoor hun verbintenis automatisch werd verlengd zodra aan de afgesproken voorwaarden was voldaan.

Hamilton en Russell liggen al vast, Verstappen blijft gesprek van de dag

Hamilton zou dankzij prestatieclausules automatisch een derde seizoen bij Ferrari hebben afgedwongen. Ook Mercedes heeft inmiddels de optie in het contract van George Russell gelicht, waardoor de Brit ook in 2027 voor de Duitse renstal uitkomt. Russell vormt dan opnieuw een duo met Kimi Antonelli.

Opvallend is dat Mercedes deze keer niet langer wachtte op de situatie rond Verstappen. Waar Toto Wolff de Nederlander jarenlang probeerde binnen te halen, zou de teambaas nu bewust hebben gekozen voor stabiliteit met Russell en Antonelli. Daarmee verdwenen de laatste serieuze Mercedes-geruchten rond Verstappen naar de achtergrond.

McLaren-geruchten versterken positie van Verstappen bij Red Bull

Dat juist nu verhalen opduiken over interesse van McLaren, noemt Motorsport Italia allesbehalve toeval. Volgens het medium ontstaat ieder jaar rond dezelfde periode speculatie over een mogelijke overstap van Verstappen, precies op het moment dat bepaalde clausules in zijn Red Bull-contract relevant worden. Eerdere verhalen over Mercedes zouden op dezelfde manier zijn gebruikt om de onderhandelingspositie van Verstappen en manager Raymond Vermeulen te versterken.

Red Bull kan zich volgens het Italiaanse medium bovendien nauwelijks veroorloven om Verstappen kwijt te raken. Na het vertrek van sleutelfiguren als Christian Horner, Adrian Newey en Helmut Marko is de Nederlander uitgegroeid tot het absolute gezicht van het team. Een vertrek zou een enorme klap betekenen voor de geloofwaardigheid van het nieuwe project. Daardoor lijkt een nieuw akkoord tussen Verstappen en Red Bull slechts een kwestie van tijd, waarbij de Nederlander opnieuw voorwaarden kan bedingen die voor geen enkele andere coureur in de Formule 1 haalbaar zijn.