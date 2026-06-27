Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft geaccepteerd dat McLaren voorlopig geen races gaat winnen. Norris en McLaren hebben dit jaar een grote achterstand op de concurrentie van Mercedes, en ze weten dat ze zich moeten verbeteren. Norris blijft zeer realistisch, en weet dat ze het moeten hebben van verrassende prestaties.

Het team van McLaren kan dit jaar nog niet meevechten om de zeges. Het team van Mercedes heeft de handschoen opgepakt, en ze hebben momenteel een kleine voorsprong op de rest van het veld. In Barcelona werd Mercedes twee weken geleden voor het eerst verslagen, maar niet door McLaren. Op het Catalaanse circuit ging de zege naar Ferrari-coureur Lewis Hamilton, terwijl Norris er met de derde plek vandoor ging.

'Dat hebben we geaccepteerd'

Norris weet dat zijn team voorlopig niet kan meevechten om de zeges. De Brit reageerde goudeerlijk toen hij in Oostenrijk door de internationale media naar zijn kansen werd gevraagd: "Ik zou heel graag meer races willen winnen, en dat is het beste gevoel ter wereld, maar ik denk dat ik al vrij vroeg in het seizoen heb geaccepteerd dat we voorlopig geen races meer gaan winnen."

McLaren heeft volgens Norris wel genoeg kansen gehad: "Eerlijk gezegd waren we er dichtbij in Miami, en Oscar was er dichtbij in Japan, dus misschien was dat een leuke verrassing geweest."

De nieuwe doelen van McLaren

McLaren heeft in de afgelopen twee seizoenen veel races gewonnen, maar nu kunnen ze geen vuist maken. Norris stelt dat ze hebben geaccepteerd dat ze zich nu een ander doel moeten stellen: "De derde plaats die we hebben gescoord in Barcelona was voor ons echt een overwinning. Het voelde als een geweldige race. Ik heb heel erg goed gepresenteerd. Ik heb het hele weekend goed gereden. Dat voelde echt als een overwinning, het was slechts een derde plaats, maar dat is ook de nieuwe verwachting die we ons moeten stellen."