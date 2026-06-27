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Norris heeft geaccepteerd dat McLaren niet kan winnen

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Norris heeft geaccepteerd dat McLaren niet kan winnen

Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft geaccepteerd dat McLaren voorlopig geen races gaat winnen. Norris en McLaren hebben dit jaar een grote achterstand op de concurrentie van Mercedes, en ze weten dat ze zich moeten verbeteren. Norris blijft zeer realistisch, en weet dat ze het moeten hebben van verrassende prestaties.

Het team van McLaren kan dit jaar nog niet meevechten om de zeges. Het team van Mercedes heeft de handschoen opgepakt, en ze hebben momenteel een kleine voorsprong op de rest van het veld. In Barcelona werd Mercedes twee weken geleden voor het eerst verslagen, maar niet door McLaren. Op het Catalaanse circuit ging de zege naar Ferrari-coureur Lewis Hamilton, terwijl Norris er met de derde plek vandoor ging.

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'Dat hebben we geaccepteerd'

Norris weet dat zijn team voorlopig niet kan meevechten om de zeges. De Brit reageerde goudeerlijk toen hij in Oostenrijk door de internationale media naar zijn kansen werd gevraagd: "Ik zou heel graag meer races willen winnen, en dat is het beste gevoel ter wereld, maar ik denk dat ik al vrij vroeg in het seizoen heb geaccepteerd dat we voorlopig geen races meer gaan winnen."

McLaren heeft volgens Norris wel genoeg kansen gehad: "Eerlijk gezegd waren we er dichtbij in Miami, en Oscar was er dichtbij in Japan, dus misschien was dat een leuke verrassing geweest."

De nieuwe doelen van McLaren

McLaren heeft in de afgelopen twee seizoenen veel races gewonnen, maar nu kunnen ze geen vuist maken. Norris stelt dat ze hebben geaccepteerd dat ze zich nu een ander doel moeten stellen: "De derde plaats die we hebben gescoord in Barcelona was voor ons echt een overwinning. Het voelde als een geweldige race. Ik heb heel erg goed gepresenteerd. Ik heb het hele weekend goed gereden. Dat voelde echt als een overwinning, het was slechts een derde plaats, maar dat is ook de nieuwe verwachting die we ons moeten stellen."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.001

    Misschien kan Raymundke Vermeulen zijn managerschap verder uitbreiden, die had allang met zijn kwaaie kop geroepen "WE ACCEPTEREN DIT NIET"

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 11:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
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