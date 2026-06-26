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'Verstappen voert geheime gesprekken met McLaren over overstap'

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'Verstappen voert geheime gesprekken met McLaren over overstap'

Max Verstappen is volgens nieuwe geruchten in gesprek met het team van McLaren over een eventuele transfer. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en nu de deur bij Mercedes dicht lijkt te zijn gegooid, komt regerend constructeurskampioen McLaren bovendrijven als een optie.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing, maar door exitclausules kan hij eerder vertrekken. Verstappen heeft een teleurstellende start van het seizoen achter de rug, en hij staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Deze zomer kan hij voor het eerst zijn exitclausules activeren, maar de viervoudig wereldkampioen wil nog niets zeggen over zijn toekomstplannen.

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'Verstappen voert in het geheim gesprekken'

Volgens de Britse krant de Daily Mail voeren Verstappen en het team van McLaren in het geheim gesprekken over een eventuele transfer. Verstappen zou dan bij McLaren de teamgenoot moeten worden van zijn goede vriend, regerend wereldkampioen Lando Norris. Mocht het zover komen, dan zal Norris' huidige teamgenoot Oscar Piastri volgens de Daily Mail de omgekeerde weg bewandelen en overstappen naar Red Bull.

De Daily Mail stelt dat McLaren nu een opening ziet om Verstappen te contracteren. Een bron stelt in de krant dat er achter de schermen hard wordt gewerkt: "Het is een idee dat McLaren wel ziet zitten. Als het gaat gebeuren, dan zou het in 2028 kunnen zijn, maar misschien zelfs eerder."

Bekende gezichten

Van McLaren is bekend dat CEO Zak Brown begin vorig jaar Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft opgebeld, maar dat leidde tot niets. Vorig jaar vocht Verstappen met McLaren-coureurs Norris en Piastri een fel titelduel uit, wat pas echt tot stand kwam in de laatste fase van het seizoen. Norris ging er uiteindelijk met de titel vandoor, maar Verstappen maakte weer veel indruk.

Als Verstappen echt naar McLaren overstapt, dan kan hij daar worden herenigd met een aantal oude bekenden. Voormalig Red Bull-mannen Rob Marshall en Will Courtenay werken tegenwoordig voor de papajakleurige renstal, terwijl Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase na volgend jaar ook de overstap maakt naar Woking.

Deur naar Mercedes zit dicht

Vooralsnog blijft het echter bij dit gerucht, maar feit is dat Verstappen in de afgelopen weken weinig wilde zeggen over zijn toekomst. Eerder werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar die deur lijkt nu dicht te zitten. In Oostenrijk stelde George Russell op de donderdag dat hij volgend jaar 'gewoon' voor Mercedes rijdt, wat zou betekenen dat er geen plek voor Verstappen is.

Vreemde vluchten

Verstappen vloog recent meerdere keren naar het Verenigd Koninkrijk. Hij vloog op 28 mei naar het vliegveld van Norholt, wat vlakbij Woking ligt. Begin deze maand vloog hij ook door naar Norholt, waarna ze naar Amsterdam vlogen. Voorheen vloog hij niet naar dit vliegveld, wat vlakbij Woking ligt. Dat kan duiden op een bezoek aan het onderkomen van McLaren. Als Verstappen naar zijn team Red Bull gaat, dan vliegt hij naar Cranfield.

Lulham

Posts: 782

Dat klantenteam dat de afgelopen jaren het constructeurskampioenschap won en de wereldkampioen leverde in 2025? Wat denk je zelf?

  • 12
  • 26 jun 2026 - 10:39
Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (45)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.465

    Waar rijd Max volgend jaar, op één is Mercedes : 2 Audi : 3 Aston : 4 McLaren: 5 Williams : 6 Cadilac: 7 Alpine : 8 Haas :9 Ferrari: 10 RedBull.

    Even veranderen.
    Waar rijd Max volgend jaar, op één is McLaren: 2 Audi : 3 Aston : 4 Mercedes: 5 Williams : 6 Cadilac: 7 Alpine : 8 Haas :9 Ferrari: 10 RedBull.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 09:57
    • snailer

      Posts: 33.580

      Of enig andere volgorde. Pus F1 exit.

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 11:37
    • Patrace

      Posts: 6.782

      Op één staat Red Bull. Dat is nog altijd het meest waarschijnlijke scenario, zeker gezien hij met Red Bull de kans heeft om er heel veel naast te doen. Of McLaren daar ook zo happig op zal zijn, is maar zeer de vraag.
      Daarnaast, als ze hun auto op orde krijgen en Verstappen kan meedoen om de zeges en nog klimt in het kampioenschap, kan het zijn dat eventuele exit clausules niet meer gelicht kunnen worden.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 11:56
    • dutchiceman

      Posts: 5.639

      Het is McLaren, Mercedes, Ferrari of Red Bull. Anders heeft Verstappen niks te zoeken in de F1.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:01
    • gridiron

      Posts: 3.552

      Hij kan nog altijd met de safety of medical gaan rijden.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 12:12
    • Mick34

      Posts: 1.309

      Het moet wel heel gek lopen als die exit-clausule niet getriggerd wordt. Volgens geruchten moet hij dan binnen 3 races top 3 staan in het kampioenschap. Russel staat 3e in het kampioenschap met 50 punten meer.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:21
  • da_bartman

    Posts: 6.683

    Schiet je er veel mee op om naar een klantenteam te gaan?

    • + 5
    • 26 jun 2026 - 10:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      Nee blijven rijden voor een priklimonadefabrikant die geen competitieve auto kunnen produceren en ontwikkelen, dat heeft zin.

      • + 6
      • 26 jun 2026 - 10:37
    • Lulham

      Posts: 782

      Dat klantenteam dat de afgelopen jaren het constructeurskampioenschap won en de wereldkampioen leverde in 2025? Wat denk je zelf?

      • + 12
      • 26 jun 2026 - 10:39
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      Als je een purist bent en iets weet over de achtergrond dan weet je dat "mercedes f1" ook een kantenteam is! Stukje duiding: Het Formule 1-team gedraagt zich in feite als een exclusieve klant of licentienemer. Het is een Brits raceteam dat onder een Duitse racelicentie rijdt, de marketingnaam van het Duitse AMG/Mercedes gebruikt, en motoren inkoopt bij een Brits-Duitse motorendivisie. De stelling dat het team feitelijk een zeer nauw verbonden "klant" is van de Duitse autofabrikant is dus volkomen legitiem.

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 11:09
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      Ja en AMG dan? AMG Is toch gewoon hetzelfde als MURCEDUS? Nee, kijk eens naar die prachtige Mitsubishi Galant AMG van eind jaren 90! en uiteraard de de pagani's etc.

      Oke Bertje legt het nog 1 keer uit: AMG is het performance-submerk van Mercedes-Benz. De F1-krachtbronnen worden niet gebouwd in Brackley, en ook niet door AMG in Affalterbach.

      En nu opletten: De motoren worden ontwikkeld en gebouwd door een apart zusterbedrijf: Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) in Brixworth.

      Oke bertje dank je wel, nu snappen we het, "het mercedes f1 team" is ook gewoon een klantenteam!

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 11:16
    • Housmans

      Posts: 522

      Als 'Bertje' blij wordt van zijn zelf gekozen definite, dan is dat prima zo.
      En gelukkig is hij het wel met zichhzelf eens, dat scheelt ook alweer 👍🏻

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 33.580

      Heb zelf AMG gereden. Voor zover ik weet is Mercedes-AMG, de sportieve tak van Merzedes Benz, Eigendom van de Mercedes-Benz Group. Volgens mij hoort er nog AG achter te staan, naar Duits gebruik.

      Ik vind je betoog interessant. En ik twijfel aan alle kanten. Maar ik vermoed toch dat de Mercedes motor wordt gebouwd door Mercedes-AMG, onderdeel van de Mercedes-Benz Group., de sportieve tak van Mercedes-Benz.

      Voor mij dus overduidelijk een fabrieksteam.

      Over RBR kan je debatteren. Het is een dochterbedrijf van Red Bull Gmbh. Dat geldt volgens mij ook voor dat andere race team waar Red Bull Oostenrijk de aandelen van bezit.

      Net als alle F1 race teams is ook RBR een hoogwaardig tech bedrijf, dat niet alleen prestaties heeft geleverd met het F1.
      Om een korte greep te doen.
      - Ontwikkelden zeilboten.
      - Deed actief mee met het ontwerpen van een ocean race zijlboot ontwerp.
      - Ontwikkelden en produceerden een super car voor AM.
      - Ontwikkelden en produceerden (oplage van 50 stuks) een eigen suber car.
      - Ontwikkelden en bouwde samen met andere F1 teams
      zuurstof apparatuur ten tijde van de Covid pandemie.
      Het moet toch.
      - Behoorlijk wat race overwinningen. Gok meer dan 100.
      - 8 WDC's
      - 6 WCC
      Op basis van stats op 1 na succesvolste team sinds ze Red Bull Racing heten.


      Ik snap de populistische stelling "priklimonadefabrikant". Juist Red Bull Racing is dat niet. Het is wel de dochter van het moederbedrijf dat die rotzooi, onder andere dan toch, succesvol maakt. Ik drink hoe dan ook geen suikerdrankjes. Maar het is natuurlijk behoorlijk gif voor de gezondheid. Meestal.

      Ik merk ook op dat ik minstens twee mensen ken die Red Bull gebruiken om te kunnen functioneren en een actief sociaal leven te genieten. En dan bedoel ik niet om ze wakker te houden. De een heeft een nasty vorm van suiker. En Red Bull zorgt er voor dat hij actief kan blijven. Als hij zo'n aanval krijgt, dan hoeft hij alleen maar een blikje te drinken. Zonder Red Bull (of Coca Cola) geen vakanties. De tweede heeft iets dergelijks. Hij heeft het nodig om zijn hyper actieve natuur te voeden. Zonder Red Bull zou hij drugs moeten gebruiken. Of hij zou opbranden. Zou me overigens niet verbazen als hij in de ontkennings fase zit van suiker.

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 33.580

      Wel balen dat ik zijlboot schreef.... Plaatst colt 45 tegen hoofd en haalt trekker over.... Gelukkig. De kamer van de colt was leeg.

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 12:06
    • gridiron

      Posts: 3.552

      Strikt gezien is RBPT ook een aparte firma en zijn de Redbul team's daar ook klant.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 12:13
    • snailer

      Posts: 33.580

      Dat is een goede update, gridiron!

      RBPT is ook een dochter van Red Bull Oostenrijk!

      Thanks voor de aanvulling

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:43
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      @Snailer, ik werk zelf in de engineering, en ik was laatst bij MB in Sindelfingen (afdeling Engineering), daar legde ze mij dit verhaal gewoon uit. Ik vond namelijk dat er in heel Sindelfingen (hoofdkantoor van de R&D van MB), als groot F1 fan, echt zeer weinig was te vinden over de huidige F1 (alleen oude (hamilton) meuk. Een van de CFO's stelde "het f1 team van Mercedes is "niet echt Mercedes"'

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:47
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      @snailer Je verwart eigendomsstructuur met operationele verantwoordelijkheid. Dat Mercedes-AMG onderdeel is van Mercedes-Benz Group AG zegt niets over wie de F1-powerunit ontwikkelt en bouwt. Dat doet HPP, een aparte organisatie. In die zin is het Mercedes F1-team voor zijn powerunit gewoon een klant van HPP. De F1-powerunit komt dus van van HPP (In Engeland), niet van Mercedes-AMG (Duitsland).

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 12:56
    • snailer

      Posts: 33.580

      Dat treft. Ik ben als Consultant vaak actief geweest bij Mercedes in Duitsland. Die v6..... die draaide daar al een tijdje in de zandbak. Ik mocht er niet kijken. Maar het was wel een publiek geheim bij de medewerkers. Was in Affalterbach Duitsland.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:57
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      @snailer, wat is er mis met een "zijlboot" . A ik snap nu waarom ik mijn "zijlboot" op marktplaats maar niet verkocht krijg, ik maar steeds zakken met die prijs (preis voor snailer) , en geen enkele reactie.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 13:00
    • snailer

      Posts: 33.580

      Wat me trouwens altijd opviel was de trots binnen het bedrijf. Het was altijd heerlijk om daar te werken. Wat mij betreft dan toch.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:00
    • snailer

      Posts: 33.580

      Hahaha. Maak er maar een grapje van als engelstalige opgegroeid in NL. Engesen snappen niets van ei ij ou au. Of wat dacht je van eu.


      Ik neem hem op de kin, Berdrand.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 13:01
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      @snailer, ja dat is een prachtige (wordt steeds mooier) fabriek, heb je ook de dochter of kleindochter gesproken van Hans Werner Aufrecht?

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:02
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      zeer vriendelijke dame die deed een rondleiding en is een bekende in de paardensport (waar ik niks mee heb, paardensport=diermishandeling)

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:06
    • snailer

      Posts: 33.580

      Ik was overigens even in de war door je opmerking over HPP. Heb dus even opgezocht wat HPP betekent.

      HPP staat voor Mercedes AMG High Performance Powertrains. Dit is de volledige naam van de officiële motorenfabriek van Mercedes.

      HPP is een dochter van Mercedes en zit in Brixworth. Voor de train hebben ze een vergelijkbare constructie als RBR met de RBPT.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:08
    • snailer

      Posts: 33.580

      Ik heb geen idee wie dat zijn Bertrand. Ik had daar een technische rol. Heb het over ca 2010.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:11
    • da_bartman

      Posts: 6.683

      Ach ja, volgens mij heeft McLaren de afgelopen 10 races, precies 0 0verwinningen behaald. Terwijl RBR nog 3 races won. McLaren had de afgelopen jaren dat Mercedes als een motorleverancier het groundeffect nooit onder de knie hebben gekregen. Dat met ingang van dit nieuwe reglement wel anders

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 987

      @snailer Auftecht de A van AMG: als de oprichter! AMG staat voor de achternamen van de oprichters (Hans Werner Aufrecht en Erhard Melcher) en de geboorteplaats van Aufrecht (Großaspach)

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 14:18
  • schwantz34

    Posts: 42.253

    Ik geloof er geen ene zak van!

    • + 3
    • 26 jun 2026 - 10:05
    • k.w

      Posts: 1.193

      ja ze bakken het nu wel echt brown met hun verhaaltjes

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 10:12
    • HarryLam

      Posts: 5.543

      Het eerste wat je je afvraagt is of ze het geld voor Max wel hebben.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 11:06
  • Flexwing

    Posts: 428

    Hij blijft gewoon zitten of auto moet zondag voor geen meter gaan.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 10:15
    • Lulham

      Posts: 782

      Tuurlijk, het hangt van deze ene race af.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 10:40
  • Knalpijp

    Posts: 2.465

    Als dat waar is zien we Max ook de indi 400 doen.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 10:36
    • Lulham

      Posts: 782

      En dan stopt hij ruim voor de finish ofzo?

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 10:40
  • Pietje Bell

    Posts: 35.459

    Helmut Marko vertelde gisteren dat Max met de top van Red Bull in gesprek is
    over het afkopen van zijn exit clausule, dat hij in de zomerstop minstens op de
    tweede plaats moet staan, anders is hij vrij om te gaan.
    Yoovidhya heeft daar veel geld voor over, maar Mintzlaff niet; die wil de clausule
    liever niet afkopen.
    Dat Max er nog niet uit is geeft eigenlijk een beetje aan dat hij nog met een of twee
    andere teams aan het praten is en ook af wil wachten hoe de RB22 de aankomende
    weken presteert.
    Vermeulen denkt/hoopt mogelijk voor de zomerstop met nieuws te kunnen komen.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 10:48
    • HarryLam

      Posts: 5.543

      Daarbij is Yoovidhya eigenaar van RB en mintzlaff een mislukte voetbalmanager.

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 11:09
  • f(1)orum

    Posts: 10.163

    Mwoah; of gewoon stoppen, vanaf 2027 lekker in andere categorieën gaan racen en wellicht vanaf 2030/31 nog eens een keertje terugkomen als de V8's er weer inliggen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan.

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 10:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.526

    "Omdat de "gesprekken" met Mercedes op niets zijn uitgelopen, ga ik nu "gesprekken" aan met McLaren.
    En als dat op niets uitloopt ga ik eens "praten" met Aston Martin of Alpine"....aldus 'n gedesillusioneerde Max die helemaal met niemand gesprekken heeft gevoerd.

    • + 3
    • 26 jun 2026 - 11:21
    • Fchandoe

      Posts: 400

      Ha ha ha.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 11:38
    • misstappen

      Posts: 3.592

      zo zie ik het ook. Die 'gesprekken' zijn er alleen voor evt druk richting RBR te zetten. Een exit clause afkopen zal niet gratis zijn, dus een beetje dreigen om juist van die clausule gebruik te maken lijkt me niet onlogisch. Max heeft al te vaak gezegd dat hij zijn carriere bij RBR wil beeindigen.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 12:08
  • gridiron

    Posts: 3.552

    "Vooralsnog blijft het echter bij dit gerucht, maar feit is dat Verstappen in de afgelopen weken weinig wilde zeggen over zijn toekomst".
    Die heeft toch altijd gezegd dat hij van plan is om zijn contract bij RedBull uit te doen, wat kan hij nog mee zeggen

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 12:11
  • Olav Drol

    Posts: 651

    Als het op deze sait staat is het geen geheim.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 12:21
  • Flexwing

    Posts: 428

    Goed geheim dan

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 12:26
  • RonHymer

    Posts: 186

    Als jullie dit kunnen melden is het blijkbaar niet zo geheim?

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 14:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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