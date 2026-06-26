Max Verstappen is volgens nieuwe geruchten in gesprek met het team van McLaren over een eventuele transfer. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en nu de deur bij Mercedes dicht lijkt te zijn gegooid, komt regerend constructeurskampioen McLaren bovendrijven als een optie.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing, maar door exitclausules kan hij eerder vertrekken. Verstappen heeft een teleurstellende start van het seizoen achter de rug, en hij staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Deze zomer kan hij voor het eerst zijn exitclausules activeren, maar de viervoudig wereldkampioen wil nog niets zeggen over zijn toekomstplannen.

'Verstappen voert in het geheim gesprekken'

Volgens de Britse krant de Daily Mail voeren Verstappen en het team van McLaren in het geheim gesprekken over een eventuele transfer. Verstappen zou dan bij McLaren de teamgenoot moeten worden van zijn goede vriend, regerend wereldkampioen Lando Norris. Mocht het zover komen, dan zal Norris' huidige teamgenoot Oscar Piastri volgens de Daily Mail de omgekeerde weg bewandelen en overstappen naar Red Bull.

De Daily Mail stelt dat McLaren nu een opening ziet om Verstappen te contracteren. Een bron stelt in de krant dat er achter de schermen hard wordt gewerkt: "Het is een idee dat McLaren wel ziet zitten. Als het gaat gebeuren, dan zou het in 2028 kunnen zijn, maar misschien zelfs eerder."

Bekende gezichten

Van McLaren is bekend dat CEO Zak Brown begin vorig jaar Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft opgebeld, maar dat leidde tot niets. Vorig jaar vocht Verstappen met McLaren-coureurs Norris en Piastri een fel titelduel uit, wat pas echt tot stand kwam in de laatste fase van het seizoen. Norris ging er uiteindelijk met de titel vandoor, maar Verstappen maakte weer veel indruk.

Als Verstappen echt naar McLaren overstapt, dan kan hij daar worden herenigd met een aantal oude bekenden. Voormalig Red Bull-mannen Rob Marshall en Will Courtenay werken tegenwoordig voor de papajakleurige renstal, terwijl Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase na volgend jaar ook de overstap maakt naar Woking.

Deur naar Mercedes zit dicht

Vooralsnog blijft het echter bij dit gerucht, maar feit is dat Verstappen in de afgelopen weken weinig wilde zeggen over zijn toekomst. Eerder werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar die deur lijkt nu dicht te zitten. In Oostenrijk stelde George Russell op de donderdag dat hij volgend jaar 'gewoon' voor Mercedes rijdt, wat zou betekenen dat er geen plek voor Verstappen is.

Vreemde vluchten

Verstappen vloog recent meerdere keren naar het Verenigd Koninkrijk. Hij vloog op 28 mei naar het vliegveld van Norholt, wat vlakbij Woking ligt. Begin deze maand vloog hij ook door naar Norholt, waarna ze naar Amsterdam vlogen. Voorheen vloog hij niet naar dit vliegveld, wat vlakbij Woking ligt. Dat kan duiden op een bezoek aan het onderkomen van McLaren. Als Verstappen naar zijn team Red Bull gaat, dan vliegt hij naar Cranfield.