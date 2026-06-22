David Coulthard heeft hard uitgehaald naar McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan stuurde onlangs een open brief naar de FIA en de F1-top waarin hij nogmaals waarschuwt voor de nauwe banden tussen Red Bull en Racing Bulls. Volgens Coulthard gaat Brown te ver en is er weinig aan de hand.

Het is geen geheim dat Brown een groot tegenstander is van meerdere Formule 1-teams met dezelfde eigenaar. Brown is van mening dat dit de sport kan beschadigen en dat het voor situaties kan zorgen die niet eerlijk zijn. De Amerikaan heeft deze zorgen al langer, maar sprak zich recent dus weer hard uit nadat uitlekte dat Mercedes interesse had in een aandelenpakket van Alpine. In het huidige F1-veld is er één situatie waarbij twee teams dezelfde eigenaar hebben: Red Bull Racing en Racing Bulls zijn allebei eigendom van het Red Bull-concern.

Heeft Brown gelijk?

Voormalig Red Bull-coureur en huidig analist David Coulthard kan zich niet vinden in de kritiek van Brown. In de podcast Up to Speed deelt hij zijn mening: "Ja, nou, kijk, dat zijn zeker het soort opmerkingen die we in het openbaar van Zak bij McLaren hebben gehoord. Ik denk dat Toto Wolff ook dingen heeft gezegd over onafhankelijkheid en het belang dat teams onafhankelijk opereren. Er is dus duidelijk een soort momentum aan het ontstaan in die richting."

Wat zijn de gevolgen?

Volgens Coulthard heeft Red Bull veel betekend voor de Formule 1, en hij vindt de klachten dan ook iets te ver gaan. Hij wijst naar hoe ze Minardi overnamen en omdoopten tot het huidige Racing Bulls: "Red Bull heeft ervoor gezorgd dat een kleine middenmoter is uitgegroeid tot een serieuze renstal uit de top tien. Dat waren ze helemaal niet toen Red Bull een aandeel in het team kocht."

Winst maken

Als Red Bull door een regelwijziging wordt gedwongen Racing Bulls te verkopen, dan pakt dat volgens Coulthard ook goed uit: "Als je echt naar het grotere geheel kijkt, dan heeft Red Bull echt goed geïnvesteerd. Mochten ze ooit dat team moeten verkopen, dan zullen ze, dankzij het werk dat de Formule 1, Liberty Media en alle anderen hebben verricht, een aanzienlijk rendement op hun investeringen behalen."

"De teams zijn in waarde gestegen van het bedrag waarvoor Williams ooit werd verkocht, minder dan 200 miljoen dollar, naar waarschijnlijk drie miljard dollar nu."