user icon
icon

Steun voor Red Bull na brandbrief van Brown

<< Naar nieuwsoverzicht
Steun voor Red Bull na brandbrief van Brown

David Coulthard heeft hard uitgehaald naar McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan stuurde onlangs een open brief naar de FIA en de F1-top waarin hij nogmaals waarschuwt voor de nauwe banden tussen Red Bull en Racing Bulls. Volgens Coulthard gaat Brown te ver en is er weinig aan de hand.

Het is geen geheim dat Brown een groot tegenstander is van meerdere Formule 1-teams met dezelfde eigenaar. Brown is van mening dat dit de sport kan beschadigen en dat het voor situaties kan zorgen die niet eerlijk zijn. De Amerikaan heeft deze zorgen al langer, maar sprak zich recent dus weer hard uit nadat uitlekte dat Mercedes interesse had in een aandelenpakket van Alpine. In het huidige F1-veld is er één situatie waarbij twee teams dezelfde eigenaar hebben: Red Bull Racing en Racing Bulls zijn allebei eigendom van het Red Bull-concern.

Meer over Red Bull Racing Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

19 jun

Heeft Brown gelijk?

Voormalig Red Bull-coureur en huidig analist David Coulthard kan zich niet vinden in de kritiek van Brown. In de podcast Up to Speed deelt hij zijn mening: "Ja, nou, kijk, dat zijn zeker het soort opmerkingen die we in het openbaar van Zak bij McLaren hebben gehoord. Ik denk dat Toto Wolff ook dingen heeft gezegd over onafhankelijkheid en het belang dat teams onafhankelijk opereren. Er is dus duidelijk een soort momentum aan het ontstaan in die richting."

Wat zijn de gevolgen?

Volgens Coulthard heeft Red Bull veel betekend voor de Formule 1, en hij vindt de klachten dan ook iets te ver gaan. Hij wijst naar hoe ze Minardi overnamen en omdoopten tot het huidige Racing Bulls: "Red Bull heeft ervoor gezorgd dat een kleine middenmoter is uitgegroeid tot een serieuze renstal uit de top tien. Dat waren ze helemaal niet toen Red Bull een aandeel in het team kocht."

Winst maken

Als Red Bull door een regelwijziging wordt gedwongen Racing Bulls te verkopen, dan pakt dat volgens Coulthard ook goed uit: "Als je echt naar het grotere geheel kijkt, dan heeft Red Bull echt goed geïnvesteerd. Mochten ze ooit dat team moeten verkopen, dan zullen ze, dankzij het werk dat de Formule 1, Liberty Media en alle anderen hebben verricht, een aanzienlijk rendement op hun investeringen behalen."

"De teams zijn in waarde gestegen van het bedrag waarvoor Williams ooit werd verkocht, minder dan 200 miljoen dollar, naar waarschijnlijk drie miljard dollar nu."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.472

"Voormalig Red Bull-coureur en huidig analist David Coulthard kan zich niet vinden in de kritiek van Brown."

"Je komt niet aan Redbull, je komt niet aan mijn voormalig broodheer.
Alle kritiek, terecht of onterecht, wijf ik weg"....aldus de coureur met de brede kaak David Coulthard..

  • 1
  • 22 jun 2026 - 12:10
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws David Coulthard Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.472

    "Voormalig Red Bull-coureur en huidig analist David Coulthard kan zich niet vinden in de kritiek van Brown."

    "Je komt niet aan Redbull, je komt niet aan mijn voormalig broodheer.
    Alle kritiek, terecht of onterecht, wijf ik weg"....aldus de coureur met de brede kaak David Coulthard..

    • + 1
    • 22 jun 2026 - 12:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.142

      "wijf ik weg", tja veelzeggend....

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 12:12
    • schwantz34

      Posts: 42.234

      Oud-wijf!

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 12:29
    • HarryLam

      Posts: 5.533

      Nou Coulthart heeft wel gelijk natuurlijk, dat gezeik van Zak moet eens stoppen.
      Kijk eens naar de Motogp hoe daar de teams met elkaar verweven zijn, daar zeurt ook niemand dat bv Gresini Ducati fabrieks motoren rijdt, heel normaal daar.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 12:45
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.102

      De hilarische dorpsgek is weer lekker bezig, hier en in andere draadjes... Je komt echt niet meer bij.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 13:05
    • The Wolf

      Posts: 1.063

      het beroemde vierkante hoofd van David.
      Huey Lewis heeft ooit een liedje over Coulthard gemaakt, hip to be square

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 13:10

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Team Red Bull Racing
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar