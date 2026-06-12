McLaren weigert de strijd om de wereldtitels in 2026 al op te geven. Ondanks een moeizame seizoenstart en de dominante opmars van Mercedes blijft teambaas Andrea Stella geloven in een comeback, vergelijkbaar met die van 2024. Tegelijkertijd erkent de Italiaan dat de omstandigheden dit keer een stuk minder gunstig zijn.

Waar McLaren vorig seizoen nog uitgroeide tot wereldkampioen bij de constructeurs en Lando Norris zijn eerste rijderstitel veroverde, verloopt 2026 voorlopig bijzonder teleurstellend. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli voert het kampioenschap overtuigend aan met 156 punten, terwijl Norris na zes races slechts zesde staat met 58 punten.

Stella grijpt terug naar succesverhaal van 2024

Toch put Stella moed uit de recente geschiedenis. In 2024 keek McLaren na zes races eveneens tegen een flinke achterstand aan, maar wist het team later alsnog het constructeurskampioenschap binnen te halen dankzij een indrukwekkende inhaalrace.

"Wij blijven geloven dat dit seizoen alsnog dezelfde kant op kan gaan als in 2024. Toen stonden we er na de openingsfase ook niet geweldig voor en zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd om het verschil goed te maken", aldus Stella.

De McLaren-teambaas ziet echter ook een belangrijk verschil met twee jaar geleden. "Destijds zagen we al vroeg dat zowel onze prestaties als onze betrouwbaarheid de juiste richting uitgingen. Dat gevoel hebben we momenteel minder. Als we in deze titelstrijd willen blijven, dan moet er snel een duidelijke ommekeer komen."

Problemen stapelen zich op voor McLaren

Vooral de betrouwbaarheid van de MCL40 vormt een groot pijnpunt. Norris viel dit seizoen al meerdere keren uit, terwijl ook Oscar Piastri belangrijke punten liet liggen door technische problemen en fouten. De meest recente tegenvaller volgde in Monaco, waar Norris opnieuw de finish niet haalde.

Daarmee groeit de achterstand op Mercedes verder. De Duitse renstal heeft inmiddels al 126 punten meer verzameld dan McLaren en lijkt voorlopig onaantastbaar onder de nieuwe reglementen. Dat maakt de uitdaging voor Stella en zijn team bijzonder groot.

McLaren hoopt nu niet alleen zelf grote stappen te zetten, maar kijkt ook naar de concurrentie. In 2024 profiteerde het team van de terugval van Red Bull, maar voorlopig vertoont Mercedes nauwelijks zwakke plekken. "We moeten onze snelheid verbeteren, de betrouwbaarheidsproblemen oplossen en tegelijkertijd hopen dat Mercedes ergens kwetsbaar blijkt. Alleen dan kunnen we de kloof nog dichten", klinkt het strijdvaardig vanuit Woking. Voorlopig lijkt Antonelli echter onaantastbaar, waardoor McLaren voor een van zijn grootste uitdagingen van de afgelopen jaren staat.