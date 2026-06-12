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McLaren behoudt geloof in wereldtitel: "Er moet een ommekeer komen"

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McLaren behoudt geloof in wereldtitel: "Er moet een ommekeer komen"

McLaren weigert de strijd om de wereldtitels in 2026 al op te geven. Ondanks een moeizame seizoenstart en de dominante opmars van Mercedes blijft teambaas Andrea Stella geloven in een comeback, vergelijkbaar met die van 2024. Tegelijkertijd erkent de Italiaan dat de omstandigheden dit keer een stuk minder gunstig zijn.

Waar McLaren vorig seizoen nog uitgroeide tot wereldkampioen bij de constructeurs en Lando Norris zijn eerste rijderstitel veroverde, verloopt 2026 voorlopig bijzonder teleurstellend. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli voert het kampioenschap overtuigend aan met 156 punten, terwijl Norris na zes races slechts zesde staat met 58 punten.

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Stella grijpt terug naar succesverhaal van 2024

Toch put Stella moed uit de recente geschiedenis. In 2024 keek McLaren na zes races eveneens tegen een flinke achterstand aan, maar wist het team later alsnog het constructeurskampioenschap binnen te halen dankzij een indrukwekkende inhaalrace.

"Wij blijven geloven dat dit seizoen alsnog dezelfde kant op kan gaan als in 2024. Toen stonden we er na de openingsfase ook niet geweldig voor en zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd om het verschil goed te maken", aldus Stella.

De McLaren-teambaas ziet echter ook een belangrijk verschil met twee jaar geleden. "Destijds zagen we al vroeg dat zowel onze prestaties als onze betrouwbaarheid de juiste richting uitgingen. Dat gevoel hebben we momenteel minder. Als we in deze titelstrijd willen blijven, dan moet er snel een duidelijke ommekeer komen."

Problemen stapelen zich op voor McLaren

Vooral de betrouwbaarheid van de MCL40 vormt een groot pijnpunt. Norris viel dit seizoen al meerdere keren uit, terwijl ook Oscar Piastri belangrijke punten liet liggen door technische problemen en fouten. De meest recente tegenvaller volgde in Monaco, waar Norris opnieuw de finish niet haalde.

Daarmee groeit de achterstand op Mercedes verder. De Duitse renstal heeft inmiddels al 126 punten meer verzameld dan McLaren en lijkt voorlopig onaantastbaar onder de nieuwe reglementen. Dat maakt de uitdaging voor Stella en zijn team bijzonder groot.

McLaren hoopt nu niet alleen zelf grote stappen te zetten, maar kijkt ook naar de concurrentie. In 2024 profiteerde het team van de terugval van Red Bull, maar voorlopig vertoont Mercedes nauwelijks zwakke plekken. "We moeten onze snelheid verbeteren, de betrouwbaarheidsproblemen oplossen en tegelijkertijd hopen dat Mercedes ergens kwetsbaar blijkt. Alleen dan kunnen we de kloof nog dichten", klinkt het strijdvaardig vanuit Woking. Voorlopig lijkt Antonelli echter onaantastbaar, waardoor McLaren voor een van zijn grootste uitdagingen van de afgelopen jaren staat.

Snelrondje

Posts: 9.097

Mwa, hij is zeker niet de zwakste 2e coureur.

  • 1
  • 12 jun 2026 - 21:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Andrea Stella McLaren

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 833

    "In 2024 profiteerde het team van de terugval van Red Bull, maar voorlopig vertoont Mercedes nauwelijks zwakke plekken. " Met pijn in het hart: (woody63 fanclub oprichter afdeling Baskeland): SJORS is de zwakke plek.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 21:00
    • Snelrondje

      Posts: 9.096

      Mwa, hij is zeker niet de zwakste 2e coureur.

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 21:10

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Test kalender

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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