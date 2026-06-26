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McLaren neemt opvallend besluit: Piastri krijgt cruciale update, Norris niet

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McLaren neemt opvallend besluit: Piastri krijgt cruciale update, Norris niet

McLaren lijkt voor een opmerkelijke keuze te staan in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens The Race krijgt alleen Oscar Piastri de nieuwste batterij-upgrade van Mercedes, terwijl Lando Norris noodgedwongen met de oude specificatie blijft rijden. De Brit dreigt namelijk tegen een gridstraf aan te lopen.

McLaren beleeft een wisselvallige start van het Formule 1-seizoen 2026. Het team kampte al met technische problemen én strategische missers, terwijl ook motorleverancier Mercedes de nodige betrouwbaarheidsproblemen kende. Om die problemen aan te pakken is er voor Oostenrijk een nieuwe batterij ontwikkeld, maar niet iedere Mercedes-klant lijkt daar direct van te profiteren.

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Norris riskeert gridstraf bij nieuwe batterij

Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Race heeft Mercedes de verbeterde batterij beschikbaar gesteld aan alle klantenteams: McLaren, Williams en Alpine. Toch zou McLaren ervoor kiezen om alleen Piastri met de nieuwe specificatie te laten rijden.

De reden ligt bij Norris. De regerend wereldkampioen kreeg eerder dit seizoen in zowel China als Japan te maken met een defecte batterij en gebruikt inmiddels al zijn derde – en laatste – exemplaar dat volgens het reglement is toegestaan. Een vierde batterij zou automatisch leiden tot een gridstraf, waardoor McLaren geen onnodig risico wil nemen.

Ook Williams en Alpine krijgen te maken met verschillen

Niet alleen McLaren kampt met dat dilemma. Ook Williams-coureur Alexander Albon zou al op zijn laatste toegestane batterij zitten. Teamgenoot Carlos Sainz kan de nieuwe specificatie naar verwachting wél zonder gevolgen gebruiken.

Bij Alpine lijkt de situatie een stuk gunstiger. Zowel Pierre Gasly als Franco Colapinto zouden dit weekend gebruik kunnen maken van de vernieuwde batterij. Mercedes hoopt daarmee een einde te maken aan de betrouwbaarheidsproblemen die de afgelopen races niet alleen de fabrieksteam-coureurs George Russell en Kimi Antonelli, maar ook de klantenteams kostbare punten hebben gekost.

Need5Speed

Posts: 4.023

Er was ook een updatepakket voor Norris maar die is per ongeluk bij Madame Tussauds afgeleverd.

  • 6
  • 26 jun 2026 - 15:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.379

    Huh en dan moet de eerste rijder in 2027 of 2028 het veld ruimen voor Max?

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 15:22
  • HarryLam

    Posts: 5.547

    Begrijp die teams niet, pak toch gewoon die straf want die komt toch wel,... of wil je nog eens uitvallen met een kapotte batterij als je in de punten rijd,.....zeldzame stupido's daar bij Mclaren.

    • + 4
    • 26 jun 2026 - 15:28
  • TylaHunter

    Posts: 10.767

    Papaya Rules: "Oscar, Lando loopt bijna tegen een gridpenalty aan... daarom mag jij de update... zodat jij misschien ook eerder tegen een gridpenalty aanloopt"

    Flauw natuurlijk, maar logisch. Mclaren gaat er vanuit dat er kansen zijn op deze baan. Een gridstraf voor Norris helpt daarbij gewoon niet. Daarnaast weet je niet zeker of dit alle problemen oplost. Beter om te testen met een coureur die nog marge heeft in de componentenpoule

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 15:28
  • Need5Speed

    Posts: 4.023

    Er was ook een updatepakket voor Norris maar die is per ongeluk bij Madame Tussauds afgeleverd.

    • + 6
    • 26 jun 2026 - 15:34
    • Freek-Willem

      Posts: 6.758

      En die is onderweg gesmolten met deze temperaturen

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 15:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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