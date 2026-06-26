McLaren lijkt voor een opmerkelijke keuze te staan in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens The Race krijgt alleen Oscar Piastri de nieuwste batterij-upgrade van Mercedes, terwijl Lando Norris noodgedwongen met de oude specificatie blijft rijden. De Brit dreigt namelijk tegen een gridstraf aan te lopen.

McLaren beleeft een wisselvallige start van het Formule 1-seizoen 2026. Het team kampte al met technische problemen én strategische missers, terwijl ook motorleverancier Mercedes de nodige betrouwbaarheidsproblemen kende. Om die problemen aan te pakken is er voor Oostenrijk een nieuwe batterij ontwikkeld, maar niet iedere Mercedes-klant lijkt daar direct van te profiteren.

Norris riskeert gridstraf bij nieuwe batterij

Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Race heeft Mercedes de verbeterde batterij beschikbaar gesteld aan alle klantenteams: McLaren, Williams en Alpine. Toch zou McLaren ervoor kiezen om alleen Piastri met de nieuwe specificatie te laten rijden.

De reden ligt bij Norris. De regerend wereldkampioen kreeg eerder dit seizoen in zowel China als Japan te maken met een defecte batterij en gebruikt inmiddels al zijn derde – en laatste – exemplaar dat volgens het reglement is toegestaan. Een vierde batterij zou automatisch leiden tot een gridstraf, waardoor McLaren geen onnodig risico wil nemen.

Ook Williams en Alpine krijgen te maken met verschillen

Niet alleen McLaren kampt met dat dilemma. Ook Williams-coureur Alexander Albon zou al op zijn laatste toegestane batterij zitten. Teamgenoot Carlos Sainz kan de nieuwe specificatie naar verwachting wél zonder gevolgen gebruiken.

Bij Alpine lijkt de situatie een stuk gunstiger. Zowel Pierre Gasly als Franco Colapinto zouden dit weekend gebruik kunnen maken van de vernieuwde batterij. Mercedes hoopt daarmee een einde te maken aan de betrouwbaarheidsproblemen die de afgelopen races niet alleen de fabrieksteam-coureurs George Russell en Kimi Antonelli, maar ook de klantenteams kostbare punten hebben gekost.