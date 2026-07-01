Andrea Stella ziet Max Verstappen als titelkandidaat voor dit jaar. Hij merkt op dat de titelstrijd nog niet voorbij is, maar ziet McLaren dit jaar worstelen. McLaren heeft het dit seizoen aardig lastig ten opzichte van de twee sterke jaren die zij hiervoor beleefde.

McLaren heeft dit seizoen nog geen dominante campagne en is op de derde plek terug te vinden in het wereldkampioenschap. Coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zijn te vinden op de vierde en vijfde positie in het kampioenschap.

Piastri heeft moeite met de McLaren

Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk vertelde Stella tegenover de internationale media dat Piastri soms wat moeite heeft met de McLaren. "We zien bij Oscar ook terug dat de auto's dit seizoen sowieso minder grip hebben. Als de bandendegradatie hoog is, weten we dat Oscar zijn rijstijl moet aanpassen. Als hij vasthoudt aan zijn rijstijl, betaalt hij daar de prijs voor. Ik ben eigenlijk heel blij met de wijze waarop Oscar alle geleerde lessen heeft toegepast. Dat geldt ook voor het team: 'Team Oscar', de engineers van Oscar en hijzelf."

McLaren verbetert en Stella stelt dat Mercedes achterom moet kijken. "We zijn beter geworden in het optimaliseren van het energiemanagement. Ik denk dat Mercedes minder drag heeft dan wij. We hebben ook verschillende ratio's", aldus de teambaas. "Mercedes is het seizoen gestart met een flink voordeel bij het chassis. Ze hebben de auto echter ook doorontwikkeld. In Canada introduceerden ze een grote upgrade. Als Mercedes hier had gereden met de Melbourne-auto, zouden ze de race waarschijnlijk verloren hebben en dan hadden we een nieuwe winnaar gehad", zo doelt Stella op Verstappen.

Verstappen maakt kans

Stella is onder de indruk van de vorm waar Verstappen momenteel in verkeert. "Dat zagen we in Oostenrijk al met Verstappen. We zagen in de kwalificatie niet wat Verstappen had kunnen doen, omdat hij crashte, maar ook in de ronde van de crash had hij een heel sterke tweede sector. Dit geldt dus voor iedereen. Het belangrijkste is hoe groot de voorsprong van Mercedes aan het einde van het seizoen is, als een ander team hen inhaalt. Is dat dan op tijd om de achterstand in punten nog goed te maken en een gooi naar de titel te doen, zoals Verstappen dat vorig jaar bij ons deed in het coureurskampioenschap?"

Als het aan McLaren ligt herhalen zij het trucje dat Red Bull uitvoerde in 2025. De achterstand op Mercedes is momenteel 143 punten. "Dit is wat ons motiveert. Wij willen dat team zijn en de coureur hebben die Mercedes kan uitdagen, ook in het coureurskampioenschap. Het is nog een heel lang kampioenschap en het doel van McLaren is heel duidelijk. Wij willen dat team zijn."