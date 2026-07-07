De stoelendans in de Formule 1 lijkt nu echt los te zijn gebarsten. Nu de zomerstop nadert en alle teams knopen beginnen door te hakken, lijkt er achter de schermen steeds meer te gebeuren. Wat is er aan de hand achter de schermen in de koningsklasse van de autosport?

Maar liefst 17 contracten van de 22 komen naar verluidt ten einde na dit F1-seizoen. Alleen Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly lagen ook na 2026 af. Reden genoeg dus voor alle teams om hun opties te overwegen, wat daadwerkelijk ook achter de schermen aan het gebeuren is.

'Verstappen en Piastri mogelijk eruit'

Verstappen en Piastri zouden daarbij de hoofdrol kunnen spelen in de Silly Season van 2026. Terwijl zij allebei nog een doorlopend contract hebben, staan uitgerekend hun op de nominatie om te vertrekken bij Red Bull Racing en McLaren. De Nederlander zou na de race op Silverstone, waar hij in de slotfase crashte en zijn team niet inging op zijn wensen om vanuit de pitstraat te starten, boordevol frustratie zitten en mogelijk een exit forceren.

Daarnaast zou Piastri niet tevreden zijn met de rol die hij vertolkt binnen McLaren. Het team uit Woking heeft het zelf nooit uitgesproken, maar meerdere geluiden vanuit de paddock wijzen erop dat Lando Norris, de wereldkampioen van 2025, de voorkeur krijgt van Zak Brown en Andrea Stella. Hierom zou Piastri het team hebben laten weten dat hij zijn exit-clausule na afloop van dit seizoen wil activeren.

Er is zelfs gesproken over een mogelijke ruildeal tussen Verstappen en Piastri. Wellicht dat de Nederlander in 2027 van Red Bull naar McLaren trekt, terwijl de Australiër de omgekeerde route bewandelt.

Buiten de topteams om is er nog meer actie naast de baan. Het is duidelijk dat Carlos Sainz enorm ontevreden is bij Williams, dat er nog steeds niet in is geslaagd om een competitieve auto te bouwen. Hierom zou de Spanjaard eveneens een breuk willen forceren en inmiddels is bekend geworden dat Audi de Madrileen als serieuze optie zou overwegen.

Tot slot heerst er nog een prangende vraag in de paddock: waar ligt de toekomst van Fernando Alonso? Van de tweevoudig wereldkampioen, die een dramatisch seizoen kent, is nog altijd niet duidelijk of hij doorgaat in de Formule 1. De 44-jarige is al meerdere keren in verband gebracht met een pensioen, terwijl een terugkeer bij Alpine ook tot de mogelijkheden behoort. Zelf heeft Alonso laten doorschemeren rondom de GP van Zandvoort een beslissing te willen maken.

Verstappen, Piastri, Sainz en Alonso zijn de hoofdrolspelers van de stoelendans in 2026. Wie gaat als eerste een knoop doorhakken? Het valt allemaal te bezien.