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Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'

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Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'

De stoelendans in de Formule 1 lijkt nu echt los te zijn gebarsten. Nu de zomerstop nadert en alle teams knopen beginnen door te hakken, lijkt er achter de schermen steeds meer te gebeuren. Wat is er aan de hand achter de schermen in de koningsklasse van de autosport? 

Maar liefst 17 contracten van de 22 komen naar verluidt ten einde na dit F1-seizoen. Alleen Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly lagen ook na 2026 af. Reden genoeg dus voor alle teams om hun opties te overwegen, wat daadwerkelijk ook achter de schermen aan het gebeuren is. 

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'Verstappen en Piastri mogelijk eruit' 

Verstappen en Piastri zouden daarbij de hoofdrol kunnen spelen in de Silly Season van 2026. Terwijl zij allebei nog een doorlopend contract hebben, staan uitgerekend hun op de nominatie om te vertrekken bij Red Bull Racing en McLaren. De Nederlander zou na de race op Silverstone, waar hij in de slotfase crashte en zijn team niet inging op zijn wensen om vanuit de pitstraat te starten, boordevol frustratie zitten en mogelijk een exit forceren. 

Daarnaast zou Piastri niet tevreden zijn met de rol die hij vertolkt binnen McLaren. Het team uit Woking heeft het zelf nooit uitgesproken, maar meerdere geluiden vanuit de paddock wijzen erop dat Lando Norris, de wereldkampioen van 2025, de voorkeur krijgt van Zak Brown en Andrea Stella. Hierom zou Piastri het team hebben laten weten dat hij zijn exit-clausule na afloop van dit seizoen wil activeren. 

Er is zelfs gesproken over een mogelijke ruildeal tussen Verstappen en Piastri. Wellicht dat de Nederlander in 2027 van Red Bull naar McLaren trekt, terwijl de Australiër de omgekeerde route bewandelt.

'Sainz mogelijk richting Audi

Buiten de topteams om is er nog meer actie naast de baan. Het is duidelijk dat Carlos Sainz enorm ontevreden is bij Williams, dat er nog steeds niet in is geslaagd om een competitieve auto te bouwen. Hierom zou de Spanjaard eveneens een breuk willen forceren en inmiddels is bekend geworden dat Audi de Madrileen als serieuze optie zou overwegen. 

Tot slot heerst er nog een prangende vraag in de paddock: waar ligt de toekomst van Fernando Alonso? Van de tweevoudig wereldkampioen, die een dramatisch seizoen kent, is nog altijd niet duidelijk of hij doorgaat in de Formule 1. De 44-jarige is al meerdere keren in verband gebracht met een pensioen, terwijl een terugkeer bij Alpine ook tot de mogelijkheden behoort. Zelf heeft Alonso laten doorschemeren rondom de GP van Zandvoort een beslissing te willen maken. 

Verstappen, Piastri, Sainz en Alonso zijn de hoofdrolspelers van de stoelendans in 2026. Wie gaat als eerste een knoop doorhakken? Het valt allemaal te bezien.

TylaHunter

Posts: 10.811

Even een serieuze noot.

Voor mij begint sillyseason pas officieel wanneer de eerste domino valt.

Dit is meestal wanneer een team of coureur kenbaar maakt volgend jaar geen onderdeel meer te zijn van de huidige formatie.

Al het andere is voor mij rook richting de echte sillyseason waarin de e... [Lees verder]

  • 4
  • 7 jul 2026 - 15:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Oscar Piastri Red Bull Racing Audi Williams McLaren

Reacties (11)

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  • fdorp

    Posts: 143

    Speculaas weer in de aanbieding?

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 15:01
    • snailer

      Posts: 33.798

      Exact. 0 rijders ontslagen. o rijders die van plek verwisselen en 0 rookies aangekondigd.

      Het is een zeer rustig seizoen tot nu toe.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 15:55
  • TylaHunter

    Posts: 10.811

    Breaking News: Diepst bewaarde geheim van de F1 paddock blijft nog een dag langer geheim 😉

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 15:03
  • TylaHunter

    Posts: 10.811

    Even een serieuze noot.

    Voor mij begint sillyseason pas officieel wanneer de eerste domino valt.

    Dit is meestal wanneer een team of coureur kenbaar maakt volgend jaar geen onderdeel meer te zijn van de huidige formatie.

    Al het andere is voor mij rook richting de echte sillyseason waarin de een nog gekkere dingen bedenkt dan de ander.

    Traditioneel start sillyseason in de zomerstop.
    Ik heb al eens eerder aangegeven dat na Vettels en Hamiltons Ferrari nieuws men aan t jagen is naar steeds eerdere sillyseason gekte... maar dat lukt gewoon niet. Je kan heel wat verzinnen, maar de meeste teams en coureurs hakken gewoon Traditioneel de knoop door rond de zomerstop.

    Ook omdat je gewoon niet eerder weet wanneer de rest van de paddock tevreden is. Zo kan je nu scheurtjes zien tussen Albon en Williams en misschien ook wel Sainz... de 2de racingbull is altijd afhankelijk van het F2 seizoen dus daar gebeurt niks mee. Alpine zal aanhouden aan hun huidige line up tenzij... bij Audi kan Sainz nu misschien peilen of ze ontevreden zijn over Hulk, die niet echt de teamleider is.

    Caddilac en Haas zullen helemaal afwachten of er überhaupt iets gebeurt in de paddock.

    Er zijn eigenlijk maar 4 domino's die echt kunnen vallen voor sillyseason: Hamilton pakt #8 en stopt (dan open sillyseason pas in december),
    Alonso stopt (na Hongarije duidelijk denk ik of dit gebeurd, maar geen gewild stoeltje voor andere domino's),
    Verstappen is RB leegloop en/of F1 zat (denk pas in Zandvoort kenbaar)
    Piastri wordt toch als ongewenst gezien door Zak (alla Lundgaard in Indycar) en jaagt op een ster... (dit is afhankelijk van een Verstappen beslissing)

    Pas daarna gaat Red Bull kijken naar een serieuze oplossing. En Bearman zal wel eerst even informeren hoe de vork bij Hamilton steekt voor hij een Perez (Ferrari banden versnippert voor topteam) doet.

    En pas wanneer Red Bull mclaren en Ferrari zeker zijn... mag Alpine/Audi/williams/Aston Martin hun slagen slaan. Daarna volgt de restanten van Haas/Cadillac... en Racing Bulls doet vaak waar ze zelf zin in hebben.

    Dit is hoe ik t zie... mag er natuurlijk niet mee eens zijn.

    • + 4
    • 7 jul 2026 - 15:21
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.514

      Ik vind dit verre van een gekke gedachte!

      Mijn kijk is dat het voor Verstappen simpelweg of RBR blijft of stoppen. Dit basseer ik enkel en alleen op Verstappens zijn kijk in hoe een team ingedeeld moet zijn wat betreft type coureurs. Een absolute nummer 1 met een waterdrager die goed genoeg is maar geen echte problemen veroorzaakt.

      Dan vallen er dus al heel veel teams af. Mercedes kun je wegstrepen, Mclaren kan je wegstrepen, Ferrari kan je wegstrepen zolang daar een van de 2 huidige coureurs aanblijven.

      Daarbij moet hij dan weer helemaal opnieuw gaan bouwen, opnieuw de "macht" grijpen wat gewoon niet 1,2,3 is gepiept in een bestaande organisatie. Dat zie ik hem ook niet doen na zijn uitspraken dat een 5e titel etc wel leuk is maar geen must.

      Dan blijft er dus over: stoppen.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 15:54
    • misstappen

      Posts: 3.605

      waarom denk je dat het silly heet? zoals silly in silly season?

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 16:03
    • The Wolf

      Posts: 1.182

      @Michael Schumacher,
      Helemaal mee eens. Spot on. Het meest aannemelijke scenario is dat Max stopt. Een ander team is eigenlijk geen optie. Tenzij dat Piastri weggaat, dan wordt McLaren een optie. Of dat men bij Red Bull serieuze stappen zet (wat niet ondenkbaar is) dan stemt dat Max weer tevreden en zal hij blijven. Dus alles samengevat denk ik dat Max gewoon bij Red Bull blijft. Een andere mogelijkheid is dat Toto tóch de deur weer op een kier zet. Dan is het aannemelijk dat George geslachtofferd wordt. Een duo Verstappen en Antonelli zou perfect zijn voor Mercedes. En wil Max winnen en kampioen worden dan is Mercedes daarvoor de aangewezen plek. Daarom denk ik dat Max einde jaar aankondigt dat hij naar Mercedes gaat. Tenzij hij bij Red Bull blijft.... of stopt

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 16:05
    • ADN

      Posts: 408

      Is McLaren wel echt een verbetering? Red Bull is een fabrieksteam. McLaren is een klantenteam, die zeker goede auto's kunnen bouwen en afgelopen twee jaar er goed bij zaten, maar ik vind het geen stap vooruit.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:28
    • HarryLam

      Posts: 5.581

      Totaal niet mee eens, niemand maar dan ook werkelijk niemand hier schijnt te begrijpen dat zodra Max meld: ik ben vrij, dat zowel Toto als Zak als Elkan met rokende gympies richting Vermeulen gaan om te proberen Max te contracteren.
      Dat er dan bij hun iemand uit moet vliegen zal ze worst zijn, een Max willen ze kost wat kost hebben want gaat races winnen en miljoenen opbrengen.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:36
  • jd2000

    Posts: 7.812

    Is het sillyseason bij de teams of bij de journalisten?

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:00
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.096

    Dus alle berichtgeving hiervoor was "niet silly" maar gewoon klickb**t weten we dat ook weer.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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