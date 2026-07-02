De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven aanzwellen, maar Jenson Button plaatst daar een belangrijke kanttekening bij. De wereldkampioen van 2009 noemt Verstappen een uitzonderlijk talent, maar waarschuwt dat een overstap naar het team uit Woking allerminst zonder risico is.
McLaren zou de mogelijkheden onderzoeken om Verstappen vanaf 2027 of 2028 aan te trekken als vervanger van Oscar Piastri. Mede doordat manager Raymond Vermeulen zich uitliet over een mogelijke exit van de Nederlander bij Red Bull, werden de speculaties over een vermeende ruil opgevoerd. Volgens Button is de keuze bovendien minder vanzelfsprekend dan ze op het eerste gezicht lijkt.
Button ziet groot vraagteken rond Verstappen
Button begrijpt dat McLaren geïnteresseerd is in de viervoudig wereldkampioen, maar vindt dat CEO Zak Brown goed moet nadenken voordat hij zijn huidige rijdersduo uit elkaar haalt. "Het is een ontzettend lastige situatie. Beide coureurs hebben een contract, dus één van hen moet überhaupt al weg willen. Misschien is dat zo, misschien ook niet. Maar je zet niet zomaar een rijder aan de kant die vorig seizoen nog tot de laatste race meedeed om de wereldtitel."
Toch twijfelt Button niet aan de kwaliteiten van Verstappen. "Max is een viervoudig wereldkampioen en kan dingen met een Formule 1-auto waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen. Maar je weet niet hoe hij zich aanpast bij McLaren. Hij heeft zijn hele Formule 1-loopbaan alleen voor Red Bull gereden. Waarom zou je iets veranderen dat op dit moment gewoon goed werkt?"
Verstappen moet vooral aan zichzelf denken
Volgens Button is het logisch dat Verstappen en zijn management de markt verkennen. De Brit wijst daarbij op de vele sleutelpersonen die Red Bull de afgelopen periode hebben verlaten, onder wie Gianpiero Lambiase, Jonathan Wheatley en mogelijk ook Paul Monaghan.
"Max zal zich ongetwijfeld afvragen waar Red Bull naartoe gaat. Juist daarom doet zijn manager er verstandig aan om rond te kijken naar andere mogelijkheden. Verstappen heeft bovendien geen eindeloze carrière. Hij gaat zich vervelen als hij structureel in de middenmoot rijdt en dan zoekt hij een nieuwe uitdaging. Hij wil plezier hebben en meestrijden om overwinningen."
Toch ziet Button ook positieve signalen voor Red Bull. "Na Oostenrijk zal Verstappen ook hebben gezien dat de updates werken. Ze zaten dicht bij Mercedes en hij finishte ruim voor de McLarens. Dat zal hem vertrouwen geven. Uiteindelijk moet je als coureur soms egoïstisch zijn bij dit soort keuzes, want één verkeerde beslissing kan je carrière volledig een andere richting opsturen."
Reacties (7)Login om te reageren
Posts: 1.885
Alsof McLaren kan voldoen aan de eisen van Verstappen.
McLaren is een groot team wat goed staat. Maar veel mensen beseffen niet hoe goed Mercedes en Red Bull de boel op orde hebben. Dat niveau is nog een stapje of twee hoger dan McLaren. En dat heeft puur te maken met de tijd dat ze al op top niveau opereren. McLaren kan daar zeker wel op komen, maar dat duurd nog een jaar of wat.
Op dit moment is McLaren niet in staat een rijder als Verstappen (of Hamilton) te kunnen bedienen.
Posts: 342
Uit pure interesse, waar doel je dan op? Wat maakt Red Bull een stap of 2 hoger qua niveau dan McLaren?
Posts: 1.885
@ Smock
De periode dat een team op wereldkampioenschap niveau draait. De laatste 15 jaar hebben Mercedes en Red Bull de lakens uitgedeeld. Dat McLaren vorig jaar kampioen geworden is, zien we dit jaar niet terug.
1 kampioenschap halen is heel wat anders dan 15 jaar lang mee doen om het kampioenschap. Dat vergt echt een heel ander niveau.
Processen uitzetten en implementeren en te verbeteren vergt jaren om te doen. Om die processen door te laten groeien naar de kernwaarden van een bedrijf nog langer. McLaren is bezig die processen op te zetten en te implementeren. Iets wat ze pas sinds 2021 (sinds ze weer de Mercedes motor afnemen) mee bezig zijn.
Pas sinds 2021/2022 zijn ze weer bezig met de weg omhoog. Je zou kunnen zeggen dat de echte groei pas sinds 2023 ingezet is. De eerste jaren na het Honda debacle heeft diepe sporen in de bedrijfsvoering achtergelaten. Het consolideren van die processen kost simpelweg tijd. Tijd die McLaren nu goed gebruikt, maar nog lang niet op een niveau kan zijn als een Mercedes en Red Bull die al langer een stabiel team hebben.
Je ziet ook dat Merceds en Red Bull niet extreem kwetsbaar zijn zodra er top mensen weg gaan. Mercedes heeft een leegloop gehad, Red Bull heeft een leegloop gehad (nog steeds). Maar in de achtergrond komen er weer andere mensen die de rollen overnemen (Extern of intern). Of een afdeling wordt geherstructureerd. Zowel Mercedes als Red Bull zijn totaal niet in paniek geweest.
McLaren kan zeker zover komen. Stel dat nu McLaren een zelfde leegloop heeft als Mercedes heeft gehad en Red Bull nu heeft, dan is het niet stabiel genoeg om dat zonder grote spanningen op te vangen. Dat komt wel. Zeker wel.
Ze hebben nu eindelijk een stabiele financiële situatie. Goede langdurige sponsoren en een redelijk betrouwbare teambaas. Nu vind ik Brown niet van het niveau Wollf of Horner, Maar goed., dat is ook deels persoonlijk denk ik.
McLaren heeft alle potentie om over 5 jaar gezien te worden als een absoluut top team op hetzelfde niveau als Mercedes en Red Bull. Nu blijven ze nog een heel stuk op achter. Is dat erg? Nope, absoluut niet. Het is de realiteit van het bouwen van een team/bedrijf.
Posts: 342
Bedankt voor de toelichting, kan mij er deels in vinden al draait McLaren natuurlijk al heel wat jaartjes mee en heeft wisselend op topniveau meegedraaid en niet.
Ben wel benieuwd wat er van Red Bull over blijft als Verstappen daar weg gaat. Denk dat er dan weinig over blijft van dat niveautje hoger. Ik zou Red Bull dan ook zeker niet vergelijken met het niveau van Mercedes.
Overigens heeft McLaren 2 jaar op rij de constructeurs titel gewonnen...
Posts: 980
Wat moet Max bij McLaren? Hij is een verkapte teambaas bij redbull. Het hele team draait om Max en hij heeft een eigen motor.
Posts: 1.116
Nou, je bent geland, en nu terug je hok in!
Posts: 160
Wat een dag is dit voor Max… de FIA laat hem links liggen en adviseert Jenson ook al dat McLaren hem links moet laten liggen, dus Max moet maar goed in z’n rechterspiegel kijken de komende dagen.