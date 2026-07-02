De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven aanzwellen, maar Jenson Button plaatst daar een belangrijke kanttekening bij. De wereldkampioen van 2009 noemt Verstappen een uitzonderlijk talent, maar waarschuwt dat een overstap naar het team uit Woking allerminst zonder risico is.

McLaren zou de mogelijkheden onderzoeken om Verstappen vanaf 2027 of 2028 aan te trekken als vervanger van Oscar Piastri. Mede doordat manager Raymond Vermeulen zich uitliet over een mogelijke exit van de Nederlander bij Red Bull, werden de speculaties over een vermeende ruil opgevoerd. Volgens Button is de keuze bovendien minder vanzelfsprekend dan ze op het eerste gezicht lijkt.

Button ziet groot vraagteken rond Verstappen

Button begrijpt dat McLaren geïnteresseerd is in de viervoudig wereldkampioen, maar vindt dat CEO Zak Brown goed moet nadenken voordat hij zijn huidige rijdersduo uit elkaar haalt. "Het is een ontzettend lastige situatie. Beide coureurs hebben een contract, dus één van hen moet überhaupt al weg willen. Misschien is dat zo, misschien ook niet. Maar je zet niet zomaar een rijder aan de kant die vorig seizoen nog tot de laatste race meedeed om de wereldtitel."

Toch twijfelt Button niet aan de kwaliteiten van Verstappen. "Max is een viervoudig wereldkampioen en kan dingen met een Formule 1-auto waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen. Maar je weet niet hoe hij zich aanpast bij McLaren. Hij heeft zijn hele Formule 1-loopbaan alleen voor Red Bull gereden. Waarom zou je iets veranderen dat op dit moment gewoon goed werkt?"

Verstappen moet vooral aan zichzelf denken

Volgens Button is het logisch dat Verstappen en zijn management de markt verkennen. De Brit wijst daarbij op de vele sleutelpersonen die Red Bull de afgelopen periode hebben verlaten, onder wie Gianpiero Lambiase, Jonathan Wheatley en mogelijk ook Paul Monaghan.

"Max zal zich ongetwijfeld afvragen waar Red Bull naartoe gaat. Juist daarom doet zijn manager er verstandig aan om rond te kijken naar andere mogelijkheden. Verstappen heeft bovendien geen eindeloze carrière. Hij gaat zich vervelen als hij structureel in de middenmoot rijdt en dan zoekt hij een nieuwe uitdaging. Hij wil plezier hebben en meestrijden om overwinningen."

Toch ziet Button ook positieve signalen voor Red Bull. "Na Oostenrijk zal Verstappen ook hebben gezien dat de updates werken. Ze zaten dicht bij Mercedes en hij finishte ruim voor de McLarens. Dat zal hem vertrouwen geven. Uiteindelijk moet je als coureur soms egoïstisch zijn bij dit soort keuzes, want één verkeerde beslissing kan je carrière volledig een andere richting opsturen."