Lando Norris heeft na de Grand Prix van Barcelona een opvallend eerlijke analyse gemaakt van de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1. Ondanks zijn podiumplaats was de McLaren-coureur na afloop vooral onder de indruk van de snelheid van Ferrari. Volgens de Brit staat de Italiaanse renstal momenteel op een niveau waar McLaren nog niet aan kan tippen.

Norris eindigde zondag als derde achter racewinnaar Lewis Hamilton en Mercedes-coureur George Russell. Hoewel het resultaat op papier uitstekend oogt, had de Brit nooit het gevoel dat hij daadwerkelijk mee kon strijden om de overwinning.

Norris ziet Ferrari wegrijden van concurrentie

Volgens Norris was het verschil met Ferrari gedurende de hele race duidelijk zichtbaar. De McLaren-coureur benadrukte dat hij en zijn team vooral blij moeten zijn dat ze het tempo van Hamilton enigszins konden volgen.

"We hebben vandaag nooit echt gevochten om de overwinning", verklaarde Norris na afloop. "Ferrari was simpelweg te snel. Dat we hun tempo af en toe konden benaderen, was eerlijk gezegd al een positieve verrassing."

Toch zag Norris ook lichtpunten voor McLaren. Na een lastige openingsfase, waarin hij veel terrein verloor op Russell, vocht de Brit zich dankzij een sterke strategie terug naar het podium.

"Na de eerste stint keek ik tegen een achterstand van ongeveer twaalf seconden aan", blikte Norris terug. "Dat we die achterstand hebben kunnen verkleinen en op de juiste momenten de juiste keuzes maakten, laat zien dat we vooruitgang boeken. Eerlijk gezegd had ik vooraf niet verwacht dat een podium haalbaar zou zijn."

Hamilton maakt indruk op Norris

Norris was niet alleen onder de indruk van Ferrari, maar sprak ook vol bewondering over Hamilton. De McLaren-coureur noemt de eerste Ferrari-overwinning van zijn landgenoot een bijzonder moment.

"Ik ben opgegroeid met Lewis als één van mijn grote voorbeelden. Om hem nu te zien winnen voor Ferrari is speciaal", vertelde Norris. "En om samen met Lewis en George op het podium te staan, met drie Britten, maakt het extra mooi."

Volgens Norris is de zege van Hamilton bovendien het perfecte antwoord op de kritiek die de zevenvoudig wereldkampioen de afgelopen maanden te verwerken kreeg.

"Er is de laatste tijd veel negativiteit rond Lewis geweest, maar hij heeft vandaag op de baan gereageerd", aldus Norris. "Hij laat zien dat hij nog altijd tot de absolute top behoort."

Tegelijkertijd luidt de Brit de noodklok bij McLaren. Volgens Norris schiet de MCL40 tekort, vooral in de bochten, waar Ferrari momenteel de toon zet.

"Ferrari is op dit moment de beste auto van het veld in de bochten en wij zitten daar nog ver vandaan", concludeerde Norris. "Als zij ook op motorisch vlak nog een stap zetten, dan wordt het voor de rest van de grid heel moeilijk om hen bij te houden."