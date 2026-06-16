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Norris slaat alarm bij McLaren: "Ferrari vernedert ons"

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Norris slaat alarm bij McLaren: "Ferrari vernedert ons"

Lando Norris heeft na de Grand Prix van Barcelona een opvallend eerlijke analyse gemaakt van de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1. Ondanks zijn podiumplaats was de McLaren-coureur na afloop vooral onder de indruk van de snelheid van Ferrari. Volgens de Brit staat de Italiaanse renstal momenteel op een niveau waar McLaren nog niet aan kan tippen.

Norris eindigde zondag als derde achter racewinnaar Lewis Hamilton en Mercedes-coureur George Russell. Hoewel het resultaat op papier uitstekend oogt, had de Brit nooit het gevoel dat hij daadwerkelijk mee kon strijden om de overwinning.

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Norris ziet Ferrari wegrijden van concurrentie

Volgens Norris was het verschil met Ferrari gedurende de hele race duidelijk zichtbaar. De McLaren-coureur benadrukte dat hij en zijn team vooral blij moeten zijn dat ze het tempo van Hamilton enigszins konden volgen.

"We hebben vandaag nooit echt gevochten om de overwinning", verklaarde Norris na afloop. "Ferrari was simpelweg te snel. Dat we hun tempo af en toe konden benaderen, was eerlijk gezegd al een positieve verrassing."

Toch zag Norris ook lichtpunten voor McLaren. Na een lastige openingsfase, waarin hij veel terrein verloor op Russell, vocht de Brit zich dankzij een sterke strategie terug naar het podium.

"Na de eerste stint keek ik tegen een achterstand van ongeveer twaalf seconden aan", blikte Norris terug. "Dat we die achterstand hebben kunnen verkleinen en op de juiste momenten de juiste keuzes maakten, laat zien dat we vooruitgang boeken. Eerlijk gezegd had ik vooraf niet verwacht dat een podium haalbaar zou zijn."

Hamilton maakt indruk op Norris

Norris was niet alleen onder de indruk van Ferrari, maar sprak ook vol bewondering over Hamilton. De McLaren-coureur noemt de eerste Ferrari-overwinning van zijn landgenoot een bijzonder moment.

"Ik ben opgegroeid met Lewis als één van mijn grote voorbeelden. Om hem nu te zien winnen voor Ferrari is speciaal", vertelde Norris. "En om samen met Lewis en George op het podium te staan, met drie Britten, maakt het extra mooi."

Volgens Norris is de zege van Hamilton bovendien het perfecte antwoord op de kritiek die de zevenvoudig wereldkampioen de afgelopen maanden te verwerken kreeg.

"Er is de laatste tijd veel negativiteit rond Lewis geweest, maar hij heeft vandaag op de baan gereageerd", aldus Norris. "Hij laat zien dat hij nog altijd tot de absolute top behoort."

Tegelijkertijd luidt de Brit de noodklok bij McLaren. Volgens Norris schiet de MCL40 tekort, vooral in de bochten, waar Ferrari momenteel de toon zet.

"Ferrari is op dit moment de beste auto van het veld in de bochten en wij zitten daar nog ver vandaan", concludeerde Norris. "Als zij ook op motorisch vlak nog een stap zetten, dan wordt het voor de rest van de grid heel moeilijk om hen bij te houden."

shakedown

Posts: 1.852

gewoon even wachten totdat Ferrari weer terug valt... Duurt maar een paar races.

  • 1
  • 16 jun 2026 - 14:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (5)

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  • shakedown

    Posts: 1.852

    gewoon even wachten totdat Ferrari weer terug valt... Duurt maar een paar races.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 14:31
  • hupholland

    Posts: 9.998

    McLaren had dit jaar ook al races gewonnen denk ik met een betrouwbare auto en een beetje geluk. In Miami was het beeld heel anders dan in Spanje, al zat McLaren daar ook heel kort op de winnaar van de eerste zes races. Ferrari heeft het beste chassis, dat wisten we al vanaf dag 1. McLaren begon met een achterstand, maar hebben de afgelopen jaren wel laten zien wat ze kunnen. Norris is nog steeds kanshebber op de titel, maar dan moet de auto wel heel snel bulletproof worden.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 14:51
    • snailer

      Posts: 33.421

      Wat mij betreft heeft Ferrari het beste chassis sinds de laatste update, dus die ze brachten in Spanje.

      Alleen moet men zich realiseren dat Ferrari nu een update voor ligt. De andere teams zullen niet lang wachten met hun tweede grote update.

      Overigens zou Oostenrijk wel eens dominant kunnen zijn voor Ferrar. Ze hebben niet allen die kleine turbo, maar ook nog eens die nieuwe manier van koelen, wat motorich qua koeling voordeel zou moeten geven zonder dat het extra drag veroorzaakt.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 15:23
  • meister

    Posts: 4.299

    Niet zo denigrerend het is wel Ferrari en de grote Hamilton en niet een of ander drankblikjes fabrikant die je vernederd, dat zou pas erg zijn.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 15:29
  • DutchTifosi

    Posts: 2.873

    Iemand is op de hoogte van de motor-update van Ferrari dat gaat komen ;)

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 15:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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