Ferrari heeft met zijn omvangrijke upgradepakket in Barcelona een stevige indruk achtergelaten op de concurrentie. Na de eerste overwinning van Lewis Hamilton voor de Scuderia komt er nu ook lof uit onverwachte hoek. McLaren-teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat Ferrari op dit moment over het beste chassis van het veld beschikt.

De Italiaanse renstal introduceerde tijdens de Grand Prix van Spanje onder meer een vernieuwde voorvleugel, aangepaste sidepods en een ingrijpend herziene vloer. De updates wierpen direct hun vruchten af: Hamilton pakte zijn eerste zege voor Ferrari, terwijl Stella concludeert dat de SF-26 vooral in de bochten de nieuwe maatstaf is.

Stella ziet Ferrari uitblinken in de bochten

"Barcelona heeft ons een heel duidelijk beeld gegeven van de onderlinge verhoudingen", stelt Stella. "De signalen bevestigen wat we al langer vermoedden: Ferrari beschikt momenteel over het sterkste chassis."

Volgens de McLaren-teambaas maakt de Scuderia vooral het verschil in de middensnelle bochten. "Op de rechte stukken is Ferrari niet per se de snelste auto, maar in de bochtige secties zijn ze ijzersterk. Vooral in de middensector zien we dat zij meer snelheid meenemen dan de concurrentie."

McLaren ziet verbeterpunten, Mercedes blijft benchmark

Waar Ferrari een duidelijke stap heeft gezet, beseft McLaren dat er nog werk aan de winkel is. Lando Norris eindigde in Barcelona als derde, maar bracht een groot deel van de race door achter de Mercedessen. Stella ziet vooral in de langzame en middensnelle bochten ruimte voor verbetering.

"Wij zijn competitief in de snelle bochten, maar we missen grip in de langzame en middensnelle secties", legt de Italiaan uit. "We moeten meer aerodynamische belasting genereren en de banden beter benutten, zowel in de kwalificatie als tijdens de races."

Toch wijst Stella Mercedes nog altijd aan als het team met het sterkste totaalpakket. "Ferrari heeft waarschijnlijk de snelste auto in de bochten, maar als je het chassis en de krachtbron samen beoordeelt, blijft Mercedes voorlopig de referentie. Wij richten ons echter vooral op onze eigen ontwikkeling. Als we de auto race na race verbeteren, volgen de resultaten vanzelf."