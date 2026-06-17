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Moet Mercedes oppassen voor constructeurstitel? "Ferrari heeft beter chassis"

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Moet Mercedes oppassen voor constructeurstitel? "Ferrari heeft beter chassis"

Ferrari heeft met zijn omvangrijke upgradepakket in Barcelona een stevige indruk achtergelaten op de concurrentie. Na de eerste overwinning van Lewis Hamilton voor de Scuderia komt er nu ook lof uit onverwachte hoek. McLaren-teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat Ferrari op dit moment over het beste chassis van het veld beschikt.

De Italiaanse renstal introduceerde tijdens de Grand Prix van Spanje onder meer een vernieuwde voorvleugel, aangepaste sidepods en een ingrijpend herziene vloer. De updates wierpen direct hun vruchten af: Hamilton pakte zijn eerste zege voor Ferrari, terwijl Stella concludeert dat de SF-26 vooral in de bochten de nieuwe maatstaf is.

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Stella ziet Ferrari uitblinken in de bochten

"Barcelona heeft ons een heel duidelijk beeld gegeven van de onderlinge verhoudingen", stelt Stella. "De signalen bevestigen wat we al langer vermoedden: Ferrari beschikt momenteel over het sterkste chassis."

Volgens de McLaren-teambaas maakt de Scuderia vooral het verschil in de middensnelle bochten. "Op de rechte stukken is Ferrari niet per se de snelste auto, maar in de bochtige secties zijn ze ijzersterk. Vooral in de middensector zien we dat zij meer snelheid meenemen dan de concurrentie."

McLaren ziet verbeterpunten, Mercedes blijft benchmark

Waar Ferrari een duidelijke stap heeft gezet, beseft McLaren dat er nog werk aan de winkel is. Lando Norris eindigde in Barcelona als derde, maar bracht een groot deel van de race door achter de Mercedessen. Stella ziet vooral in de langzame en middensnelle bochten ruimte voor verbetering.

"Wij zijn competitief in de snelle bochten, maar we missen grip in de langzame en middensnelle secties", legt de Italiaan uit. "We moeten meer aerodynamische belasting genereren en de banden beter benutten, zowel in de kwalificatie als tijdens de races."

Toch wijst Stella Mercedes nog altijd aan als het team met het sterkste totaalpakket. "Ferrari heeft waarschijnlijk de snelste auto in de bochten, maar als je het chassis en de krachtbron samen beoordeelt, blijft Mercedes voorlopig de referentie. Wij richten ons echter vooral op onze eigen ontwikkeling. Als we de auto race na race verbeteren, volgen de resultaten vanzelf."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella Ferrari Mercedes McLaren

Reacties (1)

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    Posts: 1.853

    Op het circuit van Barcalona had Ferrari een competitief chassis. Met wat (terechte) geluk rondom de virtual safety car viel alles precies goed in elkaar.

    Op andere circuits zullen ze ook mee kunnen doen, echter lopen ze in feite een update voor op de andere teams. Mercedes, Red Bull en McLaren komen de aankomende races met hun grotere update pakketten. (voor zover ik weet).

    Ja, ze doen goed mee. Nee, Mercedes is nog steeds de maatstaf. Ook kwa chassis.

    Ik verwacht niet dat Ferrari een echte rol gaat spelen rondom de titel strijd. Sterker nog: ik denk dat dit een van de minste interessante jaren sinds tijden rondom de titels.

    Mercedes rijd weg van Ferrari, Ferrari rijd weg van McLren, McLaren rijd weg van Red Bull. Ik denk echt dat dit een heel slap door kabbelend jaar wordt in de F1, waarbij er soms een leuke uitslag is in het geval van een bizarre wedstrijd. Maar op kampioensniveau zal er weinig spectaculairs te halen zijn.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 09:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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