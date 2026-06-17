Ferrari heeft met zijn omvangrijke upgradepakket in Barcelona een stevige indruk achtergelaten op de concurrentie. Na de eerste overwinning van Lewis Hamilton voor de Scuderia komt er nu ook lof uit onverwachte hoek. McLaren-teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat Ferrari op dit moment over het beste chassis van het veld beschikt.
De Italiaanse renstal introduceerde tijdens de Grand Prix van Spanje onder meer een vernieuwde voorvleugel, aangepaste sidepods en een ingrijpend herziene vloer. De updates wierpen direct hun vruchten af: Hamilton pakte zijn eerste zege voor Ferrari, terwijl Stella concludeert dat de SF-26 vooral in de bochten de nieuwe maatstaf is.
Stella ziet Ferrari uitblinken in de bochten
"Barcelona heeft ons een heel duidelijk beeld gegeven van de onderlinge verhoudingen", stelt Stella. "De signalen bevestigen wat we al langer vermoedden: Ferrari beschikt momenteel over het sterkste chassis."
Volgens de McLaren-teambaas maakt de Scuderia vooral het verschil in de middensnelle bochten. "Op de rechte stukken is Ferrari niet per se de snelste auto, maar in de bochtige secties zijn ze ijzersterk. Vooral in de middensector zien we dat zij meer snelheid meenemen dan de concurrentie."
McLaren ziet verbeterpunten, Mercedes blijft benchmark
Waar Ferrari een duidelijke stap heeft gezet, beseft McLaren dat er nog werk aan de winkel is. Lando Norris eindigde in Barcelona als derde, maar bracht een groot deel van de race door achter de Mercedessen. Stella ziet vooral in de langzame en middensnelle bochten ruimte voor verbetering.
"Wij zijn competitief in de snelle bochten, maar we missen grip in de langzame en middensnelle secties", legt de Italiaan uit. "We moeten meer aerodynamische belasting genereren en de banden beter benutten, zowel in de kwalificatie als tijdens de races."
Toch wijst Stella Mercedes nog altijd aan als het team met het sterkste totaalpakket. "Ferrari heeft waarschijnlijk de snelste auto in de bochten, maar als je het chassis en de krachtbron samen beoordeelt, blijft Mercedes voorlopig de referentie. Wij richten ons echter vooral op onze eigen ontwikkeling. Als we de auto race na race verbeteren, volgen de resultaten vanzelf."
Reacties (1)Login om te reageren
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Op het circuit van Barcalona had Ferrari een competitief chassis. Met wat (terechte) geluk rondom de virtual safety car viel alles precies goed in elkaar.
Op andere circuits zullen ze ook mee kunnen doen, echter lopen ze in feite een update voor op de andere teams. Mercedes, Red Bull en McLaren komen de aankomende races met hun grotere update pakketten. (voor zover ik weet).
Ja, ze doen goed mee. Nee, Mercedes is nog steeds de maatstaf. Ook kwa chassis.
Ik verwacht niet dat Ferrari een echte rol gaat spelen rondom de titel strijd. Sterker nog: ik denk dat dit een van de minste interessante jaren sinds tijden rondom de titels.
Mercedes rijd weg van Ferrari, Ferrari rijd weg van McLren, McLaren rijd weg van Red Bull. Ik denk echt dat dit een heel slap door kabbelend jaar wordt in de F1, waarbij er soms een leuke uitslag is in het geval van een bizarre wedstrijd. Maar op kampioensniveau zal er weinig spectaculairs te halen zijn.