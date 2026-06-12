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Ferrari kiest de aanval en komt met ingrijpende updates

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Ferrari kiest de aanval en komt met ingrijpende updates

Het team van Ferrari introduceert dit weekend in Barcelona een groot aantal nieuwe onderdelen. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Ferrari dit weekend aan de start verschijnt met een nieuwe voorvleugel, een nieuwe vloer en een aangepaste sidepod. Bij Red Bull doen ze rustiger aan.

Het circuit van Barcelona is het eerste 'normale' Europese circuit op de kalender en geldt traditioneel gezien als de ideale plek om updates te introduceren. In de afgelopen weken kwamen veel topteams echter al met grote updatepakketten op de proppen, maar Ferrari houdt de traditie in stand. De werkgever van Lewis Hamilton en Charles Leclerc kiest ervoor om echt de aanval te gaan openen op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Red Bull.

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Wat heeft Ferrari gedaan?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Ferrari acht nieuwe onderdelen op de auto schroeft in Barcelona. Ferrari neemt dit weekend een compleet nieuwe voorvleugel mee naar het Catalaanse circuit, want ze hebben de vleugel zelf, de endplates en de neus aangepast. Volgens Ferrari zijn deze updates gericht op het verbeteren van de performance, en hebben ze de front wing footplate aangepast. De vleugel moet hiermee over het algemeen worden verbeterd, terwijl ook de systemen voor de Straight Mode zijn aangepast.

Ook heeft Ferrari ervoor gekozen om een aantal grote veranderingen door te voeren aan de vloer. Ze hebben voor dit weekend de floor body, de floor board, de floor edge en de diffuser aangepast. Ook deze veranderingen zijn gericht op de performance, en dit moet volgens het team voor een betere flow en meer aerodynamische voordelen gaan zorgen. De update aan de vloer heeft er ook toe geleid dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd aan de sidepods.

Mercedes en McLaren zitten niet stil

Bij de concurrentie van Ferrari kiezen ze voor minder grote updatepakketten. Regerend constructeurskampioen McLaren kiest er dit weekend voor om een kleine verandering door te voeren aan de front wing endplates, die voor een betere aerodynamische flow zorgen. Bij WK-leider Mercedes gaat het ook om slechts een kleine update, want George Russell en Andrea Kimi Antonelli krijgen de beschikking over een aangepaste achtervleugel. Mercedes heeft kleine winglets op de vleugel geplaatst die voor meer downforce moeten zorgen.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Ook bij het team van Red Bull Racing kiezen ze dit weekend slechts voor kleine veranderingen. Het team van Max Verstappen en Isack Hadjar kiest ervoor om een aantal zaken aan de voorvleugel te veranderen, die voor verbeteringen moeten zorgen.

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F1 Nieuws Mercedes McLaren Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • racepace1

    Posts: 755

    Forza Ferrari!
    Andiamo Avanti!

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 11:52
  • Dale U

    Posts: 1.947

    Hopen dat ut werkt, dat Charles en Guus het op de juiste wijze aan het werk krijgen. Dat de correlatie klopt. We gaan het zien, dit weekend.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 12:01
  • gridiron

    Posts: 3.509

    Worden de nieuwe remmen voor Leclerc eigenlijk door de FIA regels beschouwd als een update?

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 12:07

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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