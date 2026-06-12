Het team van Ferrari introduceert dit weekend in Barcelona een groot aantal nieuwe onderdelen. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Ferrari dit weekend aan de start verschijnt met een nieuwe voorvleugel, een nieuwe vloer en een aangepaste sidepod. Bij Red Bull doen ze rustiger aan.

Het circuit van Barcelona is het eerste 'normale' Europese circuit op de kalender en geldt traditioneel gezien als de ideale plek om updates te introduceren. In de afgelopen weken kwamen veel topteams echter al met grote updatepakketten op de proppen, maar Ferrari houdt de traditie in stand. De werkgever van Lewis Hamilton en Charles Leclerc kiest ervoor om echt de aanval te gaan openen op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Red Bull.

Wat heeft Ferrari gedaan?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Ferrari acht nieuwe onderdelen op de auto schroeft in Barcelona. Ferrari neemt dit weekend een compleet nieuwe voorvleugel mee naar het Catalaanse circuit, want ze hebben de vleugel zelf, de endplates en de neus aangepast. Volgens Ferrari zijn deze updates gericht op het verbeteren van de performance, en hebben ze de front wing footplate aangepast. De vleugel moet hiermee over het algemeen worden verbeterd, terwijl ook de systemen voor de Straight Mode zijn aangepast.

Ook heeft Ferrari ervoor gekozen om een aantal grote veranderingen door te voeren aan de vloer. Ze hebben voor dit weekend de floor body, de floor board, de floor edge en de diffuser aangepast. Ook deze veranderingen zijn gericht op de performance, en dit moet volgens het team voor een betere flow en meer aerodynamische voordelen gaan zorgen. De update aan de vloer heeft er ook toe geleid dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd aan de sidepods.

Mercedes en McLaren zitten niet stil

Bij de concurrentie van Ferrari kiezen ze voor minder grote updatepakketten. Regerend constructeurskampioen McLaren kiest er dit weekend voor om een kleine verandering door te voeren aan de front wing endplates, die voor een betere aerodynamische flow zorgen. Bij WK-leider Mercedes gaat het ook om slechts een kleine update, want George Russell en Andrea Kimi Antonelli krijgen de beschikking over een aangepaste achtervleugel. Mercedes heeft kleine winglets op de vleugel geplaatst die voor meer downforce moeten zorgen.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Ook bij het team van Red Bull Racing kiezen ze dit weekend slechts voor kleine veranderingen. Het team van Max Verstappen en Isack Hadjar kiest ervoor om een aantal zaken aan de voorvleugel te veranderen, die voor verbeteringen moeten zorgen.