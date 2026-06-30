McLaren verschijnt komend weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië met een bijzondere uitstraling aan de start. De Britse renstal heeft een speciale retro-livery onthuld waarmee het eer betoont aan de rijke geschiedenis van het team en de allereerste Formule 1-auto uit 1966.

Voor één race verruilt McLaren de bekende papajakleur grotendeels voor een witte kleurstelling. Daarmee verwijst het team naar de McLaren M2B, de eerste Formule 1-bolide waarmee oprichter Bruce McLaren in 1966 zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport.

Eerbetoon aan eerste McLaren uit 1966

Met de speciale livery wil McLaren de eigen historie onder de aandacht brengen. De witte kleurstelling is rechtstreeks geïnspireerd op de M2B, waarmee Bruce McLaren in hetzelfde seizoen tijdens de Britse Grand Prix ook het eerste WK-punt uit de geschiedenis van het team wist te veroveren.

De keuze voor Silverstone is dan ook allesbehalve toevallig. Juist op het iconische Britse circuit schreef McLaren zestig jaar geleden een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de renstal, dat nu met deze bijzondere livery wordt herdacht.

1966 looks even better in 2026 🧡___Escaped_link_6a443ee4ce595___ | ___Escaped_link_6a443ee4ce598___ | ___Escaped_link_6a443ee4ce599___ 🇬🇧 pic.twitter.com/J0U5UDExzB — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) ___Escaped_link_6a443ee4ce59b___

Bijzondere mijlpalen voor McLaren

De retro-uitvoering sluit bovendien aan bij een reeks historische momenten die McLaren dit seizoen al heeft gevierd. Eerder, tijdens de Grand Prix van Monaco, reed het team nog met een speciale oranje-zwarte kleurstelling ter gelegenheid van zijn duizendste Grand Prix in de Formule 1.

Met de opvallende witte livery wil McLaren opnieuw stilstaan bij zijn indrukwekkende verleden, terwijl de renstal tegelijkertijd onderstreept hoeveel ontwikkeling het team sinds de entree in de Formule 1 in 1966 heeft doorgemaakt. Komend weekend dus zullen Lando Norris en Oscar Piastri in een ander jasje te zien zijn.