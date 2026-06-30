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McLaren zet Norris en Piastri in nostalgisch jasje met Silverstone-livery

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McLaren zet Norris en Piastri in nostalgisch jasje met Silverstone-livery

McLaren verschijnt komend weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië met een bijzondere uitstraling aan de start. De Britse renstal heeft een speciale retro-livery onthuld waarmee het eer betoont aan de rijke geschiedenis van het team en de allereerste Formule 1-auto uit 1966.

Voor één race verruilt McLaren de bekende papajakleur grotendeels voor een witte kleurstelling. Daarmee verwijst het team naar de McLaren M2B, de eerste Formule 1-bolide waarmee oprichter Bruce McLaren in 1966 zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport.

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Eerbetoon aan eerste McLaren uit 1966

Met de speciale livery wil McLaren de eigen historie onder de aandacht brengen. De witte kleurstelling is rechtstreeks geïnspireerd op de M2B, waarmee Bruce McLaren in hetzelfde seizoen tijdens de Britse Grand Prix ook het eerste WK-punt uit de geschiedenis van het team wist te veroveren.

De keuze voor Silverstone is dan ook allesbehalve toevallig. Juist op het iconische Britse circuit schreef McLaren zestig jaar geleden een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de renstal, dat nu met deze bijzondere livery wordt herdacht.

Bijzondere mijlpalen voor McLaren

De retro-uitvoering sluit bovendien aan bij een reeks historische momenten die McLaren dit seizoen al heeft gevierd. Eerder, tijdens de Grand Prix van Monaco, reed het team nog met een speciale oranje-zwarte kleurstelling ter gelegenheid van zijn duizendste Grand Prix in de Formule 1.

Met de opvallende witte livery wil McLaren opnieuw stilstaan bij zijn indrukwekkende verleden, terwijl de renstal tegelijkertijd onderstreept hoeveel ontwikkeling het team sinds de entree in de Formule 1 in 1966 heeft doorgemaakt. Komend weekend dus zullen Lando Norris en Oscar Piastri in een ander jasje te zien zijn. 

Bertrand Gachot

Posts: 1.043

Altijd hetzelfde met die retro liveries: van echt spuug-lelijk tot net niet. Deze zit aan de spuuglelijke kant.

  • 1
  • 30 jun 2026 - 18:39
Foto's McLaren MCL-40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.043

    Altijd hetzelfde met die retro liveries: van echt spuug-lelijk tot net niet. Deze zit aan de spuuglelijke kant.

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 18:39
  • Sander

    Posts: 1.816

    Zouden al die sponsors trots zijn op het feit dat hun naam/logo die zogenaamde special liveries totaal verzieken.

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 19:46
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.182

    Tsja de ene zijn smaak is die van een ander niet. Ik vind dit best een prima one-off livery.

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 20:41
  • Larry Perkins

    Posts: 66.032

    Hierboven staat slechts de helft van het verhaal. Niet verteld wordt dat het ook een sponsoraangelegenheid is, met de livery wordt Google Gemini gepleased... (MS)

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 20:58
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.043

      Larry weet dingen

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 22:52
    • Larry Perkins

      Posts: 66.032

      Je keest het hier...

      Zoek op: McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 23:03
  • TylaHunter

    Posts: 10.782

    Deze had naar mijn mening in Monaco gemoeten... Niet in Silverstone. Immers de eerste GP van deze Mclaren was op Monaco...
    Ik kan deze retro wel waarderen voor hetgeen waar het voor staat. Namelijk de oprichter. Maar het mag wel wat minder met om de 2 races een nieuwe livery...

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 23:11
  • Towel986

    Posts: 562

    Iedereen zou een Marlboro of West knipoog prachtig vinden. Gaat nooit gebeuren jammer genoeg. Dus vallen ze terug op een printje uit het jaar kruik 😅

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 23:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.503
  • Podiums 46
  • Grand Prix 159
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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