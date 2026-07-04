Lando Norris heeft een verklaring gegeven na een opmerkelijk radiobericht na afloop van de sprintrace in Silverstone. Norris klonk na de sprint gefrustreerd, en toen hij na afloop naar zijn opmerkelijke bericht werd gevraagd wilde hij daar niet te veel over zeggen.

Regerend wereldkampioen Lando Norris kwam uiteindelijk als derde over de streep in de sprintrace op het circuit van Silverstone. Hij moest een aantal duels uitvechten met onder meer George Russell en Max Verstappen, maar na afloop was hij allesbehalve tevreden. Toen hij zich na de sprint op de boordradio meldde, was hij opvallend fel: "Ja, goed gedaan. Dank je. Maar zorg nou eens dat het goed gaat!" Hij gebruikte ook de nodige scheldwoorden, maar die werden door de regie keurig weggebliept.

Wat was er aan de hand?

Norris werd na afloop vanzelfsprekend gevraagd naar zijn opmerkelijke radiobericht. De regerend wereldkampioen van McLaren reageerde ietwat geagiteerd toen hij werd gevraagd wat hij hiermee bedoelde: "Een aantal dingen, om eerlijk te zijn. Ik hoef daar ook niet verder op in te gaan. We moeten gewoon beter werk verrichten. Er zijn op dit moment ook behoorlijk wat gelimiteerde factoren die ervoor zorgen dat onze performance gewoon niet goed genoeg is."

Norris wil dit weekend goed voor de dag komen in zijn thuisrace, maar of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag. Balend gaat Norris verder met zijn verhaal: "Dat zorgt ervoor dat we te weinig potentie hebben om overwinningen en goede puntenfinishes te behalen. Er zijn dus een aantal zaken die we als team beter moeten gaan doen."

Wat is er nog mogelijk?

Norris schreef vorig jaar de Britse Grand Prix op zijn naam, maar de kans is klein dat hij dit kunststukje dit jaar kan herhalen. De McLaren-coureur heeft een flinke achterstand op de koplopers van Mercedes en Ferrari, maar zal zich vanmiddag nog willen bewijzen in de kwalificatie. Aangezien er weer veel jojo-racen was in de sprintrace, liggen er nog wel wat kansen in de Grand Prix van morgen.