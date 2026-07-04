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Norris verklaart opvallende uithaal naar McLaren

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Norris verklaart opvallende uithaal naar McLaren

Lando Norris heeft een verklaring gegeven na een opmerkelijk radiobericht na afloop van de sprintrace in Silverstone. Norris klonk na de sprint gefrustreerd, en toen hij na afloop naar zijn opmerkelijke bericht werd gevraagd wilde hij daar niet te veel over zeggen.

Regerend wereldkampioen Lando Norris kwam uiteindelijk als derde over de streep in de sprintrace op het circuit van Silverstone. Hij moest een aantal duels uitvechten met onder meer George Russell en Max Verstappen, maar na afloop was hij allesbehalve tevreden. Toen hij zich na de sprint op de boordradio meldde, was hij opvallend fel: "Ja, goed gedaan. Dank je. Maar zorg nou eens dat het goed gaat!" Hij gebruikte ook de nodige scheldwoorden, maar die werden door de regie keurig weggebliept.

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Wat was er aan de hand?

Norris werd na afloop vanzelfsprekend gevraagd naar zijn opmerkelijke radiobericht. De regerend wereldkampioen van McLaren reageerde ietwat geagiteerd toen hij werd gevraagd wat hij hiermee bedoelde: "Een aantal dingen, om eerlijk te zijn. Ik hoef daar ook niet verder op in te gaan. We moeten gewoon beter werk verrichten. Er zijn op dit moment ook behoorlijk wat gelimiteerde factoren die ervoor zorgen dat onze performance gewoon niet goed genoeg is."

Norris wil dit weekend goed voor de dag komen in zijn thuisrace, maar of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag. Balend gaat Norris verder met zijn verhaal: "Dat zorgt ervoor dat we te weinig potentie hebben om overwinningen en goede puntenfinishes te behalen. Er zijn dus een aantal zaken die we als team beter moeten gaan doen."

Wat is er nog mogelijk?

Norris schreef vorig jaar de Britse Grand Prix op zijn naam, maar de kans is klein dat hij dit kunststukje dit jaar kan herhalen. De McLaren-coureur heeft een flinke achterstand op de koplopers van Mercedes en Ferrari, maar zal zich vanmiddag nog willen bewijzen in de kwalificatie. Aangezien er weer veel jojo-racen was in de sprintrace, liggen er nog wel wat kansen in de Grand Prix van morgen.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Groot-Brittannië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.509
  • Podiums 46
  • Grand Prix 160
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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