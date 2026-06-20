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Norris adviseert Russell: "George is vertrouwen kwijtgeraakt"

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Norris adviseert Russell: "George is vertrouwen kwijtgeraakt"

George Russell staat voor een lastige opdracht in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur begon het seizoen nog als topfavoriet, maar kijkt na zeven raceweekenden tegen een achterstand van vijftig punten aan op teamgenoot Kimi Antonelli. Lando Norris begrijpt de situatie als geen ander, maar waarschuwt zijn landgenoot dat er geen kant-en-klare oplossing bestaat.

Russell liet na de Grand Prix van Spanje weten dat hij zonder druk aan de rest van het seizoen wil beginnen. Volgens de Brit heeft hij niets meer te verliezen in de jacht op Antonelli, die indruk maakt met vijf overwinningen op rij.

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Norris ziet belangrijke verschillen met eigen titelrace

Norris koos vorig seizoen voor een vergelijkbare aanpak toen hij in de titelstrijd achterop raakte. De McLaren-coureur slaagde er uiteindelijk in om het gat te dichten en kroonde zich met een minimale voorsprong op Max Verstappen tot wereldkampioen.

Toch denkt Norris niet dat dezelfde methode automatisch werkt voor Russell. "Voor mij maakte het absoluut een verschil om de druk los te laten, maar iedere coureur zit anders in elkaar. Ik weet niet of George veel druk op zichzelf legt of juist niet", legde de Brit uit.

"Vorig jaar moest ik mijn vertrouwen opbouwen, terwijl George misschien juist een deel van zijn vertrouwen is kwijtgeraakt. Dat zijn totaal verschillende situaties. Iedereen moet zelf ontdekken wat voor hem werkt."

Russell voelt de druk van indrukwekkende Antonelli

Volgens Norris wordt Russell niet alleen geconfronteerd met de druk van een titelstrijd, maar ook met de sterke prestaties van zijn teamgenoot. De jonge Italiaan overtreft volgens hem alle verwachtingen.

"Hij heeft een teamgenoot die ongelooflijk presteert en hem iedere race uitdaagt. Kimi maakt nauwelijks fouten en dat zorgt automatisch voor extra druk", aldus Norris.

De McLaren-coureur benadrukte dat hij regelmatig contact heeft met Russell, al praten de twee niet specifiek over de mentale uitdagingen van een titelgevecht. "We spreken elkaar vaak over wat er speelt in de Formule 1. Ik heb veel respect voor George en vind hem enorm getalenteerd. Uiteindelijk moet iedere coureur zijn eigen weg vinden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Lando Norris Mercedes McLaren

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Japan
Circuit Suzuka
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Verenigde Staten van Amerika
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Monaco
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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