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Sky Sports weet meer: "Geruchten Verstappen naar McLaren zijn serieus"

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Sky Sports weet meer: "Geruchten Verstappen naar McLaren zijn serieus"

De druk op Red Bull Racing neemt verder toe. Volgens Sky Sports F1-analist Anthony Davidson is het cruciaal dat het team tijdens de Grand Prix van Oostenrijk laat zien dat de nieuwste upgrades werken. Tegelijkertijd blijven de geruchten over de toekomst van Max Verstappen de ronde doen.

Op de Red Bull Ring introduceerde de Oostenrijkse renstal een omvangrijk updatepakket voor de RB22. Dat moet Verstappen opnieuw in staat stellen om de strijd met Mercedes en Ferrari aan te gaan, terwijl achter de schermen volop wordt gespeculeerd over zijn toekomst.

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Volgens Davidson is het geen toeval dat de aandacht momenteel niet alleen uitgaat naar de prestaties op de baan. "Dit is een enorm belangrijk weekend voor Red Bull. Het kamp van Verstappen oriënteert zich ook elders en klopt bij andere teams aan. Bovendien gonst het in de paddock van de verhalen over een mogelijke link met McLaren", zo klonk het bij Sky Sports. 

Daarmee doelt de voormalig Formule 1-coureur op de aanhoudende speculaties over een eventuele transfer van Verstappen. De Nederlander wordt al langere tijd in verband gebracht met meerdere topteams, terwijl McLaren de laatste weken steeds nadrukkelijker als mogelijke bestemming wordt genoemd.

Upgrades moeten vertrouwen terugbrengen

Volgens Davidson ligt de bal nu vooral bij Red Bull zelf. De Oostenrijkse renstal moet aantonen dat het de technische achterstand kan wegwerken en Verstappen opnieuw een auto kan geven waarmee hij structureel om overwinningen kan vechten.

"Voor Red Bull is het ontzettend belangrijk om te bewijzen dat de nieuwe onderdelen daadwerkelijk werken. Het team moet laten zien dat deze auto zich de komende races kan ontwikkelen tot de snelste van het veld. Alleen dan kan het vertrouwen richting de toekomst worden hersteld", besluit Davidson.

De Grand Prix van Oostenrijk wordt dus voor Red Bull cruciaal. Verstappen zal de race van de vijfde plek starten nadat hij op harde wijze in de bandenstapel crashte. 

Bertrand Gachot

Posts: 1.017

Serieuze geruchten = Serieuze onzin ( zonder dubbel gecontroleerde bron)

  • 4
  • 27 jun 2026 - 20:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Anthony Davidson McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.016

    Serieuze geruchten = Serieuze onzin ( zonder dubbel gecontroleerde bron)

    • + 4
    • 27 jun 2026 - 20:43
  • Williams_F1

    Posts: 1.475

    Ik heb uit ZÉÉR betrouwbare bron vernomen dat Verstappen aankomen seizoen een 24 uurs race gaat rijden.

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 20:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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