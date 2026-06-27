De druk op Red Bull Racing neemt verder toe. Volgens Sky Sports F1-analist Anthony Davidson is het cruciaal dat het team tijdens de Grand Prix van Oostenrijk laat zien dat de nieuwste upgrades werken. Tegelijkertijd blijven de geruchten over de toekomst van Max Verstappen de ronde doen.

Op de Red Bull Ring introduceerde de Oostenrijkse renstal een omvangrijk updatepakket voor de RB22. Dat moet Verstappen opnieuw in staat stellen om de strijd met Mercedes en Ferrari aan te gaan, terwijl achter de schermen volop wordt gespeculeerd over zijn toekomst.

'Verstappen kijkt ook naar andere opties'

Volgens Davidson is het geen toeval dat de aandacht momenteel niet alleen uitgaat naar de prestaties op de baan. "Dit is een enorm belangrijk weekend voor Red Bull. Het kamp van Verstappen oriënteert zich ook elders en klopt bij andere teams aan. Bovendien gonst het in de paddock van de verhalen over een mogelijke link met McLaren", zo klonk het bij Sky Sports.

Daarmee doelt de voormalig Formule 1-coureur op de aanhoudende speculaties over een eventuele transfer van Verstappen. De Nederlander wordt al langere tijd in verband gebracht met meerdere topteams, terwijl McLaren de laatste weken steeds nadrukkelijker als mogelijke bestemming wordt genoemd.

Upgrades moeten vertrouwen terugbrengen

Volgens Davidson ligt de bal nu vooral bij Red Bull zelf. De Oostenrijkse renstal moet aantonen dat het de technische achterstand kan wegwerken en Verstappen opnieuw een auto kan geven waarmee hij structureel om overwinningen kan vechten.

"Voor Red Bull is het ontzettend belangrijk om te bewijzen dat de nieuwe onderdelen daadwerkelijk werken. Het team moet laten zien dat deze auto zich de komende races kan ontwikkelen tot de snelste van het veld. Alleen dan kan het vertrouwen richting de toekomst worden hersteld", besluit Davidson.

De Grand Prix van Oostenrijk wordt dus voor Red Bull cruciaal. Verstappen zal de race van de vijfde plek starten nadat hij op harde wijze in de bandenstapel crashte.