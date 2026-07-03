Lando Norris heeft een zware sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone achter de rug. Hij kampte met de nodige problemen, moest vrezen voor een vroege eliminatie en kwam uiteindelijk tot de zesde tijd. Norris baalde als een stekker, en wees naar de problemen waar hij tegen aanliep.

Norris begon vol goede moed aan de sprint kwalificatie voor de ogen van zijn landgenoten. Op Silverstone is er dit weekend zelfs een speciale tribune ingericht voor de fans van Norris, maar ze zagen hoe hun grote held het enorm lastig had. Norris worstelde met zijn auto en verloor aan het einde van SQ1 ook een stukje bodywork. McLaren had te weinig tijd om dit te repareren, en dat resulteerde in een lastige sessie voor Norris. Met de zesde tijd wist hij zelfs de schade te beperken.

'Het zat me meer dwars dan ik dacht'

Na afloop stond hij zuchtend voor de camera's, en legde hij aan Sky Sports uit dat het stukje bodywork een grotere impact had dan mensen dachten: "Het zat me meer dwars dan ik dacht, en we konden het pas voor de laatste run repareren. De jongens hebben geweldig werk geleverd door het te repareren voor de laatste run, en de auto voelde compleet anders en beter aan."

Wat was de situatie?

Nadat het stukje bodywork bij zijn brake duct was weggevallen, had Norris het niet makkelijk: "De auto voelde tijdens het grootste gedeelte van de sessie best schokkend aan. Gelukkig kregen we het voor elkaar om het te fiksen, want het voelde als een compleet andere auto."

Toen alles weer gerepareerd was, had Norris het idee dat hij weer kon vechten: "Toen ik het gevoel weer terug had voor de laatste ronde, had ik het idee dat we meer konden pushen. Het was gewoon jammer voor vandaag, want de pace was er zeker wel."

Wat is er mogelijk in de sprintrace?

Voor de sprintrace van morgen maakt Norris zich geen illusies: "De auto's die om ons heen staan, daarvan kunnen we misschien met de Red Bulls vechten. Die Mercedes van George is overduidelijk een stukje sneller. Aan het einde voelde ik me beter. Ik moet een aantal zaken begrijpen en kijken wat we voor morgen kunnen verbeteren."