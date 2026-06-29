Zak Brown heeft voor het eerst gereageerd op de aanhoudende geruchten die Max Verstappen aan McLaren linken. De CEO van de Britse renstal benadrukt dat hij absoluut niet verwacht afscheid te nemen van Lando Norris of Oscar Piastri, maar sluit tegelijkertijd niet uit dat Verstappen in een uitzonderlijk scenario in beeld zou komen.

De speculaties over een mogelijke overstap van Verstappen naar McLaren namen tijdens het raceweekend in Oostenrijk opnieuw toe. Brown maakte tegenover Sky Sports echter duidelijk dat hij volledig vertrouwt op zijn huidige rijders, Lando Norris en Oscar Piastri.

Brown spreekt vertrouwen uit in Norris en Piastri

"Ik zou het echt heel verrassend vinden als Lando of Oscar ergens anders zouden gaan rijden", aldus Brown. "Ze voelen zich hier allebei uitstekend, hebben een contract en los daarvan zijn wij ook enorm tevreden over hen. We zien geen enkele reden om iets te veranderen."

Daarmee lijkt McLaren voorlopig vast te houden aan de line-up die het team de afgelopen periode veel succes heeft gebracht. Norris en Piastri beschikken bovendien allebei over langlopende verbintenissen.

'In uitzonderlijk geval is Verstappen vanzelfsprekend een optie'

Toch wilde Brown een overstap van Verstappen niet volledig uitsluiten. De Amerikaan schetste met een knipoog een bijzonder scenario waarin McLaren plotseling zonder één van zijn coureurs zou komen te zitten.

"Mocht er om wat voor bizarre reden dan ook ineens een plek vrijkomen, dan is het natuurlijk logisch dat je naar Max kijkt. Hij is tenslotte viervoudig wereldkampioen."

Met die uitspraak houdt Brown de deur op een kier, al benadrukt hij tegelijkertijd dat een vertrek van Norris of Piastri op dit moment allerminst aan de orde lijkt.

Ruil nog altijd mogelijk tussen Verstappen en Piastri

Daar waar Verstappen mogelijk van Red Bull richting McLaren trekt, neemt Piastri wellicht de omgekeerde weg. De Australiër, die wordt bijgestaan door voormalig Red Bull-coureur Mark Webber, zou volgens geluiden vanuit de Formule 1-paddock er goed op staan bij de Oostenrijkse renstal.

Wellicht dat er een ruil plaats gaat vinden. Verstappen zou dan in de kielzog van zijn race-engineer, Gianpiero Lambiase, meegaan richting McLaren.