Max Verstappen heeft in Silverstone voor het eerst gereageerd op de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren. De viervoudig wereldkampioen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar wil zich niet uitspreken over deze verhalen.

Verstappen werd afgelopen weekend voor het eerst in verband gebracht met een mogelijke overstap naar McLaren. Er werd gesteld dat hij de teamgenoot van Lando Norris kan worden, en zijn management zou zelfs al met de Britse renstal hebben gesproken. Bij McLaren stelden ze dat ze zeer tevreden zijn met hun huidige rijdersduo, maar Verstappen had er tot nu toe weinig over losgelaten.

Hoe reageert Verstappen?

In de paddock op het circuit van Silverstone werd Verstappen vandaag gevraagd naar de geruchten over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen weigerde daar dieper op in te gaan: "Daar ga ik me niet in mengen. Ik heb al eerder gezegd wat ik wilde zeggen. Als er iets nieuws gebeurt of als er iets verandert, dan hoor je dat van mij en niet via via of van iemand anders die erover schrijft, toch?"

Volledige focus op Red Bull

Verstappen heeft geen zin om mee te doen met de speculatie over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen gaf al vaker aan dat hij zich nu gewoon wil focussen op zijn werkzaamheden bij Red Bull. Hij herhaalt dat verhaal nu nog een keertje: "Ik focus me gewoon op mijn werk bij het team. We zijn nu echt op de weg terug, dus dat is heel erg mooi om te zien."

Zijn tweede plaats van afgelopen weekend op de Red Bull Ring geeft de burger moed: "Ik had echt een positief weekend in Oostenrijk. Vanaf dat punt proberen we ons nu gewoon verder te verbeteren. Ik weet natuurlijk dat het behoorlijk zwaar kan zijn en er is veel concurrentie, maar we zijn hier gewoon om te proberen sneller te gaan."

Verstappen staat nog altijd op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. In Silverstone kan hij gaan scoren, want er staat weer een sprintrace op het programma.