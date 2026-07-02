user icon
icon

Verstappen reageert eindelijk op McLaren-geruchten

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen reageert eindelijk op McLaren-geruchten

Max Verstappen heeft in Silverstone voor het eerst gereageerd op de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren. De viervoudig wereldkampioen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar wil zich niet uitspreken over deze verhalen.

Verstappen werd afgelopen weekend voor het eerst in verband gebracht met een mogelijke overstap naar McLaren. Er werd gesteld dat hij de teamgenoot van Lando Norris kan worden, en zijn management zou zelfs al met de Britse renstal hebben gesproken. Bij McLaren stelden ze dat ze zeer tevreden zijn met hun huidige rijdersduo, maar Verstappen had er tot nu toe weinig over losgelaten.

Meer over McLaren 'Piastri anticipeert op Verstappen-transfer: Webber zou uitweg bij Red Bull voorbereiden'

'Piastri anticipeert op Verstappen-transfer: Webber zou uitweg bij Red Bull voorbereiden'

29 jun
 Norris spreekt zich uit over F1-toekomst: "Ga zeker niet door tot mijn veertigste"

Norris spreekt zich uit over F1-toekomst: "Ga zeker niet door tot mijn veertigste"

28 jun

Hoe reageert Verstappen?

In de paddock op het circuit van Silverstone werd Verstappen vandaag gevraagd naar de geruchten over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen weigerde daar dieper op in te gaan: "Daar ga ik me niet in mengen. Ik heb al eerder gezegd wat ik wilde zeggen. Als er iets nieuws gebeurt of als er iets verandert, dan hoor je dat van mij en niet via via of van iemand anders die erover schrijft, toch?"

Volledige focus op Red Bull

Verstappen heeft geen zin om mee te doen met de speculatie over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen gaf al vaker aan dat hij zich nu gewoon wil focussen op zijn werkzaamheden bij Red Bull. Hij herhaalt dat verhaal nu nog een keertje: "Ik focus me gewoon op mijn werk bij het team. We zijn nu echt op de weg terug, dus dat is heel erg mooi om te zien."

Zijn tweede plaats van afgelopen weekend op de Red Bull Ring geeft de burger moed: "Ik had echt een positief weekend in Oostenrijk. Vanaf dat punt proberen we ons nu gewoon verder te verbeteren. Ik weet natuurlijk dat het behoorlijk zwaar kan zijn en er is veel concurrentie, maar we zijn hier gewoon om te proberen sneller te gaan."

Verstappen staat nog altijd op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. In Silverstone kan hij gaan scoren, want er staat weer een sprintrace op het programma.

schwantz34

Posts: 42.282

"als er iets verandert, dan hoor je dat van mij en niet via via of van iemand anders die erover schrijft, toch?"

Nou, daar denken ze "hier" bijna dagelijks heel anders over Max!

  • 6
  • 2 jul 2026 - 17:08
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Awesome

    Posts: 230

    Al die speculaties over ‘de toekomst van Verstappen’ vind ik prachtig!
    Het zou toch heerlijk zijn dat hij nog een paar jaar bijtekent bij RedBull?
    Alleen al omdat figuren als Ralf Schumacher en mevrouw Doornbos er dan meerdere malen naast zitten.

    • + 2
    • 2 jul 2026 - 17:03
    • Rimmer

      Posts: 13.349

      Mwah dat boeit mij weinig. Ik zie Max liever weer winnen en kampioen worden. Iets dat bij RBR nooit meer gaat gebeuren.

      • + 4
      • 2 jul 2026 - 17:40
    • Karlos

      Posts: 187

      @Rimmer,

      Aha je hebt een glazenbol. Kan je mij ook de winnende loterij nummers alvast doorgeven?

      Wat een hoop onzin dat RBR nooit meer kampioen gaat worden bij RBR.
      Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze dit seizoen middenmoot als hoogste zouden halen zonder podium.

      Maar het is nu al een stuk beter dan verwacht. Dus een hoop onzin zonder onderbouwing.

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 17:56
    • hupholland

      Posts: 10.032

      het zou mooi zijn als ze komend weekend de stap van Oostenrijk kunnen bevestigen. Bijtekenen kan altijd nog, dat moet hij nu zeker nog niet doen, dan kakken ze weer in. Druk op de ketel houden, en misschien net als Senna gewoon een contract per race ;) Voor de langere termijn alleen iets tekenen wat je echt niet kunt weigeren.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 18:54
  • schwantz34

    Posts: 42.282

    "als er iets verandert, dan hoor je dat van mij en niet via via of van iemand anders die erover schrijft, toch?"

    Nou, daar denken ze "hier" bijna dagelijks heel anders over Max!

    • + 6
    • 2 jul 2026 - 17:08
    • TheStijg

      Posts: 4.048

      Precies, want dan kan de HELE reda-xie (je snapt 'm) naar huis!

      • + 5
      • 2 jul 2026 - 17:21
    • snailer

      Posts: 33.703

      Daar gaat mijn investering in speculeerplanken en speculeerbier.
      Dank je wel Max.

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 17:32
    • OneRace

      Posts: 2.792

      Snailer, ik bak speculeerkoekjes van eigen deeg… interesse?

      • + 2
      • 2 jul 2026 - 17:37
    • snailer

      Posts: 33.703

      Had je vanmorgen aan moeten bieden. Het nuttigen speculeer is nu over

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 17:47
    • gridiron

      Posts: 3.575

      Gelukkig voor hen kunnen ze volgende week een reeks dingen uitvinden iv.m. Alphine

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 18:05
    • monzaron

      Posts: 1.059

      Nou…..ik zou Verstappen wel bij een ander F1 team zien willen rijden euh racen. ;)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 18:51
  • Pietje Bell

    Posts: 35.569

    Hiervoor was Max dus gisteren al in de UK: Wings for Life.

    Red Bull Racing & Red Bull Technol
    1h

    Celebrating the 10th Annual Wings for Life - Spinal Cord Research Foundation Clay Day
    Yesterday, Courteen Hall provided the backdrop for our latest fundraising event, with
    drivers past and present in attendance.
    Max, Isack, Yuki, Alisha, and Laurent were joined by Mark Webber and David Coulthard,
    who tore up the lawn doing donuts in the RB7, as we came together to raise funds
    to find a cure for spinal cord injury.

    • + 2
    • 2 jul 2026 - 17:24
  • Ernie5335

    Posts: 5.893

    Geruchten horen thuis in de winterpauze 😁

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 17:33
  • Beri

    Posts: 6.953

    Belangrijker nieuws;
    De kogel is officieel door de kerk; Scott Dixon en Ganassi gaan ieder hun eigen weg na dit seizoen. 25(!!) jaar heeft Dixon voor Ganassi gereden. 6 kampioenschappen, 57 overwinningen en ontelbare podium finishes samen. Iconisch.
    De familie Dixon heeft een landgoed in Engeland (waar mevrouw Dixon vandaan komt) en zij zullen daar permanent heen verhuizen. De kans is dus klein dat Dixon volgens jaar bij een ander team rijdt.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 18:29

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar