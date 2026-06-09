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Norris hoopt op Verstappen-scenario na nieuwe dreun

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Norris hoopt op Verstappen-scenario na nieuwe dreun

De zwaar teleurgestelde Lando Norris heeft nog altijd vertrouwen in een comeback in de titelstrijd. Norris viel afgelopen weekend in Monaco uit met motorproblemen, maar doet zijn best om vertrouwen te houden. Hij put hoop uit de geweldige comeback van Max Verstappen van vorig jaar.

Norris is de regerend wereldkampioen, maar de kans is klein dat hij zijn titel kan prolongeren. Zijn team McLaren moet een grote achterstand goedmaken op Mercedes, en dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Norris kampt daarnaast ook met pech, want hij viel in Monaco voor de tweede race op rij uit. Twee weken geleden moest hij in Canada zijn auto ook naast de baan parkeren met motorproblemen.

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In de voetsporen van Verstappen

Norris ziet zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli groeien, maar hij weigert op te geven. Zwaar teleurgesteld probeerde hij in Monaco de moed erin te houden toen hij sprak met de internationale media: "Ik moet het wel blijven geloven. Max Verstappen kwam vorig jaar ook terug van zo'n achterstand. Ik wil het nooit helemaal uitsluiten, zeker niet zo vroeg in het seizoen. Maar als je in de kwalificatie in Monaco zes tienden tekortkomt, is het lastig om daar veel positieve punten uit te halen."

Wat gaat er mis bij McLaren?

Norris blijft strijdbaar, al is het met de moed der wanhoop: "Ik kijk ook terug naar de race in Miami, waar we om de zege vochten. Die race hadden we eigenlijk gewoon moeten winnen. Dat we van bijna winnen naar een achterstand van zes tienden kunnen gaan, is ook best bizar. Het laat zien dat onze auto in heel specifieke omstandigheden goed werkt en in andere duidelijk niet."

Norris spoort zijn team dan ook aan om door te werken: "Het is aan het team om te begrijpen waarom dat zo is. We moeten ervoor zorgen dat de auto op verschillende soorten circuits competitief is, zoals Mercedes dat op dit moment ook voor elkaar heeft. Voorlopig moeten we gewoon blijven werken. Dat is echt alles wat we kunnen doen. Dus ja, ik geloof er nog steeds in."

Het horrorseizoen van Norris

Norris is bezig met een horrorseizoen, en viel in Monaco en Canada dus uit met motorproblemen. Eerder kon hij niet starten in de Chinese Grand Prix, en door al die problemen moet hij inmiddels ook vrezen voor een motorstraf in Spanje.

Norris staat op dit moment op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 58 punten achter zijn naam. Zijn achterstand op WK-leider Antonelli is groot, want de Italiaanse Mercedes-coureur staat nu op 156 punten.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • Aajd Flupke

    Posts: 215

    Toch grappig dat zowel George als Lando zich vasthouden aan de prestaties van Max afgelopen seizoen, alsof zij kwalitatief ook maar enigszins in de buurt van Max komen... laat me niet lachen

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 14:40
    • F1jos

      Posts: 5.355

      Als ze niet in het zelfde situatie bevinden, is het een appel en peer vergelijking.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 14:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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