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Sensationele F1-transfer lonkt: Alonso keert mogelijk terug bij Alpine

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Sensationele F1-transfer lonkt: Alonso keert mogelijk terug bij Alpine

Fernando Alonso is opnieuw het onderwerp van speculatie in de Formule 1-paddock. De tweevoudig wereldkampioen wordt de voorbije weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een verrassende terugkeer naar Alpine. Hoewel zowel Aston Martin als Alpine de geruchten voorlopig ontkennen, blijft de toekomst van de Spanjaard voer voor discussie.

De eerste verhalen doken op tijdens het raceweekend in Miami en werden de voorbije weken steeds hardnekkiger. Volgens bronnen in de paddock zou een mogelijke rijderscarrousel op termijn voor een kettingreactie kunnen zorgen, waarbij meerdere coureurs van team wisselen. Alonso is daarbij een van de namen die steeds vaker genoemd wordt.

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Opmerkelijke uitspraken van Alonso voeden speculatie

Tijdens het raceweekend in Barcelona kreeg Alonso vragen over zijn toekomstplannen en een mogelijk langer verblijf bij Aston Martin. Zijn antwoord zorgde voor de nodige wenkbrauwen.

"Ik sta open voor verschillende scenario's. Ik voel me goed bij het team, maar uiteindelijk zullen we samen moeten bekijken wat de beste oplossing is voor de toekomst", liet Alonso optekenen.

Die woorden vielen op, omdat Alonso de afgelopen maanden meermaals zijn vertrouwen uitsprak in het project van Aston Martin. De Spanjaard benadrukte geregeld zijn nauwe band met eigenaar Lawrence Stroll en zijn langdurige betrokkenheid als ambassadeur van het team uit Silverstone.

Tegelijkertijd staat Alonso erom bekend graag wat mist te creëren rond zijn toekomst. "Met de pers moet je soms slim omgaan. Af en toe vertel je een waarheid en af en toe iets anders, zodat niemand precies weet wat er speelt", grapte de ervaren coureur eerder.

Alpine houdt deur op een kier, maar obstakels blijven bestaan

Bij Alpine wordt ondertussen benadrukt dat er geen concrete gesprekken lopen. Het Franse team is tevreden met Pierre Gasly, die vastligt tot 2028, en Franco Colapinto, die steeds meer indruk maakt en geldt als een persoonlijk project van adviseur Flavio Briatore.

Toch blijft de naam van Alonso rondzingen binnen de paddock. De sterke ontwikkeling van Alpine maakt het team aantrekkelijk voor meerdere coureurs en volgens verschillende bronnen zou Briatore zijn voormalige pupil altijd willen helpen als daar een mogelijkheid toe bestaat. De relatie tussen beide mannen is nog altijd bijzonder hecht.

Een eventuele overstap lijkt voorlopig echter verre van eenvoudig. Niet alleen zou Aston Martin Alonso graag behouden, ook financieel liggen er nog aanzienlijke hindernissen. Bovendien blijft de Spanjaard geloven in het project rond Adrian Newey en de geplande upgrades van Aston Martin.

Toch kan de situatie snel veranderen. Aston Martin kent een moeizaam seizoen en als de prestaties van de groene bolide de komende maanden niet verbeteren, zou Alonso zich wel eens genoodzaakt kunnen voelen om andere opties te bekijken. Voorlopig spreekt Aston Martin van pure speculatie, maar zoals zo vaak in de Formule 1 blijken ontkenningen niet altijd het einde van een verhaal.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.434

Op 'n gegeven moment zou je denken...genoeg is genoeg....zou je denken.
Maar wat Fernando drijft om aan te blijven modderen en aanmodderen en aanmodderen staat in de sterren geschreven.

  • 2
  • 15 jun 2026 - 10:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Alpine Aston Martin

Reacties (7)

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  • The Wolf

    Posts: 1.008

    Dat zou z'n 3e comeback bij hetzelfde team worden (Renault/Alpine), als het ervan komt wordt dat z'n 4e ambtstermijn. Opgewarmde hap. Alonso blijft maar hopen op de Glory Days. Maar zoals Broes in '84 al zong "Glory days. Well, they'll pass you by, glory days In the wink of a an eye, glory days
    Glory daaays. En zo is het. Had ie toen goed gezien.

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 09:08
  • OrangeArrows

    Posts: 3.399

    Het houdt een keer op zal je denken.

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 09:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.434

    Op 'n gegeven moment zou je denken...genoeg is genoeg....zou je denken.
    Maar wat Fernando drijft om aan te blijven modderen en aanmodderen en aanmodderen staat in de sterren geschreven.

    • + 2
    • 15 jun 2026 - 10:12
  • Edgar

    Posts: 1.765

    Alonso naar Alpine, en dan zal je net zien dat AM ineens het "team to beat" is, zou geheel in zijn carriére pad passen....

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 10:14
    • The Wolf

      Posts: 1.008

      als Max slim is dan wacht hij eerst af wat Fernando doet, krabbelt die bij Alpine dan als 'n speer naar Aston Martin verkassen :)

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 10:44
  • Damon Hill

    Posts: 19.803

    Als dat gebeurt ga ik je nu al voorspellen dat Gasly hem gewoon inmaakt. Voor sommigen klinkt dat misschien gek, maar zelfs Ocon (die nu wordt aangepakt door Bearmann) was al gelijkwaardig aan een oude Alonso. Dat de oude Alonso wint van Stroll zegt werkelijk geen reet. Als hij een echte teamgenoot krijgt, en dat is Gasly, dan weet ik wel op wie ik mijn geld zet.

    • + 2
    • 15 jun 2026 - 10:21
  • jd2000

    Posts: 7.776

    Alonso mag zogenaamd nauwe banden hebben met Stroll, maar loyaliteit komt niet in zijn woordenboek voor. De man moet gewoon stoppen. Beetje zielig gezicht om zo'n rijder te zien figureren in een achterhoede team

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 10:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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Haas F1
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8
Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Alpine
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