Fernando Alonso is opnieuw het onderwerp van speculatie in de Formule 1-paddock. De tweevoudig wereldkampioen wordt de voorbije weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een verrassende terugkeer naar Alpine. Hoewel zowel Aston Martin als Alpine de geruchten voorlopig ontkennen, blijft de toekomst van de Spanjaard voer voor discussie.

De eerste verhalen doken op tijdens het raceweekend in Miami en werden de voorbije weken steeds hardnekkiger. Volgens bronnen in de paddock zou een mogelijke rijderscarrousel op termijn voor een kettingreactie kunnen zorgen, waarbij meerdere coureurs van team wisselen. Alonso is daarbij een van de namen die steeds vaker genoemd wordt.

Opmerkelijke uitspraken van Alonso voeden speculatie

Tijdens het raceweekend in Barcelona kreeg Alonso vragen over zijn toekomstplannen en een mogelijk langer verblijf bij Aston Martin. Zijn antwoord zorgde voor de nodige wenkbrauwen.

"Ik sta open voor verschillende scenario's. Ik voel me goed bij het team, maar uiteindelijk zullen we samen moeten bekijken wat de beste oplossing is voor de toekomst", liet Alonso optekenen.

Die woorden vielen op, omdat Alonso de afgelopen maanden meermaals zijn vertrouwen uitsprak in het project van Aston Martin. De Spanjaard benadrukte geregeld zijn nauwe band met eigenaar Lawrence Stroll en zijn langdurige betrokkenheid als ambassadeur van het team uit Silverstone.

Tegelijkertijd staat Alonso erom bekend graag wat mist te creëren rond zijn toekomst. "Met de pers moet je soms slim omgaan. Af en toe vertel je een waarheid en af en toe iets anders, zodat niemand precies weet wat er speelt", grapte de ervaren coureur eerder.

Alpine houdt deur op een kier, maar obstakels blijven bestaan

Bij Alpine wordt ondertussen benadrukt dat er geen concrete gesprekken lopen. Het Franse team is tevreden met Pierre Gasly, die vastligt tot 2028, en Franco Colapinto, die steeds meer indruk maakt en geldt als een persoonlijk project van adviseur Flavio Briatore.

Toch blijft de naam van Alonso rondzingen binnen de paddock. De sterke ontwikkeling van Alpine maakt het team aantrekkelijk voor meerdere coureurs en volgens verschillende bronnen zou Briatore zijn voormalige pupil altijd willen helpen als daar een mogelijkheid toe bestaat. De relatie tussen beide mannen is nog altijd bijzonder hecht.

Een eventuele overstap lijkt voorlopig echter verre van eenvoudig. Niet alleen zou Aston Martin Alonso graag behouden, ook financieel liggen er nog aanzienlijke hindernissen. Bovendien blijft de Spanjaard geloven in het project rond Adrian Newey en de geplande upgrades van Aston Martin.

Toch kan de situatie snel veranderen. Aston Martin kent een moeizaam seizoen en als de prestaties van de groene bolide de komende maanden niet verbeteren, zou Alonso zich wel eens genoodzaakt kunnen voelen om andere opties te bekijken. Voorlopig spreekt Aston Martin van pure speculatie, maar zoals zo vaak in de Formule 1 blijken ontkenningen niet altijd het einde van een verhaal.