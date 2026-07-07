user icon
icon

Alpine-eigenaar haalt hard uit naar eigen aandeelhouders

<< Naar nieuwsoverzicht
Alpine-eigenaar haalt hard uit naar eigen aandeelhouders

Alpine-eigenaar Renault is niet tevreden over de toegevoegde waarde van aandeelhouder Otro Capital. De aandelen van de investeringsmaatschappij spelen al maanden een rol bij de geruchten over de comeback van Christian Horner, en bij Renault zijn ze ze liever kwijt dan rijk. Renault-CEO Francois Provost haalt nu hard uit.

Het team van Alpine is nog altijd eigendom van Renault. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd bij het team, en ze rijden ook niet meer met eigen krachtbronnen. Daarnaast zijn 24 procent van de aandelen tegenwoordig in handen van investeringsmaatschappij Otro Capital. Deze stap werd met veel bombarie aangekondigd, maar het bleek geen schot in de roos te zijn. Begin dit jaar werd duidelijk dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner op deze aandelen aasde, terwijl ook Mercedes interesse had.

Meer over Alpine Verstappen in verband gebracht met Alpine: "Dan hebben we veel geld nodig"

Verstappen in verband gebracht met Alpine: "Dan hebben we veel geld nodig"

25 jun
 FIA-stewards geven Gasly pittige straf

FIA-stewards geven Gasly pittige straf

4 jul

Hoe kijkt Renault naar de situatie?

Renault-CEO Francois Provost maakte in Silverstone duidelijk hoe de vork in de steel steekt. In een interview met The Race haalt hij uit: "Wij managen het team. Otro heeft geen recht en toegevoegde waarde bij hoe we te werk gaan. Wij zijn dus volledig verantwoordelijkheid. Wij leveren het werk. Het partnership met Otro was niet succesvol."

Volgens de CEO van Renault komt het uiteindelijk allemaal goed: "Ik denk dat we dit samen kunnen oplossen. Ze willen verkopen, en daar zullen ze goed van profiteren. Ze hebben onze toestemming nodig voor de verkoop, en dat zal vroeg of laat gebeuren, maar vanuit operationeel oogpunt zijn er geen gevolgen. En dat is voor mij het belangrijkste."

Waarom er geen haast is

Provost benadrukt ook dat het verkopen van de Otro-aandelen geen haast heeft: "Voor mij heeft het geen haast. Er zijn twee principes. De eerste is dat Renault de controle houdt. Het is niet onze bedoeling om de aandelen te delen."

"Het tweede punt is: als Otro ooit de aandelen verkoopt, ik er zeker van wil zijn dat we met de nieuwe aandeelhouders een zekere mate van verbondenheid, een gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijke doelen hebben. Daarom heb ik ook geen haast."

F1 Nieuws Alpine Renault GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.895

    Renault komt dus terug en gaat weer een motor bouwen bij de nieuwe v8 periode... (Is mijn wens)

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:19

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar