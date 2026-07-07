Alpine-eigenaar Renault is niet tevreden over de toegevoegde waarde van aandeelhouder Otro Capital. De aandelen van de investeringsmaatschappij spelen al maanden een rol bij de geruchten over de comeback van Christian Horner, en bij Renault zijn ze ze liever kwijt dan rijk. Renault-CEO Francois Provost haalt nu hard uit.

Het team van Alpine is nog altijd eigendom van Renault. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd bij het team, en ze rijden ook niet meer met eigen krachtbronnen. Daarnaast zijn 24 procent van de aandelen tegenwoordig in handen van investeringsmaatschappij Otro Capital. Deze stap werd met veel bombarie aangekondigd, maar het bleek geen schot in de roos te zijn. Begin dit jaar werd duidelijk dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner op deze aandelen aasde, terwijl ook Mercedes interesse had.

Hoe kijkt Renault naar de situatie?

Renault-CEO Francois Provost maakte in Silverstone duidelijk hoe de vork in de steel steekt. In een interview met The Race haalt hij uit: "Wij managen het team. Otro heeft geen recht en toegevoegde waarde bij hoe we te werk gaan. Wij zijn dus volledig verantwoordelijkheid. Wij leveren het werk. Het partnership met Otro was niet succesvol."

Volgens de CEO van Renault komt het uiteindelijk allemaal goed: "Ik denk dat we dit samen kunnen oplossen. Ze willen verkopen, en daar zullen ze goed van profiteren. Ze hebben onze toestemming nodig voor de verkoop, en dat zal vroeg of laat gebeuren, maar vanuit operationeel oogpunt zijn er geen gevolgen. En dat is voor mij het belangrijkste."

Waarom er geen haast is

Provost benadrukt ook dat het verkopen van de Otro-aandelen geen haast heeft: "Voor mij heeft het geen haast. Er zijn twee principes. De eerste is dat Renault de controle houdt. Het is niet onze bedoeling om de aandelen te delen."

"Het tweede punt is: als Otro ooit de aandelen verkoopt, ik er zeker van wil zijn dat we met de nieuwe aandeelhouders een zekere mate van verbondenheid, een gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijke doelen hebben. Daarom heb ik ook geen haast."